16:26 13.09.2022 (обновлено: 16:27 13.09.2022)
Австрийцев призвали "экономить каждый возможный киловатт-час"
Президент Австрии дер Беллен призвал граждан "экономить каждый возможный киловатт-час"
Вена, Австрия . Архивное фото
ВЕНА, 13 сен - РИА Новости. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал граждан "экономить каждый возможный киловатт-час" из-за ситуации на рынке энергетики, потребовал от Еврокомиссии ускорить принятие регулирующих мер.
Как сообщила пресс-служба главы государства, после состоявшихся в Вене консультаций о ситуации на энергетических рынках Европы, Ван дер Беллен призвал ЕК "быстро принять регулирующие меры" с целью "снова взять под контроль изменение цен и предложения на энергетических рынках, особенно на газ и электроэнергию". По словам президента, "учитывая приближающуюся зиму и начало отопительного сезона, решающее значение имеют быстрые действия".
"В Австрии федеральное правительство сделало первые важные шаги. Теперь задача состоит в том, чтобы оказать давление на уровне ЕС для принятия быстрых и эффективных мер и сделать все возможное для более бережного и экономного использования энергии. Мы должны обеспечить, чтобы экономика и население вновь были надежно обеспечены доступной энергией... Мы должны экономить каждый возможный киловатт-час энергии и вкладывать значительные средства в расширение использования возобновляемых источников энергии", - заявил Ван дер Беллен.
"Пришло время быстро поставить энергоснабжение Австрии на независимую основу со стабильными ценами", - добавил он.
Ранее министры энергетики стран ЕС провели встречу в Брюсселе, на которой договорились поручить Еврокомиссии разработку конкретных предложений в связи с ростом цен на энергию. Ранее в ЕК был выдвинут ряд экстренных и временных мер, которые могут быть примерены в ЕС для смягчения ситуации на рынке энергии. Среди них - введение потолка цен на российский трубопроводный газ, установление обязательной цели по сокращению потребления электричества в пиковые часы, лимит доходов для компаний, которые производят электричество с низкими затратами, поддержка ликвидности энергоснабжающих компаний.
Министры энергетики ЕС и Европарламент должны будут обсудить и согласовать эти предложения, прежде чем они смогут стать обязательными для всего ЕС.