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Австрийцев призвали "экономить каждый возможный киловатт-час" - РИА Новости, 13.09.2022
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Австрийцев призвали "экономить каждый возможный киловатт-час"
Австрийцев призвали "экономить каждый возможный киловатт-час" - РИА Новости, 13.09.2022
Австрийцев призвали "экономить каждый возможный киловатт-час"
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал граждан "экономить каждый возможный киловатт-час" из-за ситуации на рынке энергетики, потребовал от... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T16:26
2022-09-13T16:27
александер ван дер беллен
австрия
вена
европа
евросоюз
еврокомиссия
европарламент
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ВЕНА, 13 сен - РИА Новости. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал граждан "экономить каждый возможный киловатт-час" из-за ситуации на рынке энергетики, потребовал от Еврокомиссии ускорить принятие регулирующих мер.Как сообщила пресс-служба главы государства, после состоявшихся в Вене консультаций о ситуации на энергетических рынках Европы, Ван дер Беллен призвал ЕК "быстро принять регулирующие меры" с целью "снова взять под контроль изменение цен и предложения на энергетических рынках, особенно на газ и электроэнергию". По словам президента, "учитывая приближающуюся зиму и начало отопительного сезона, решающее значение имеют быстрые действия"."В Австрии федеральное правительство сделало первые важные шаги. Теперь задача состоит в том, чтобы оказать давление на уровне ЕС для принятия быстрых и эффективных мер и сделать все возможное для более бережного и экономного использования энергии. Мы должны обеспечить, чтобы экономика и население вновь были надежно обеспечены доступной энергией... Мы должны экономить каждый возможный киловатт-час энергии и вкладывать значительные средства в расширение использования возобновляемых источников энергии", - заявил Ван дер Беллен."Пришло время быстро поставить энергоснабжение Австрии на независимую основу со стабильными ценами", - добавил он.Ранее министры энергетики стран ЕС провели встречу в Брюсселе, на которой договорились поручить Еврокомиссии разработку конкретных предложений в связи с ростом цен на энергию. Ранее в ЕК был выдвинут ряд экстренных и временных мер, которые могут быть примерены в ЕС для смягчения ситуации на рынке энергии. Среди них - введение потолка цен на российский трубопроводный газ, установление обязательной цели по сокращению потребления электричества в пиковые часы, лимит доходов для компаний, которые производят электричество с низкими затратами, поддержка ликвидности энергоснабжающих компаний.Министры энергетики ЕС и Европарламент должны будут обсудить и согласовать эти предложения, прежде чем они смогут стать обязательными для всего ЕС.
https://ria.ru/20220913/sanktsii-1816465338.html
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"Санкции разрушают Европу": митинг в Вене против роста цен на электроэнергию
В столице Австрии прошел многотысячный митинг против роста цен на энергоносители и инфляции. Люди призывают открыть "Северный поток" и прекратить санкции против России. "Санкции не имеют нужного эффекта, они только разрушают Европу", – заявил лидер движения "Фэрденкен" и организатор митинга Ханнес Брейча.
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александер ван дер беллен, австрия, вена, европа, евросоюз, еврокомиссия, европарламент
Александер Ван дер Беллен, Австрия, Вена, Европа, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент
16:26 13.09.2022 (обновлено: 16:27 13.09.2022)
 
Австрийцев призвали "экономить каждый возможный киловатт-час"

Президент Австрии дер Беллен призвал граждан "экономить каждый возможный киловатт-час"

© Fotolia / Ekaterina PokrovskyВена, Австрия
Вена, Австрия - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Fotolia / Ekaterina Pokrovsky
Вена, Австрия . Архивное фото
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ВЕНА, 13 сен - РИА Новости. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал граждан "экономить каждый возможный киловатт-час" из-за ситуации на рынке энергетики, потребовал от Еврокомиссии ускорить принятие регулирующих мер.
Как сообщила пресс-служба главы государства, после состоявшихся в Вене консультаций о ситуации на энергетических рынках Европы, Ван дер Беллен призвал ЕК "быстро принять регулирующие меры" с целью "снова взять под контроль изменение цен и предложения на энергетических рынках, особенно на газ и электроэнергию". По словам президента, "учитывая приближающуюся зиму и начало отопительного сезона, решающее значение имеют быстрые действия".
Вена - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
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"В Австрии федеральное правительство сделало первые важные шаги. Теперь задача состоит в том, чтобы оказать давление на уровне ЕС для принятия быстрых и эффективных мер и сделать все возможное для более бережного и экономного использования энергии. Мы должны обеспечить, чтобы экономика и население вновь были надежно обеспечены доступной энергией... Мы должны экономить каждый возможный киловатт-час энергии и вкладывать значительные средства в расширение использования возобновляемых источников энергии", - заявил Ван дер Беллен.
"Пришло время быстро поставить энергоснабжение Австрии на независимую основу со стабильными ценами", - добавил он.
Ранее министры энергетики стран ЕС провели встречу в Брюсселе, на которой договорились поручить Еврокомиссии разработку конкретных предложений в связи с ростом цен на энергию. Ранее в ЕК был выдвинут ряд экстренных и временных мер, которые могут быть примерены в ЕС для смягчения ситуации на рынке энергии. Среди них - введение потолка цен на российский трубопроводный газ, установление обязательной цели по сокращению потребления электричества в пиковые часы, лимит доходов для компаний, которые производят электричество с низкими затратами, поддержка ликвидности энергоснабжающих компаний.
Министры энергетики ЕС и Европарламент должны будут обсудить и согласовать эти предложения, прежде чем они смогут стать обязательными для всего ЕС.
 
Александер Ван дер БелленАвстрияВенаЕвропаЕвросоюзЕврокомиссияЕвропарламент
 
 
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