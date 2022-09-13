https://ria.ru/20220913/ekonomiya-1816528612.html

Австрийцев призвали "экономить каждый возможный киловатт-час"

Австрийцев призвали "экономить каждый возможный киловатт-час" - РИА Новости, 13.09.2022

Австрийцев призвали "экономить каждый возможный киловатт-час"

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал граждан "экономить каждый возможный киловатт-час" из-за ситуации на рынке энергетики, потребовал от... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T16:26

2022-09-13T16:26

2022-09-13T16:27

александер ван дер беллен

австрия

вена

европа

евросоюз

еврокомиссия

европарламент

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ВЕНА, 13 сен - РИА Новости. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал граждан "экономить каждый возможный киловатт-час" из-за ситуации на рынке энергетики, потребовал от Еврокомиссии ускорить принятие регулирующих мер.Как сообщила пресс-служба главы государства, после состоявшихся в Вене консультаций о ситуации на энергетических рынках Европы, Ван дер Беллен призвал ЕК "быстро принять регулирующие меры" с целью "снова взять под контроль изменение цен и предложения на энергетических рынках, особенно на газ и электроэнергию". По словам президента, "учитывая приближающуюся зиму и начало отопительного сезона, решающее значение имеют быстрые действия"."В Австрии федеральное правительство сделало первые важные шаги. Теперь задача состоит в том, чтобы оказать давление на уровне ЕС для принятия быстрых и эффективных мер и сделать все возможное для более бережного и экономного использования энергии. Мы должны обеспечить, чтобы экономика и население вновь были надежно обеспечены доступной энергией... Мы должны экономить каждый возможный киловатт-час энергии и вкладывать значительные средства в расширение использования возобновляемых источников энергии", - заявил Ван дер Беллен."Пришло время быстро поставить энергоснабжение Австрии на независимую основу со стабильными ценами", - добавил он.Ранее министры энергетики стран ЕС провели встречу в Брюсселе, на которой договорились поручить Еврокомиссии разработку конкретных предложений в связи с ростом цен на энергию. Ранее в ЕК был выдвинут ряд экстренных и временных мер, которые могут быть примерены в ЕС для смягчения ситуации на рынке энергии. Среди них - введение потолка цен на российский трубопроводный газ, установление обязательной цели по сокращению потребления электричества в пиковые часы, лимит доходов для компаний, которые производят электричество с низкими затратами, поддержка ликвидности энергоснабжающих компаний.Министры энергетики ЕС и Европарламент должны будут обсудить и согласовать эти предложения, прежде чем они смогут стать обязательными для всего ЕС.

https://ria.ru/20220913/sanktsii-1816465338.html

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"Санкции разрушают Европу": митинг в Вене против роста цен на электроэнергию В столице Австрии прошел многотысячный митинг против роста цен на энергоносители и инфляции. Люди призывают открыть "Северный поток" и прекратить санкции против России. "Санкции не имеют нужного эффекта, они только разрушают Европу", – заявил лидер движения "Фэрденкен" и организатор митинга Ханнес Брейча. 2022-09-13T16:26 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

александер ван дер беллен, австрия, вена, европа, евросоюз, еврокомиссия, европарламент