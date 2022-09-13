https://ria.ru/20220913/ekonomika-1816441209.html

Власти Подмосковья назвали стабильной экономическую ситуацию в регионе

Власти Подмосковья назвали стабильной экономическую ситуацию в регионе - РИА Новости, 13.09.2022

Власти Подмосковья назвали стабильной экономическую ситуацию в регионе

Экономическая ситуация в Московской области стабильная, однако ряд отраслей требует особого внимания, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T12:48

2022-09-13T12:48

2022-09-13T12:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

экономика

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Экономическая ситуация в Московской области стабильная, однако ряд отраслей требует особого внимания, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов региона.Согласно справке пресс-службы ведомства, промышленность в январе-июле 2022 года показала рост на 1,2%, обрабатывающие производства - на 1,5%. Положительная динамика отмечена в производстве напитков, лекарств, электроники, неметаллических минеральных изделий, в полиграфии.Замедление темпов роста отмечается в химической и пищевой промышленности, снижение - в производстве машин и оборудования, изделий из дерева, электрического оборудования, в металлургии."Строительство за январь-июль выросло на 33,2% до 350,8 миллиардов рублей в результате строительства не только жилья, но и инфраструктуры, заводов, производственных площадей. Непосредственно ввод жилья за семь месяцев вырос более чем в два раза. Введено 9,3 миллионов квадратных. метров жилья, из них 6,8 миллионов квадратных метров – ИЖС", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220907/nagrada-1815224419.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), экономика