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Власти Подмосковья назвали стабильной экономическую ситуацию в регионе - РИА Новости, 13.09.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220913/ekonomika-1816441209.html
Власти Подмосковья назвали стабильной экономическую ситуацию в регионе
Власти Подмосковья назвали стабильной экономическую ситуацию в регионе - РИА Новости, 13.09.2022
Власти Подмосковья назвали стабильной экономическую ситуацию в регионе
Экономическая ситуация в Московской области стабильная, однако ряд отраслей требует особого внимания, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T12:48
2022-09-13T12:48
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Экономическая ситуация в Московской области стабильная, однако ряд отраслей требует особого внимания, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов региона.Согласно справке пресс-службы ведомства, промышленность в январе-июле 2022 года показала рост на 1,2%, обрабатывающие производства - на 1,5%. Положительная динамика отмечена в производстве напитков, лекарств, электроники, неметаллических минеральных изделий, в полиграфии.Замедление темпов роста отмечается в химической и пищевой промышленности, снижение - в производстве машин и оборудования, изделий из дерева, электрического оборудования, в металлургии."Строительство за январь-июль выросло на 33,2% до 350,8 миллиардов рублей в результате строительства не только жилья, но и инфраструктуры, заводов, производственных площадей. Непосредственно ввод жилья за семь месяцев вырос более чем в два раза. Введено 9,3 миллионов квадратных. метров жилья, из них 6,8 миллионов квадратных метров – ИЖС", - добавили в ведомстве.
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московская область (подмосковье), экономика
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Экономика
12:48 13.09.2022
 

Власти Подмосковья назвали стабильной экономическую ситуацию в регионе

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Экономическая ситуация в Московской области стабильная, однако ряд отраслей требует особого внимания, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов региона.
"Результаты за семь месяцев этого года показали, что экономика Подмосковья достойно держит удар перед воздействием внешних санкций, ключевые направления не просели. Регион сохраняет высокие позиции по вводу жилья, строительству, промышленному производству, инвестициям", - приводятся слова главы ведомства Натальи Масленкиной.
Согласно справке пресс-службы ведомства, промышленность в январе-июле 2022 года показала рост на 1,2%, обрабатывающие производства - на 1,5%. Положительная динамика отмечена в производстве напитков, лекарств, электроники, неметаллических минеральных изделий, в полиграфии.
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Замедление темпов роста отмечается в химической и пищевой промышленности, снижение - в производстве машин и оборудования, изделий из дерева, электрического оборудования, в металлургии.
"Строительство за январь-июль выросло на 33,2% до 350,8 миллиардов рублей в результате строительства не только жилья, но и инфраструктуры, заводов, производственных площадей. Непосредственно ввод жилья за семь месяцев вырос более чем в два раза. Введено 9,3 миллионов квадратных. метров жилья, из них 6,8 миллионов квадратных метров – ИЖС", - добавили в ведомстве.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Экономика
 
 
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