Украинские военные за полтора часа выпустили 45 снарядов по ДНР
СЦКК ДНР: ВСУ за полтора часа выпустили 45 снарядов по ДНР, включая Донецк и Горловку
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 сен – РИА Новости. Украинские войска за полтора часа выпустили по территории ДНР, включая Донецк и Горловку, 45 снарядов, в том числе натовского калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.56 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 15.30 мск украинские войска выпустили по Горловке шесть снарядов калибром 122 миллиметра, в 15.35 мск по Зайцево – 12 снарядов калибром 155 миллиметров, в 15.40 мск по Зайцево - 13 выстрелов из танка.
Ведомство также сообщило, что в 16.10 мск по Киевскому району Донецка украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 16.16 мск по станции Донецк-Северный – пять снарядов того же калибра. Кроме того, в 15.43 мск украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Яковлевке.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.