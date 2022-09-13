https://ria.ru/20220913/diskriminatsiya-1816360476.html

Дипломат рассказал о дискриминации россиян, поступивших на работу в ООН

Дипломат рассказал о дискриминации россиян, поступивших на работу в ООН - РИА Новости, 13.09.2022

Дипломат рассказал о дискриминации россиян, поступивших на работу в ООН

Практика визовой дискриминации усиливается в отношении россиян, поступивших на работу в секретариат ООН, заявил глава правовой референтуры постпредства РФ при... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T01:40

2022-09-13T01:40

2022-09-13T01:40

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ООН, 13 сен – РИА Новости. Практика визовой дискриминации усиливается в отношении россиян, поступивших на работу в секретариат ООН, заявил глава правовой референтуры постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко на заседании комитета ООН по сношениям со страной пребывания.По его словам, Москва рассчитывает на более активную позицию генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по защите прав "хотя бы его собственных сотрудников".Как указал дипломат, продолжаются визовые проблемы у российских делегаций из Москвы."В связи с невыдачей или несвоевременной выдачей виз наши делегации либо полностью отсутствовали, либо оказались недоукомплектованы практически на всех мероприятиях по линии ООН, включая следующие: 2-я регулярная сессия исполнительного совета ПРООН/ЮНФПА/ЮНОПС; 2-я регулярная сессия исполнительного совета ЮНИСЕФ; третья сессия спецкомитета по разработке международной конвенции по противодействию использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях", - заявил Леонидченко.По его словам, Россия стояла у истоков этого спецкомитета и старается вносить субстантивный экспертный вклад в его работу."Действия Вашингтона, выдавшего визу лишь одному делегату из Москвы, лишили нас поддержки узкоспециализированных специалистов, чье содействие крайне важно и востребовано для успешной работы спецкомитета. Наша делегация, таким образом, была сознательно поставлена в заведомо неблагоприятное положение по сравнению с другими участниками переговорного процесса", - пояснил он."Еще один пример – третий саммит руководителей органов полиции государств-членов ООН. Никто из нашей делегации, включая министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева, не получил виз. Наше участие в официальном ооновском мероприятии оказалось попросту сорвано", - добавил Леонидченко.

https://ria.ru/20220913/gensek-1816358495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, оон