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Дипломат рассказал о дискриминации россиян, поступивших на работу в ООН - РИА Новости, 13.09.2022
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Дипломат рассказал о дискриминации россиян, поступивших на работу в ООН
Дипломат рассказал о дискриминации россиян, поступивших на работу в ООН - РИА Новости, 13.09.2022
Дипломат рассказал о дискриминации россиян, поступивших на работу в ООН
Практика визовой дискриминации усиливается в отношении россиян, поступивших на работу в секретариат ООН, заявил глава правовой референтуры постпредства РФ при... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T01:40
2022-09-13T01:40
в мире
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оон
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ООН, 13 сен – РИА Новости. Практика визовой дискриминации усиливается в отношении россиян, поступивших на работу в секретариат ООН, заявил глава правовой референтуры постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко на заседании комитета ООН по сношениям со страной пребывания.По его словам, Москва рассчитывает на более активную позицию генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по защите прав "хотя бы его собственных сотрудников".Как указал дипломат, продолжаются визовые проблемы у российских делегаций из Москвы."В связи с невыдачей или несвоевременной выдачей виз наши делегации либо полностью отсутствовали, либо оказались недоукомплектованы практически на всех мероприятиях по линии ООН, включая следующие: 2-я регулярная сессия исполнительного совета ПРООН/ЮНФПА/ЮНОПС; 2-я регулярная сессия исполнительного совета ЮНИСЕФ; третья сессия спецкомитета по разработке международной конвенции по противодействию использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях", - заявил Леонидченко.По его словам, Россия стояла у истоков этого спецкомитета и старается вносить субстантивный экспертный вклад в его работу."Действия Вашингтона, выдавшего визу лишь одному делегату из Москвы, лишили нас поддержки узкоспециализированных специалистов, чье содействие крайне важно и востребовано для успешной работы спецкомитета. Наша делегация, таким образом, была сознательно поставлена в заведомо неблагоприятное положение по сравнению с другими участниками переговорного процесса", - пояснил он."Еще один пример – третий саммит руководителей органов полиции государств-членов ООН. Никто из нашей делегации, включая министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева, не получил виз. Наше участие в официальном ооновском мероприятии оказалось попросту сорвано", - добавил Леонидченко.
https://ria.ru/20220913/gensek-1816358495.html
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в мире, россия, оон
В мире, Россия, ООН
01:40 13.09.2022
 
Дипломат рассказал о дискриминации россиян, поступивших на работу в ООН

Дипломат Леонидченко заявил о визовой дискриминации россиян, поступивших на работу в ООН

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 13 сен – РИА Новости. Практика визовой дискриминации усиливается в отношении россиян, поступивших на работу в секретариат ООН, заявил глава правовой референтуры постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко на заседании комитета ООН по сношениям со страной пребывания.
"Растет практика визовой дискриминации граждан Российской Федерации, прошедших конкурс на замещение вакансий в секретариате ООН. Не могут получить визы и россияне, уже там работающие", - сказал Леонидченко.
По его словам, Москва рассчитывает на более активную позицию генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по защите прав "хотя бы его собственных сотрудников".
Как указал дипломат, продолжаются визовые проблемы у российских делегаций из Москвы.
"В связи с невыдачей или несвоевременной выдачей виз наши делегации либо полностью отсутствовали, либо оказались недоукомплектованы практически на всех мероприятиях по линии ООН, включая следующие: 2-я регулярная сессия исполнительного совета ПРООН/ЮНФПА/ЮНОПС; 2-я регулярная сессия исполнительного совета ЮНИСЕФ; третья сессия спецкомитета по разработке международной конвенции по противодействию использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях", - заявил Леонидченко.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
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Россия обратилась к генсеку ООН из-за невыдачи виз со стороны США
По его словам, Россия стояла у истоков этого спецкомитета и старается вносить субстантивный экспертный вклад в его работу.
"Действия Вашингтона, выдавшего визу лишь одному делегату из Москвы, лишили нас поддержки узкоспециализированных специалистов, чье содействие крайне важно и востребовано для успешной работы спецкомитета. Наша делегация, таким образом, была сознательно поставлена в заведомо неблагоприятное положение по сравнению с другими участниками переговорного процесса", - пояснил он.
"Еще один пример – третий саммит руководителей органов полиции государств-членов ООН. Никто из нашей делегации, включая министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева, не получил виз. Наше участие в официальном ооновском мероприятии оказалось попросту сорвано", - добавил Леонидченко.
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
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