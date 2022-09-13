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Постпредство в ООН: 34 дипломата не могут выехать из США в Россию - РИА Новости, 13.09.2022
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Постпредство в ООН: 34 дипломата не могут выехать из США в Россию
Постпредство в ООН: 34 дипломата не могут выехать из США в Россию - РИА Новости, 13.09.2022
Постпредство в ООН: 34 дипломата не могут выехать из США в Россию
Из-за визовой политики США 34 дипломата постпредства РФ при ООН и члены их семей не могут выехать на родину, в том числе по гуманитарным причинам, заявил глава... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T00:42
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ООН, 13 сен – РИА Новости. Из-за визовой политики США 34 дипломата постпредства РФ при ООН и члены их семей не могут выехать на родину, в том числе по гуманитарным причинам, заявил глава правовой референтуры постпредства Сергей Леонидченко на заседании комитета ООН по сношениям со страной пребывания.По его словам, растет практика визовой дискриминации граждан России, прошедших конкурс на замещение вакансий в Секретариате ООН."Не могут получить визы и россияне, уже там работающие. Рассчитываем на более активную позицию генерального секретаря по защите прав хотя бы его собственных сотрудников", - добавил он.
https://ria.ru/20220913/vizy-1816356657.html
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В мире, Россия, США, ООН
00:42 13.09.2022 (обновлено: 00:46 13.09.2022)
 
Постпредство в ООН: 34 дипломата не могут выехать из США в Россию

Постпредство в ООН: 34 дипломата не могут выехать в Россию из-за визовой политики США

© РИА Новости / Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 13 сен – РИА Новости. Из-за визовой политики США 34 дипломата постпредства РФ при ООН и члены их семей не могут выехать на родину, в том числе по гуманитарным причинам, заявил глава правовой референтуры постпредства Сергей Леонидченко на заседании комитета ООН по сношениям со страной пребывания.
"Мы подготовили обновленную информацию по сложностям с визами. Так, 34 сотрудника российского постпредства и 43 члена их семей ожидают продления виз. Средний срок – пять и более месяцев. Все это время они остаются де-факто лишены возможности выезжать на родину, в том числе и по серьезным гуманитарным соображениям", - сказал Леонидченко.
По его словам, растет практика визовой дискриминации граждан России, прошедших конкурс на замещение вакансий в Секретариате ООН.
"Не могут получить визы и россияне, уже там работающие. Рассчитываем на более активную позицию генерального секретаря по защите прав хотя бы его собственных сотрудников", - добавил он.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
00:12
Российская делегация все еще не получила визы для посещения ГА ООН
 
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