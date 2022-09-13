https://ria.ru/20220913/diplomaty-1816357603.html
Постпредство в ООН: 34 дипломата не могут выехать из США в Россию
Постпредство в ООН: 34 дипломата не могут выехать из США в Россию - РИА Новости, 13.09.2022
Постпредство в ООН: 34 дипломата не могут выехать из США в Россию
Из-за визовой политики США 34 дипломата постпредства РФ при ООН и члены их семей не могут выехать на родину, в том числе по гуманитарным причинам, заявил глава... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T00:42
2022-09-13T00:42
2022-09-13T00:46
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ООН, 13 сен – РИА Новости. Из-за визовой политики США 34 дипломата постпредства РФ при ООН и члены их семей не могут выехать на родину, в том числе по гуманитарным причинам, заявил глава правовой референтуры постпредства Сергей Леонидченко на заседании комитета ООН по сношениям со страной пребывания.По его словам, растет практика визовой дискриминации граждан России, прошедших конкурс на замещение вакансий в Секретариате ООН."Не могут получить визы и россияне, уже там работающие. Рассчитываем на более активную позицию генерального секретаря по защите прав хотя бы его собственных сотрудников", - добавил он.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, сша, оон
00:42 13.09.2022 (обновлено: 00:46 13.09.2022)
Постпредство в ООН: 34 дипломата не могут выехать из США в Россию
Постпредство в ООН: 34 дипломата не могут выехать в Россию из-за визовой политики США
ООН, 13 сен – РИА Новости. Из-за визовой политики США 34 дипломата постпредства РФ при ООН и члены их семей не могут выехать на родину, в том числе по гуманитарным причинам, заявил глава правовой референтуры постпредства Сергей Леонидченко на заседании комитета ООН по сношениям со страной пребывания.
"Мы подготовили обновленную информацию по сложностям с визами. Так, 34 сотрудника российского постпредства и 43 члена их семей ожидают продления виз. Средний срок – пять и более месяцев. Все это время они остаются де-факто лишены возможности выезжать на родину, в том числе и по серьезным гуманитарным соображениям", - сказал Леонидченко.
По его словам, растет практика визовой дискриминации граждан России, прошедших конкурс на замещение вакансий в Секретариате ООН.
"Не могут получить визы и россияне, уже там работающие. Рассчитываем на более активную позицию генерального секретаря по защите прав хотя бы его собственных сотрудников", - добавил он.