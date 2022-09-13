https://ria.ru/20220913/diplomaty-1816357603.html

Постпредство в ООН: 34 дипломата не могут выехать из США в Россию

Постпредство в ООН: 34 дипломата не могут выехать из США в Россию - РИА Новости, 13.09.2022

Постпредство в ООН: 34 дипломата не могут выехать из США в Россию

Из-за визовой политики США 34 дипломата постпредства РФ при ООН и члены их семей не могут выехать на родину, в том числе по гуманитарным причинам, заявил глава... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T00:42

2022-09-13T00:42

2022-09-13T00:46

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ООН, 13 сен – РИА Новости. Из-за визовой политики США 34 дипломата постпредства РФ при ООН и члены их семей не могут выехать на родину, в том числе по гуманитарным причинам, заявил глава правовой референтуры постпредства Сергей Леонидченко на заседании комитета ООН по сношениям со страной пребывания.По его словам, растет практика визовой дискриминации граждан России, прошедших конкурс на замещение вакансий в Секретариате ООН."Не могут получить визы и россияне, уже там работающие. Рассчитываем на более активную позицию генерального секретаря по защите прав хотя бы его собственных сотрудников", - добавил он.

https://ria.ru/20220913/vizy-1816356657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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