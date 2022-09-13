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Жители МО начали получать сертификаты на детскую реабилитацию
Жители МО начали получать сертификаты на детскую реабилитацию - РИА Новости, 13.09.2022
Жители МО начали получать сертификаты на детскую реабилитацию
Жителям Московской области начали выдавать сертификаты на реабилитацию детей-инвалидов. По этому документу дети могут пройти бесплатную реабилитацию в... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T15:58
2022-09-13T15:58
2022-09-13T15:58
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Жителям Московской области начали выдавать сертификаты на реабилитацию детей-инвалидов. По этому документу дети могут пройти бесплатную реабилитацию в полустационарной форме длительностью 21 день, сообщил телеканал "360".При этом родители могут сами выбрать поставщика медицинских услуг из числа государственных и частных организаций. Сертификат можно получить на сайте "Госуслуги", там же заполняется заявление на прохождение реабилитации."Родители или представители самостоятельно выбирают понравившегося поставщика услуг, в том числе из негосударственных организаций. Длительность курса реабилитации составляет 21 день", – отметили в министерстве социального развития Московской области.
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