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Жители МО начали получать сертификаты на детскую реабилитацию

Жители МО начали получать сертификаты на детскую реабилитацию - РИА Новости, 13.09.2022

Жители МО начали получать сертификаты на детскую реабилитацию

Жителям Московской области начали выдавать сертификаты на реабилитацию детей-инвалидов. По этому документу дети могут пройти бесплатную реабилитацию в... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T15:58

2022-09-13T15:58

2022-09-13T15:58

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Жителям Московской области начали выдавать сертификаты на реабилитацию детей-инвалидов. По этому документу дети могут пройти бесплатную реабилитацию в полустационарной форме длительностью 21 день, сообщил телеканал "360".При этом родители могут сами выбрать поставщика медицинских услуг из числа государственных и частных организаций. Сертификат можно получить на сайте "Госуслуги", там же заполняется заявление на прохождение реабилитации."Родители или представители самостоятельно выбирают понравившегося поставщика услуг, в том числе из негосударственных организаций. Длительность курса реабилитации составляет 21 день", – отметили в министерстве социального развития Московской области.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)