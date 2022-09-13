https://ria.ru/20220913/burkina-faso-1816365641.html

AFP: глава Буркина-Фасо возложил на себя полномочия министра обороны

AFP: глава Буркина-Фасо возложил на себя полномочия министра обороны - РИА Новости, 13.09.2022

AFP: глава Буркина-Фасо возложил на себя полномочия министра обороны

Глава правительства переходного периода Буркина-Фасо подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба отстранил от должности министра обороны и возложил на себя его... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T04:04

2022-09-13T04:04

2022-09-13T04:04

в мире

буркина-фасо

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Глава правительства переходного периода Буркина-Фасо подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба отстранил от должности министра обороны и возложил на себя его полномочия, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на постановления.Отмечается, что ряд перестановок был сделан после жестоких нападений джихадистов в стране этом месяце.Мятежники в Буркина-Фасо 24 января захватили власть от имени "Патриотического движения за сохранение и восстановление", которое возглавляет 41-летний подполковник Сандаого Дамиба. Они заявили, что отправили в отставку президента страны Рока Марка Каборе, правительство страны распущено, действие конституции приостанавливается. Позднее конституцию мятежники решили восстановить.В марте Сандаого Дамиба утвердил переходный период в стране на 36 месяцев, а сам он был приведен к присяге в качестве президента страны 16 февраля.

https://ria.ru/20220406/kompaore-1782096179.html

буркина-фасо

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, буркина-фасо