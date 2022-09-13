https://ria.ru/20220913/burkina-faso-1816365641.html
AFP: глава Буркина-Фасо возложил на себя полномочия министра обороны
AFP: глава Буркина-Фасо возложил на себя полномочия министра обороны - РИА Новости, 13.09.2022
AFP: глава Буркина-Фасо возложил на себя полномочия министра обороны
Глава правительства переходного периода Буркина-Фасо подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба отстранил от должности министра обороны и возложил на себя его... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T04:04
2022-09-13T04:04
2022-09-13T04:04
в мире
буркина-фасо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/75/1560677547_0:213:3072:1941_1920x0_80_0_0_53b31a3e5019df927c2d3b386dc870fa.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Глава правительства переходного периода Буркина-Фасо подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба отстранил от должности министра обороны и возложил на себя его полномочия, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на постановления.Отмечается, что ряд перестановок был сделан после жестоких нападений джихадистов в стране этом месяце.Мятежники в Буркина-Фасо 24 января захватили власть от имени "Патриотического движения за сохранение и восстановление", которое возглавляет 41-летний подполковник Сандаого Дамиба. Они заявили, что отправили в отставку президента страны Рока Марка Каборе, правительство страны распущено, действие конституции приостанавливается. Позднее конституцию мятежники решили восстановить.В марте Сандаого Дамиба утвердил переходный период в стране на 36 месяцев, а сам он был приведен к присяге в качестве президента страны 16 февраля.
https://ria.ru/20220406/kompaore-1782096179.html
буркина-фасо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/75/1560677547_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3210d5af73a1cc7da9dc9c2ce2af4a6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, буркина-фасо
AFP: глава Буркина-Фасо возложил на себя полномочия министра обороны
AFP: глава Буркина-Фасо Сандаого Дамиба возложил на себя полномочия министра обороны
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.
Глава правительства переходного периода Буркина-Фасо подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба отстранил от должности министра обороны и возложил на себя его полномочия, передает
агентство Франс Пресс со ссылкой на постановления.
"(Согласно - ред.) первому постановлению, зачитанному на национальном телевидении, генерал Бартелеми Симпоре отстранен от должности министра обороны, а (согласно - ред.) второму "президент возложил на себя обязанности министра национальной обороны и ветеранов", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что ряд перестановок был сделан после жестоких нападений джихадистов в стране этом месяце.
Мятежники в Буркина-Фасо 24 января захватили власть от имени "Патриотического движения за сохранение и восстановление", которое возглавляет 41-летний подполковник Сандаого Дамиба. Они заявили, что отправили в отставку президента страны Рока Марка Каборе, правительство страны распущено, действие конституции приостанавливается. Позднее конституцию мятежники решили восстановить.
В марте Сандаого Дамиба утвердил переходный период в стране на 36 месяцев, а сам он был приведен к присяге в качестве президента страны 16 февраля.