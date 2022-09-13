https://ria.ru/20220913/britantsy-1816364888.html

Стало известно, как британцы отреагировали на новость о смерти Елизаветы II

Стало известно, как британцы отреагировали на новость о смерти Елизаветы II - РИА Новости, 13.09.2022

Стало известно, как британцы отреагировали на новость о смерти Елизаветы II

Почти половина жителей Великобритании (44%) прослезились из-за смерти королевы страны Елизаветы II на прошлой неделе, следует из результатов опроса компании... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T03:42

2022-09-13T03:42

2022-09-13T03:42

в мире

елизавета ii

великобритания

умерла королева елизавета ii

шотландия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Почти половина жителей Великобритании (44%) прослезились из-за смерти королевы страны Елизаветы II на прошлой неделе, следует из результатов опроса компании YouGov.В свою очередь 54% опрошенных взрослых британцев заявили, что не плакали, а 2% сказали, что не знают. Среди опрошенных мужчин прослезились из-за новостей о смерти монарха 32%, среди женщин же этот показатель составил 55%. Больше всего расплакавшихся было в возрастной группе старше 50 лет.В ходе исследования британцев также спросили, считают ли они правильным объявление дня похорон Елизаветы II официальным выходным. 86% респондентов назвали это хорошей идеей, лишь 6% выступили против. Кроме того, 52% британцев поддержали отмену спортивных и культурных мероприятий в выходные после смерти монарха, однако 36% назвали это неправильным.Опрос проводился 12 сентября среди 3282 взрослых жителей Великобритании.Букингемский дворец 8 сентября сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.

https://ria.ru/20220912/uilyam-1816122140.html

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Максим Горбачев

в мире, елизавета ii, великобритания, умерла королева елизавета ii, шотландия