Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, как британцы отреагировали на новость о смерти Елизаветы II - РИА Новости, 13.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220913/britantsy-1816364888.html
Стало известно, как британцы отреагировали на новость о смерти Елизаветы II
Стало известно, как британцы отреагировали на новость о смерти Елизаветы II - РИА Новости, 13.09.2022
Стало известно, как британцы отреагировали на новость о смерти Елизаветы II
Почти половина жителей Великобритании (44%) прослезились из-за смерти королевы страны Елизаветы II на прошлой неделе, следует из результатов опроса компании... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T03:42
2022-09-13T03:42
в мире
елизавета ii
великобритания
умерла королева елизавета ii
шотландия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815719730_337:703:2588:1969_1920x0_80_0_0_8573bbec3e2c4b9dcc00442d22e85427.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Почти половина жителей Великобритании (44%) прослезились из-за смерти королевы страны Елизаветы II на прошлой неделе, следует из результатов опроса компании YouGov.В свою очередь 54% опрошенных взрослых британцев заявили, что не плакали, а 2% сказали, что не знают. Среди опрошенных мужчин прослезились из-за новостей о смерти монарха 32%, среди женщин же этот показатель составил 55%. Больше всего расплакавшихся было в возрастной группе старше 50 лет.В ходе исследования британцев также спросили, считают ли они правильным объявление дня похорон Елизаветы II официальным выходным. 86% респондентов назвали это хорошей идеей, лишь 6% выступили против. Кроме того, 52% британцев поддержали отмену спортивных и культурных мероприятий в выходные после смерти монарха, однако 36% назвали это неправильным.Опрос проводился 12 сентября среди 3282 взрослых жителей Великобритании.Букингемский дворец 8 сентября сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.
https://ria.ru/20220912/uilyam-1816122140.html
великобритания
шотландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815719730_400:511:2449:2048_1920x0_80_0_0_89e7144788b70082e92ee40e96eb0b17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, елизавета ii, великобритания, умерла королева елизавета ii, шотландия
В мире, Елизавета II, Великобритания, Умерла Королева Елизавета II, Шотландия
03:42 13.09.2022
 
Стало известно, как британцы отреагировали на новость о смерти Елизаветы II

Опроса компании YouGov показал, что 44% британцев расплакались из-за смерти Елизаветы II

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЭкран с изображение королевы Елизаветы II на фасаде здания на одной из улиц в Лондоне
Экран с изображение королевы Елизаветы II на фасаде здания на одной из улиц в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Экран с изображение королевы Елизаветы II на фасаде здания на одной из улиц в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Почти половина жителей Великобритании (44%) прослезились из-за смерти королевы страны Елизаветы II на прошлой неделе, следует из результатов опроса компании YouGov.
В свою очередь 54% опрошенных взрослых британцев заявили, что не плакали, а 2% сказали, что не знают. Среди опрошенных мужчин прослезились из-за новостей о смерти монарха 32%, среди женщин же этот показатель составил 55%. Больше всего расплакавшихся было в возрастной группе старше 50 лет.
В ходе исследования британцев также спросили, считают ли они правильным объявление дня похорон Елизаветы II официальным выходным. 86% респондентов назвали это хорошей идеей, лишь 6% выступили против. Кроме того, 52% британцев поддержали отмену спортивных и культурных мероприятий в выходные после смерти монарха, однако 36% назвали это неправильным.
Опрос проводился 12 сентября среди 3282 взрослых жителей Великобритании.
Букингемский дворец 8 сентября сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.
Кейт Миддлтон и принц Уильям - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 11:28
Принц Уильям с супругой стали миллиардерами после смерти Елизаветы II
 
В миреЕлизавета IIВеликобританияУмерла Королева Елизавета IIШотландия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала