Стало известно, как британцы отреагировали на новость о смерти Елизаветы II
Опроса компании YouGov показал, что 44% британцев расплакались из-за смерти Елизаветы II
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЭкран с изображение королевы Елизаветы II на фасаде здания на одной из улиц в Лондоне
Экран с изображение королевы Елизаветы II на фасаде здания на одной из улиц в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Почти половина жителей Великобритании (44%) прослезились из-за смерти королевы страны Елизаветы II на прошлой неделе, следует из результатов опроса компании YouGov.
В свою очередь 54% опрошенных взрослых британцев заявили, что не плакали, а 2% сказали, что не знают. Среди опрошенных мужчин прослезились из-за новостей о смерти монарха 32%, среди женщин же этот показатель составил 55%. Больше всего расплакавшихся было в возрастной группе старше 50 лет.
В ходе исследования британцев также спросили, считают ли они правильным объявление дня похорон Елизаветы II официальным выходным. 86% респондентов назвали это хорошей идеей, лишь 6% выступили против. Кроме того, 52% британцев поддержали отмену спортивных и культурных мероприятий в выходные после смерти монарха, однако 36% назвали это неправильным.
Опрос проводился 12 сентября среди 3282 взрослых жителей Великобритании.
Букингемский дворец 8 сентября сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.
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