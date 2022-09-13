https://ria.ru/20220913/bochkarev-1816426512.html
Бочкарев: 70% школ и детских садов Москвы строят инвесторы
Бочкарев: 70% школ и детских садов Москвы строят инвесторы - РИА Новости, 13.09.2022
Бочкарев: 70% школ и детских садов Москвы строят инвесторы
В Москве 70% школ и детских садов строятся частными девелоперами, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T12:17
2022-09-13T12:17
2022-09-13T12:17
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В Москве 70% школ и детских садов строятся частными девелоперами, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."С начала года в городе построено 22 детских садика и 15 школьных зданий. Традиционно в общем объеме очень высока доля инвесторских объектов – 17 садов и девять школ возведены девелоперами, то есть около 70%", – рассказал он.По словам заммэра, доля инвесторских образовательных объектов в Москве стабильно составляет 60-70%."Здания для образовательных учреждений возводятся преимущественно в новых формируемых кварталах. В первую очередь это касается крупных проектов реорганизации бывших промышленных зон, новой Москвы и кварталов реновации. Вместе с тем в случае необходимости дополнительные учебные здания получают и уже сложившиеся городские районы", - отметил Бочкарев.Он добавил, что всего в 2022 году в столице должно быть построено 56 детских садов и школ, из них 34 за счет внебюджетных средств.
https://ria.ru/20220909/bkl-1815584148.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В Москве 70% школ и детских садов строятся частными девелоперами, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"С начала года в городе построено 22 детских садика и 15 школьных зданий. Традиционно в общем объеме очень высока доля инвесторских объектов – 17 садов и девять школ возведены девелоперами, то есть около 70%", – рассказал он.
По словам заммэра, доля инвесторских образовательных объектов в Москве стабильно составляет 60-70%.
"Здания для образовательных учреждений возводятся преимущественно в новых формируемых кварталах. В первую очередь это касается крупных проектов реорганизации бывших промышленных зон, новой Москвы и кварталов реновации. Вместе с тем в случае необходимости дополнительные учебные здания получают и уже сложившиеся городские районы", - отметил Бочкарев
.
Он добавил, что всего в 2022 году в столице должно быть построено 56 детских садов и школ, из них 34 за счет внебюджетных средств.