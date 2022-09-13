Рябков: США намерены продолжить биологическую деятельность у границ России
Замглавы МИД Рябков: США намерены продолжать военно-биологическую активность около России
© AP Photo / Andrew Harnik, FileСотрудник лаборатории в Медицинском НИИ инфекционных заболеваний армии США
© AP Photo / Andrew Harnik, File
Сотрудник лаборатории в Медицинском НИИ инфекционных заболеваний армии США. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Поведение США говорит о намерении продолжить военно-биологическую деятельность вблизи российских границ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Комментируя итоги совещания государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) в связи с военно-биологической деятельностью США и Украины на украинской территории, он заявил, что Россия рассчитывала получить от них все пояснения, а также простимулировать Вашингтон и Киев к принятию всеобъемлющих мер для исправления ситуации.
По словам дипломата, большинство выдвинутых Россией претензий осталось без должного ответа США и Украины.
"Мы рассматриваем проводившуюся США и Украиной в ходе совещания бесцеремонную деструктивную линию как нацеленную на обеспечение дальнейшей беспрепятственной реализации Пентагоном военно-биологических исследований за пределами национальной территории, в том числе в непосредственной близости от российских границ", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции.
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.