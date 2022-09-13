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Рябков: США намерены продолжить биологическую деятельность у границ России - РИА Новости, 13.09.2022
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Рябков: США намерены продолжить биологическую деятельность у границ России
Рябков: США намерены продолжить биологическую деятельность у границ России - РИА Новости, 13.09.2022
Рябков: США намерены продолжить биологическую деятельность у границ России
Поведение США говорит о намерении продолжить военно-биологическую деятельность вблизи российских границ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T15:29
2022-09-13T15:29
сергей рябков
сша
россия
украина
министерство обороны сша
в мире
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Поведение США говорит о намерении продолжить военно-биологическую деятельность вблизи российских границ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Комментируя итоги совещания государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) в связи с военно-биологической деятельностью США и Украины на украинской территории, он заявил, что Россия рассчитывала получить от них все пояснения, а также простимулировать Вашингтон и Киев к принятию всеобъемлющих мер для исправления ситуации.По словам дипломата, большинство выдвинутых Россией претензий осталось без должного ответа США и Украины."Мы рассматриваем проводившуюся США и Украиной в ходе совещания бесцеремонную деструктивную линию как нацеленную на обеспечение дальнейшей беспрепятственной реализации Пентагоном военно-биологических исследований за пределами национальной территории, в том числе в непосредственной близости от российских границ", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.
https://ria.ru/20220913/ssha-1816488402.html
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сергей рябков, сша, россия, украина, министерство обороны сша, в мире
Сергей Рябков, США, Россия, Украина, Министерство обороны США, В мире
15:29 13.09.2022
 
Рябков: США намерены продолжить биологическую деятельность у границ России

Замглавы МИД Рябков: США намерены продолжать военно-биологическую активность около России

© AP Photo / Andrew Harnik, FileСотрудник лаборатории в Медицинском НИИ инфекционных заболеваний армии США
Сотрудник лаборатории в Медицинском НИИ инфекционных заболеваний армии США - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© AP Photo / Andrew Harnik, File
Сотрудник лаборатории в Медицинском НИИ инфекционных заболеваний армии США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Поведение США говорит о намерении продолжить военно-биологическую деятельность вблизи российских границ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Комментируя итоги совещания государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) в связи с военно-биологической деятельностью США и Украины на украинской территории, он заявил, что Россия рассчитывала получить от них все пояснения, а также простимулировать Вашингтон и Киев к принятию всеобъемлющих мер для исправления ситуации.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
Вчера, 14:41
В МИД напомнили о биологической деятельности США на Украине
По словам дипломата, большинство выдвинутых Россией претензий осталось без должного ответа США и Украины.
"Мы рассматриваем проводившуюся США и Украиной в ходе совещания бесцеремонную деструктивную линию как нацеленную на обеспечение дальнейшей беспрепятственной реализации Пентагоном военно-биологических исследований за пределами национальной территории, в том числе в непосредственной близости от российских границ", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции.
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.
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Сергей РябковСШАРоссияУкраинаМинистерство обороны СШАВ мире
 
 
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