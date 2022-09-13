https://ria.ru/20220913/biooruzhie-1816506896.html

Рябков: США намерены продолжить биологическую деятельность у границ России

Рябков: США намерены продолжить биологическую деятельность у границ России - РИА Новости, 13.09.2022

Рябков: США намерены продолжить биологическую деятельность у границ России

Поведение США говорит о намерении продолжить военно-биологическую деятельность вблизи российских границ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T15:29

2022-09-13T15:29

2022-09-13T15:29

сергей рябков

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Поведение США говорит о намерении продолжить военно-биологическую деятельность вблизи российских границ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Комментируя итоги совещания государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) в связи с военно-биологической деятельностью США и Украины на украинской территории, он заявил, что Россия рассчитывала получить от них все пояснения, а также простимулировать Вашингтон и Киев к принятию всеобъемлющих мер для исправления ситуации.По словам дипломата, большинство выдвинутых Россией претензий осталось без должного ответа США и Украины."Мы рассматриваем проводившуюся США и Украиной в ходе совещания бесцеремонную деструктивную линию как нацеленную на обеспечение дальнейшей беспрепятственной реализации Пентагоном военно-биологических исследований за пределами национальной территории, в том числе в непосредственной близости от российских границ", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.

https://ria.ru/20220913/ssha-1816488402.html

https://ria.ru/20220903/kholera-1814233552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергей рябков, сша, россия, украина, министерство обороны сша, в мире