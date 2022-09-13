https://ria.ru/20220913/biolaboratorii-1816575266.html

США заявили о полноценном участии в совещании по биолабораториям на Украине

США заявили о полноценном участии в совещании по биолабораториям на Украине - РИА Новости, 13.09.2022

США заявили о полноценном участии в совещании по биолабораториям на Украине

Госдеп утверждает, что представители США приняли "полноценное и добросовестное" участие в инициированном Россией совещании стран конвенции о запрещении... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T18:57

2022-09-13T18:57

2022-09-13T18:57

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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Госдеп утверждает, что представители США приняли "полноценное и добросовестное" участие в инициированном Россией совещании стран конвенции о запрещении биологического оружия по поводу биолабораторий на территории Украины.На совещании в Женеве делегация РФ представила материалы о деятельности украинских лабораторий, которые, как заявила российская сторона, участвовали в американской военно-биологической программе."В присутствии делегаций из 89 стран США и Украина представили серию детально и глубоко проработанных презентаций, которые решительно отвергают абсурдные и не соответствующие действительности утверждения России о разработке американского биологического оружия и биолабораториях на Украине", - утверждают в госдепартаменте.Технические эксперты обеих стран объясняли, что их сотрудничество касалось здравоохранения, биологической безопасности и контроля за заболеваниями. "США и Украина продемонстрировали, как эта деятельность укладывается в рамки и поддерживает положения КБТО", - говорится в пресс-релизе.Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.

https://ria.ru/20220903/biooruzhie-1814233714.html

https://ria.ru/20220825/biolaboratorii-1811982287.html

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государственный департамент сша, в мире, украина, россия, сша