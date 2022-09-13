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США заявили о полноценном участии в совещании по биолабораториям на Украине - РИА Новости, 13.09.2022
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США заявили о полноценном участии в совещании по биолабораториям на Украине
США заявили о полноценном участии в совещании по биолабораториям на Украине - РИА Новости, 13.09.2022
США заявили о полноценном участии в совещании по биолабораториям на Украине
Госдеп утверждает, что представители США приняли "полноценное и добросовестное" участие в инициированном Россией совещании стран конвенции о запрещении... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T18:57
2022-09-13T18:57
государственный департамент сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Госдеп утверждает, что представители США приняли "полноценное и добросовестное" участие в инициированном Россией совещании стран конвенции о запрещении биологического оружия по поводу биолабораторий на территории Украины.На совещании в Женеве делегация РФ представила материалы о деятельности украинских лабораторий, которые, как заявила российская сторона, участвовали в американской военно-биологической программе."В присутствии делегаций из 89 стран США и Украина представили серию детально и глубоко проработанных презентаций, которые решительно отвергают абсурдные и не соответствующие действительности утверждения России о разработке американского биологического оружия и биолабораториях на Украине", - утверждают в госдепартаменте.Технические эксперты обеих стран объясняли, что их сотрудничество касалось здравоохранения, биологической безопасности и контроля за заболеваниями. "США и Украина продемонстрировали, как эта деятельность укладывается в рамки и поддерживает положения КБТО", - говорится в пресс-релизе.Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.
https://ria.ru/20220903/biooruzhie-1814233714.html
https://ria.ru/20220825/biolaboratorii-1811982287.html
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государственный департамент сша, в мире, украина, россия, сша
Государственный департамент США, В мире, Украина, Россия, США
18:57 13.09.2022
 
США заявили о полноценном участии в совещании по биолабораториям на Украине

Госдеп заявил, что США "полноценно участвовали" в совещании по биолабораториям на Украине

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Госдеп утверждает, что представители США приняли "полноценное и добросовестное" участие в инициированном Россией совещании стран конвенции о запрещении биологического оружия по поводу биолабораторий на территории Украины.
На совещании в Женеве делегация РФ представила материалы о деятельности украинских лабораторий, которые, как заявила российская сторона, участвовали в американской военно-биологической программе.
"США серьезно относятся к своим обязательствам в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) и потому в полном объеме, транспарентно и добросовестно приняли участие в процессе, предусмотренном статьей V", - сказано в пресс-релизе.
"В присутствии делегаций из 89 стран США и Украина представили серию детально и глубоко проработанных презентаций, которые решительно отвергают абсурдные и не соответствующие действительности утверждения России о разработке американского биологического оружия и биолабораториях на Украине", - утверждают в госдепартаменте.
Технические эксперты обеих стран объясняли, что их сотрудничество касалось здравоохранения, биологической безопасности и контроля за заболеваниями. "США и Украина продемонстрировали, как эта деятельность укладывается в рамки и поддерживает положения КБТО", - говорится в пресс-релизе.
Микробиолог из института инфекционных заболеваний армии США - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября, 15:50
США перенесут биолаборатории с Украины в другие страны, заявило Минобороны
Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.
Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.
вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 04:56
Косачев предупредил об опасности применения Киевом наработок биолабораторий
 
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