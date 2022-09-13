США заявили о полноценном участии в совещании по биолабораториям на Украине
Госдеп заявил, что США "полноценно участвовали" в совещании по биолабораториям на Украине
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Госдеп утверждает, что представители США приняли "полноценное и добросовестное" участие в инициированном Россией совещании стран конвенции о запрещении биологического оружия по поводу биолабораторий на территории Украины.
На совещании в Женеве делегация РФ представила материалы о деятельности украинских лабораторий, которые, как заявила российская сторона, участвовали в американской военно-биологической программе.
"США серьезно относятся к своим обязательствам в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) и потому в полном объеме, транспарентно и добросовестно приняли участие в процессе, предусмотренном статьей V", - сказано в пресс-релизе.
"В присутствии делегаций из 89 стран США и Украина представили серию детально и глубоко проработанных презентаций, которые решительно отвергают абсурдные и не соответствующие действительности утверждения России о разработке американского биологического оружия и биолабораториях на Украине", - утверждают в госдепартаменте.
Технические эксперты обеих стран объясняли, что их сотрудничество касалось здравоохранения, биологической безопасности и контроля за заболеваниями. "США и Украина продемонстрировали, как эта деятельность укладывается в рамки и поддерживает положения КБТО", - говорится в пресс-релизе.
Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.
Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.