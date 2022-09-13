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Гарантии безопасности Киева не предусматривают обмен на определенный статус - РИА Новости, 13.09.2022
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Гарантии безопасности Киева не предусматривают обмен на определенный статус
Гарантии безопасности Киева не предусматривают обмен на определенный статус - РИА Новости, 13.09.2022
Гарантии безопасности Киева не предусматривают обмен на определенный статус
Гарантии безопасности для Украины не должны быть элементом обмена на определенный статус, в том числе нейтральный, предусматривается в проекте Киева по... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T15:20
2022-09-13T15:20
в мире
владимир зеленский
киев
украина
сша
евросоюз
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Гарантии безопасности для Украины не должны быть элементом обмена на определенный статус, в том числе нейтральный, предусматривается в проекте Киева по гарантиям безопасности.Офис Владимира Зеленского во вторник опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины, в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Британию, Австралию и Турцию."Они (гарантии - ред.) также не должны быть элементом обмена на определенный статус, как нейтралитет, или накладывать на Украину другие обязательства или ограничения", - говорится в тексте проекта.
https://ria.ru/20220913/nato-1816487378.html
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в мире, владимир зеленский, киев, украина, сша, евросоюз
В мире, Владимир Зеленский, Киев, Украина, США, Евросоюз
15:20 13.09.2022
 
Гарантии безопасности Киева не предусматривают обмен на определенный статус

Проект Украины не предусматривает обмен на определенный статус, в том числе нейтральный

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Флаги Украины - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Гарантии безопасности для Украины не должны быть элементом обмена на определенный статус, в том числе нейтральный, предусматривается в проекте Киева по гарантиям безопасности.
Офис Владимира Зеленского во вторник опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины, в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Британию, Австралию и Турцию.
"Они (гарантии - ред.) также не должны быть элементом обмена на определенный статус, как нейтралитет, или накладывать на Украину другие обязательства или ограничения", - говорится в тексте проекта.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
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Офис Зеленского заявил, что Украина сохраняет курс на вступление в НАТО
 
В миреВладимир ЗеленскийКиевУкраинаСШАЕвросоюз
 
 
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