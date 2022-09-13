https://ria.ru/20220913/bezopasnost-1816502187.html
Гарантии безопасности Киева не предусматривают обмен на определенный статус
Гарантии безопасности Киева не предусматривают обмен на определенный статус - РИА Новости, 13.09.2022
Гарантии безопасности Киева не предусматривают обмен на определенный статус
Гарантии безопасности для Украины не должны быть элементом обмена на определенный статус, в том числе нейтральный, предусматривается в проекте Киева по... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T15:20
2022-09-13T15:20
2022-09-13T15:20
в мире
владимир зеленский
киев
украина
сша
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_bd905522dd4a7afc5712656c2dfb247b.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Гарантии безопасности для Украины не должны быть элементом обмена на определенный статус, в том числе нейтральный, предусматривается в проекте Киева по гарантиям безопасности.Офис Владимира Зеленского во вторник опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины, в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Британию, Австралию и Турцию."Они (гарантии - ред.) также не должны быть элементом обмена на определенный статус, как нейтралитет, или накладывать на Украину другие обязательства или ограничения", - говорится в тексте проекта.
https://ria.ru/20220913/nato-1816487378.html
киев
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d9e327dd74573e1b2467db5201fae26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, киев, украина, сша, евросоюз
В мире, Владимир Зеленский, Киев, Украина, США, Евросоюз
Гарантии безопасности Киева не предусматривают обмен на определенный статус
Проект Украины не предусматривает обмен на определенный статус, в том числе нейтральный