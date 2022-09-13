https://ria.ru/20220913/bezopasnost-1816502187.html

Гарантии безопасности Киева не предусматривают обмен на определенный статус

Гарантии безопасности Киева не предусматривают обмен на определенный статус - РИА Новости, 13.09.2022

Гарантии безопасности Киева не предусматривают обмен на определенный статус

Гарантии безопасности для Украины не должны быть элементом обмена на определенный статус, в том числе нейтральный, предусматривается в проекте Киева по... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T15:20

2022-09-13T15:20

2022-09-13T15:20

в мире

владимир зеленский

киев

украина

сша

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_bd905522dd4a7afc5712656c2dfb247b.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Гарантии безопасности для Украины не должны быть элементом обмена на определенный статус, в том числе нейтральный, предусматривается в проекте Киева по гарантиям безопасности.Офис Владимира Зеленского во вторник опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины, в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Британию, Австралию и Турцию."Они (гарантии - ред.) также не должны быть элементом обмена на определенный статус, как нейтралитет, или накладывать на Украину другие обязательства или ограничения", - говорится в тексте проекта.

https://ria.ru/20220913/nato-1816487378.html

киев

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, киев, украина, сша, евросоюз