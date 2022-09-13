СМИ: Европа перестает помогать беженцам с Украины из-за роста цен на газ
The Guardian: страны Европы сворачивают помощь беженцам с Украины из-за роста цен на газ
© AP Photo / Alberto PezzaliДевушка с плакатом "Беженцам всегда рады" на улице Лондона, Великобритания
© AP Photo / Alberto Pezzali
Девушка с плакатом "Беженцам всегда рады" на улице Лондона, Великобритания. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Власти европейских стран постепенно отказываются помогать украинским беженцам из-за высоких цен на газ и энергетического кризиса, пишет обозреватель британской The Guardian Шон Уокер.
"По мере приближения неопределенной и потенциально дорогостоящей зимы правительства сворачивают программы поддержки украинцев. <…> Все больше и больше беженцев пытаются свести концы с концами", — отмечается в статье.
Как уточнил колумнист, ситуация с переселенцами варьируется в зависимости от страны, в которую они переехали. Однако практически в любом государстве Евросоюза они испытывают трудности с доступом к здравоохранению, образованию и жилью. Многим просто отказываются предоставить апартаменты, аргументируя это возросшими тарифами на энергию.
После начала Россией специальной операции по защите Донбасса Запад ввел против нее санкции, которые нанесли серьезный удар по экономике США, Великобритании и всех государств Евросоюза, спровоцировав рост цен на топливо и продукты питания.
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