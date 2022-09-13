https://ria.ru/20220913/bezhentsy-1816560079.html

СМИ: Европа перестает помогать беженцам с Украины из-за роста цен на газ

СМИ: Европа перестает помогать беженцам с Украины из-за роста цен на газ - РИА Новости, 13.09.2022

СМИ: Европа перестает помогать беженцам с Украины из-за роста цен на газ

Власти европейских стран постепенно отказываются помогать украинским беженцам из-за высоких цен на газ и энергетического кризиса, пишет обозреватель британской... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T17:54

2022-09-13T17:54

2022-09-13T17:54

в мире

евросоюз

оон

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800037310_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6c324dd1e3480c415b3d287244d7e8b1.jpg

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Власти европейских стран постепенно отказываются помогать украинским беженцам из-за высоких цен на газ и энергетического кризиса, пишет обозреватель британской The Guardian Шон Уокер.Как уточнил колумнист, ситуация с переселенцами варьируется в зависимости от страны, в которую они переехали. Однако практически в любом государстве Евросоюза они испытывают трудности с доступом к здравоохранению, образованию и жилью. Многим просто отказываются предоставить апартаменты, аргументируя это возросшими тарифами на энергию.После начала Россией специальной операции по защите Донбасса Запад ввел против нее санкции, которые нанесли серьезный удар по экономике США, Великобритании и всех государств Евросоюза, спровоцировав рост цен на топливо и продукты питания.По официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.

https://ria.ru/20220905/bezhentsy-1814672358.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, евросоюз, оон, украина