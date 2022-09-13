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В Германии хотят разместить украинских беженцев в спортзалах - РИА Новости, 13.09.2022
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В Германии хотят разместить украинских беженцев в спортзалах
В Германии хотят разместить украинских беженцев в спортзалах - РИА Новости, 13.09.2022
В Германии хотят разместить украинских беженцев в спортзалах
Ассоциация городов Германии призвала правительство срочно обсудить с федеральными землями распределение украинских беженцев из-за массовой нехватки жилья и... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T12:39
2022-09-13T15:58
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Ассоциация городов Германии призвала правительство срочно обсудить с федеральными землями распределение украинских беженцев из-за массовой нехватки жилья и ресурсов для размещения мигрантов, сообщает Die Welt.Президент ассоциации, мэр Мюнстера Маркус Леве заявил, что властям нужно как можно скорее решить проблему с пропускной способностью федеральных земель и вопрос о соответствующем возмещении расходов."Ассоциацию городов Германии настораживает тот факт, что все больше и больше федеральных земель позволяют себе блокировать прием украинцев. В результате распределение беженцев больше не работает", — отметили журналисты со ссылкой на Леве.В организации добавили, что немалая часть беженцев с Украины вскоре не смогут оставаться в частных домохозяйствах и должны будут размещаться за счет государства. На фоне увеличения потока мигрантов из других стран властные ресурсы истощатся быстрее.Ранее власти федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия в Германии заявили, что достигли предела возможностей по приему украинских беженцев. Госсекретарь Северного Рейна — Вестфалии Лоренц Бэр в письме в адрес МВД заявил, что в течение нескольких недель в его федеральной земле наблюдается нарастающий приток беженцев с Украины. Он отметил, что регион "остается приверженным своей гуманитарной ответственности по приему всех лиц, нуждающихся в защите, особенно тех, кто бежал с Украины", однако, по его словам, федеральное правительство не выполняет своих контролирующих функций.
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в мире, германия, украина, мюнстер
В мире, Германия, Украина, Мюнстер
12:39 13.09.2022 (обновлено: 15:58 13.09.2022)
 
В Германии хотят разместить украинских беженцев в спортзалах

Die Welt: немецкие города хотят разместить украинских беженцев в спортзалах

© AFP 2022 / Ina FassbenderУкраинские беженцы возле информационного центра в Кельне, Германия
Украинские беженцы возле информационного центра в Кельне, Германия - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© AFP 2022 / Ina Fassbender
Украинские беженцы возле информационного центра в Кельне, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Ассоциация городов Германии призвала правительство срочно обсудить с федеральными землями распределение украинских беженцев из-за массовой нехватки жилья и ресурсов для размещения мигрантов, сообщает Die Welt.
Президент ассоциации, мэр Мюнстера Маркус Леве заявил, что властям нужно как можно скорее решить проблему с пропускной способностью федеральных земель и вопрос о соответствующем возмещении расходов.
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"Ассоциацию городов Германии настораживает тот факт, что все больше и больше федеральных земель позволяют себе блокировать прием украинцев. В результате распределение беженцев больше не работает", — отметили журналисты со ссылкой на Леве.
В организации добавили, что немалая часть беженцев с Украины вскоре не смогут оставаться в частных домохозяйствах и должны будут размещаться за счет государства. На фоне увеличения потока мигрантов из других стран властные ресурсы истощатся быстрее.
"В предстоящую зиму ряду городов вновь придется размещать беженцев в гостиницах, спортзалах или других учреждениях", — предупредил Леве.
Ранее власти федеральной земли Северный РейнВестфалия в Германии заявили, что достигли предела возможностей по приему украинских беженцев. Госсекретарь Северного Рейна — Вестфалии Лоренц Бэр в письме в адрес МВД заявил, что в течение нескольких недель в его федеральной земле наблюдается нарастающий приток беженцев с Украины. Он отметил, что регион "остается приверженным своей гуманитарной ответственности по приему всех лиц, нуждающихся в защите, особенно тех, кто бежал с Украины", однако, по его словам, федеральное правительство не выполняет своих контролирующих функций.
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