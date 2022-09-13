https://ria.ru/20220913/bezhentsy-1816437565.html

В Германии хотят разместить украинских беженцев в спортзалах

В Германии хотят разместить украинских беженцев в спортзалах - РИА Новости, 13.09.2022

В Германии хотят разместить украинских беженцев в спортзалах

Ассоциация городов Германии призвала правительство срочно обсудить с федеральными землями распределение украинских беженцев из-за массовой нехватки жилья и... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T12:39

2022-09-13T12:39

2022-09-13T15:58

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Ассоциация городов Германии призвала правительство срочно обсудить с федеральными землями распределение украинских беженцев из-за массовой нехватки жилья и ресурсов для размещения мигрантов, сообщает Die Welt.Президент ассоциации, мэр Мюнстера Маркус Леве заявил, что властям нужно как можно скорее решить проблему с пропускной способностью федеральных земель и вопрос о соответствующем возмещении расходов."Ассоциацию городов Германии настораживает тот факт, что все больше и больше федеральных земель позволяют себе блокировать прием украинцев. В результате распределение беженцев больше не работает", — отметили журналисты со ссылкой на Леве.В организации добавили, что немалая часть беженцев с Украины вскоре не смогут оставаться в частных домохозяйствах и должны будут размещаться за счет государства. На фоне увеличения потока мигрантов из других стран властные ресурсы истощатся быстрее.Ранее власти федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия в Германии заявили, что достигли предела возможностей по приему украинских беженцев. Госсекретарь Северного Рейна — Вестфалии Лоренц Бэр в письме в адрес МВД заявил, что в течение нескольких недель в его федеральной земле наблюдается нарастающий приток беженцев с Украины. Он отметил, что регион "остается приверженным своей гуманитарной ответственности по приему всех лиц, нуждающихся в защите, особенно тех, кто бежал с Украины", однако, по его словам, федеральное правительство не выполняет своих контролирующих функций.

https://ria.ru/20220830/bezhentsy-1813044325.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, германия, украина, мюнстер