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Самый большой муниципалитет России – Балашиха отметит в субботу День города - РИА Новости, 13.09.2022
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Самый большой муниципалитет России – Балашиха отметит в субботу День города
Самый большой муниципалитет России – Балашиха отметит в субботу День города - РИА Новости, 13.09.2022
Самый большой муниципалитет России – Балашиха отметит в субботу День города
Балашиха отметит в субботу, 17 сентября День города – самому большому муниципалитету России исполнится 192 года, а также завершение международного фестиваля... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T13:39
2022-09-13T13:39
балашиха
сергей юров
россия
культура
общество
отдых
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Балашиха отметит в субботу, 17 сентября День города – самому большому муниципалитету России исполнится 192 года, а также завершение международного фестиваля "Культурный код", сообщает пресс-служба администрации городского округа."Фестиваль "Культурный код" подходит к завершению. Целый месяц наш город жил уличным искусством - мы провели десятки мероприятий: танцы, музыка, эко и медиафорумы, граффити Фест и многие другие. Всё это сопровождалось ежедневным трудом художников над муарами. Более 40 работ от мастеров из разных стран мира теперь украшают Железнодорожный и вдохновляют людей, дарят хорошее настроение и напоминают о главном - искусство объединяет", - сказал ", - сказал глава округа Сергей Юров.В день города на 7 локациях пройдут праздничные мероприятия. Традиционно на площади возле Ледового дворца и на площади возле администрации в Железнодорожном пройдут концерты. В Пестовском парке будет фестиваль уличных театров и файер-шоу.Центральными площадками праздника станут стадион "Орион" и улица Новая в микрорайоне Железнодорожном. Там состоится фестиваль уличного спорта, экстрим парк.Завершится праздник выступлением звезд российской эстрады. В Балашихе на сцену выйдут Крис Янк, победительница телешоу "Новая фабрика звезд" Гузель Хасанова и Доминик Джокер. На стадионе "Орион" выступят группа "Фрукты" и Полина Гагарина.С двух площадок на улице Школьная в Железнодорожном и на площади у Ледового дворца запустят праздничный салют.
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балашиха, сергей юров, россия, культура, общество, отдых
Балашиха, Сергей Юров, Россия, Культура, Общество, Отдых
13:39 13.09.2022
 

Самый большой муниципалитет России – Балашиха отметит в субботу День города

© Фото : официальный сайт органов местного самоуправления Городского округа БалашихаУчастники фестиваля "Культурный код" в Балашихе
Участники фестиваля Культурный код в Балашихе - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Фото : официальный сайт органов местного самоуправления Городского округа Балашиха
Участники фестиваля "Культурный код" в Балашихе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Балашиха отметит в субботу, 17 сентября День города – самому большому муниципалитету России исполнится 192 года, а также завершение международного фестиваля "Культурный код", сообщает пресс-служба администрации городского округа.
"Фестиваль "Культурный код" подходит к завершению. Целый месяц наш город жил уличным искусством - мы провели десятки мероприятий: танцы, музыка, эко и медиафорумы, граффити Фест и многие другие. Всё это сопровождалось ежедневным трудом художников над муарами. Более 40 работ от мастеров из разных стран мира теперь украшают Железнодорожный и вдохновляют людей, дарят хорошее настроение и напоминают о главном - искусство объединяет", - сказал ", - сказал глава округа Сергей Юров.
В день города на 7 локациях пройдут праздничные мероприятия. Традиционно на площади возле Ледового дворца и на площади возле администрации в Железнодорожном пройдут концерты. В Пестовском парке будет фестиваль уличных театров и файер-шоу.
Центральными площадками праздника станут стадион "Орион" и улица Новая в микрорайоне Железнодорожном. Там состоится фестиваль уличного спорта, экстрим парк.
Участники международного художественного фестиваля Культурный код - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 16:17
В Балашихе открылся Международный художественный фестиваль "Культурный код"
Завершится праздник выступлением звезд российской эстрады. В Балашихе на сцену выйдут Крис Янк, победительница телешоу "Новая фабрика звезд" Гузель Хасанова и Доминик Джокер. На стадионе "Орион" выступят группа "Фрукты" и Полина Гагарина.
С двух площадок на улице Школьная в Железнодорожном и на площади у Ледового дворца запустят праздничный салют.
 
БалашихаСергей ЮровРоссияКультураОбществоОтдых
 
 
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