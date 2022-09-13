Самый большой муниципалитет России – Балашиха отметит в субботу День города
© Фото : официальный сайт органов местного самоуправления Городского округа БалашихаУчастники фестиваля "Культурный код" в Балашихе
Участники фестиваля "Культурный код" в Балашихе
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Балашиха отметит в субботу, 17 сентября День города – самому большому муниципалитету России исполнится 192 года, а также завершение международного фестиваля "Культурный код", сообщает пресс-служба администрации городского округа.
"Фестиваль "Культурный код" подходит к завершению. Целый месяц наш город жил уличным искусством - мы провели десятки мероприятий: танцы, музыка, эко и медиафорумы, граффити Фест и многие другие. Всё это сопровождалось ежедневным трудом художников над муарами. Более 40 работ от мастеров из разных стран мира теперь украшают Железнодорожный и вдохновляют людей, дарят хорошее настроение и напоминают о главном - искусство объединяет", - сказал ", - сказал глава округа Сергей Юров.
В день города на 7 локациях пройдут праздничные мероприятия. Традиционно на площади возле Ледового дворца и на площади возле администрации в Железнодорожном пройдут концерты. В Пестовском парке будет фестиваль уличных театров и файер-шоу.
Центральными площадками праздника станут стадион "Орион" и улица Новая в микрорайоне Железнодорожном. Там состоится фестиваль уличного спорта, экстрим парк.
Завершится праздник выступлением звезд российской эстрады. В Балашихе на сцену выйдут Крис Янк, победительница телешоу "Новая фабрика звезд" Гузель Хасанова и Доминик Джокер. На стадионе "Орион" выступят группа "Фрукты" и Полина Гагарина.
С двух площадок на улице Школьная в Железнодорожном и на площади у Ледового дворца запустят праздничный салют.