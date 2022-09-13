https://ria.ru/20220913/balashikha-1816463960.html

Самый большой муниципалитет России – Балашиха отметит в субботу День города

Самый большой муниципалитет России – Балашиха отметит в субботу День города - РИА Новости, 13.09.2022

Самый большой муниципалитет России – Балашиха отметит в субботу День города

Балашиха отметит в субботу, 17 сентября День города – самому большому муниципалитету России исполнится 192 года, а также завершение международного фестиваля... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T13:39

2022-09-13T13:39

2022-09-13T13:39

балашиха

сергей юров

россия

культура

общество

отдых

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Балашиха отметит в субботу, 17 сентября День города – самому большому муниципалитету России исполнится 192 года, а также завершение международного фестиваля "Культурный код", сообщает пресс-служба администрации городского округа."Фестиваль "Культурный код" подходит к завершению. Целый месяц наш город жил уличным искусством - мы провели десятки мероприятий: танцы, музыка, эко и медиафорумы, граффити Фест и многие другие. Всё это сопровождалось ежедневным трудом художников над муарами. Более 40 работ от мастеров из разных стран мира теперь украшают Железнодорожный и вдохновляют людей, дарят хорошее настроение и напоминают о главном - искусство объединяет", - сказал ", - сказал глава округа Сергей Юров.В день города на 7 локациях пройдут праздничные мероприятия. Традиционно на площади возле Ледового дворца и на площади возле администрации в Железнодорожном пройдут концерты. В Пестовском парке будет фестиваль уличных театров и файер-шоу.Центральными площадками праздника станут стадион "Орион" и улица Новая в микрорайоне Железнодорожном. Там состоится фестиваль уличного спорта, экстрим парк.Завершится праздник выступлением звезд российской эстрады. В Балашихе на сцену выйдут Крис Янк, победительница телешоу "Новая фабрика звезд" Гузель Хасанова и Доминик Джокер. На стадионе "Орион" выступят группа "Фрукты" и Полина Гагарина.С двух площадок на улице Школьная в Железнодорожном и на площади у Ледового дворца запустят праздничный салют.

https://ria.ru/20220822/balashikha-1811345625.html

балашиха

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

балашиха, сергей юров, россия, культура, общество, отдых