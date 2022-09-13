https://ria.ru/20220913/balashikha-1816402639.html

На Горьковском шоссе в Балашихе изменят скоростной режим

На Горьковском шоссе в Балашихе изменят скоростной режим - РИА Новости, 13.09.2022

На Горьковском шоссе в Балашихе изменят скоростной режим

Скоростной режим будет изменен на Горьковском шоссе в городском округе Балашиха с 1 октября – разрешенными станут 80 километров в час, сообщает пресс-службы... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T11:13

2022-09-13T11:13

2022-09-13T11:13

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Скоростной режим будет изменен на Горьковском шоссе в городском округе Балашиха с 1 октября – разрешенными станут 80 километров в час, сообщает пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.В ведомстве отметили, что изменения затронут участок с 15 по 30 километр, который проходит до границы Балашихи с Богородским округом."Горьковское шоссе – вылетная магистраль и одна из интенсивных дорог Подмосковья, транспортный поток здесь составляет более 154 тысяч автомобилей в сутки. В час пик возникают затруднения в движении – до 8 баллов, в пробке можно потерять до 25 минут. В связи с чем, было принято решение увеличить скоростной режим на шоссе до 80 км/ч – до 1 октября будут установлены соответствующие знаки и нанесена разметка", – приводятся слова заместителя председателя правительства Московской области Анны Кротовой.Она добавила, что решение полностью безопасное для автомобильного и пешеходного движения, увеличение скоростного режима не приведёт к риску возникновения ДТП. Дорога полностью соответствует всем требованиям безопасности – на всём протяжении шоссе обустроено 14 надземных и подземных пешеходных переходов, транспортные потоки разделены.

https://ria.ru/20220902/turisty-1814056311.html

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Артем Смирнов

балашиха, авто, московская область (подмосковье)