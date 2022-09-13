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На Горьковском шоссе в Балашихе изменят скоростной режим - РИА Новости, 13.09.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220913/balashikha-1816402639.html
На Горьковском шоссе в Балашихе изменят скоростной режим
На Горьковском шоссе в Балашихе изменят скоростной режим - РИА Новости, 13.09.2022
На Горьковском шоссе в Балашихе изменят скоростной режим
Скоростной режим будет изменен на Горьковском шоссе в городском округе Балашиха с 1 октября – разрешенными станут 80 километров в час, сообщает пресс-службы... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T11:13
2022-09-13T11:13
новости подмосковья
балашиха
авто
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Скоростной режим будет изменен на Горьковском шоссе в городском округе Балашиха с 1 октября – разрешенными станут 80 километров в час, сообщает пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.В ведомстве отметили, что изменения затронут участок с 15 по 30 километр, который проходит до границы Балашихи с Богородским округом."Горьковское шоссе – вылетная магистраль и одна из интенсивных дорог Подмосковья, транспортный поток здесь составляет более 154 тысяч автомобилей в сутки. В час пик возникают затруднения в движении – до 8 баллов, в пробке можно потерять до 25 минут. В связи с чем, было принято решение увеличить скоростной режим на шоссе до 80 км/ч – до 1 октября будут установлены соответствующие знаки и нанесена разметка", – приводятся слова заместителя председателя правительства Московской области Анны Кротовой.Она добавила, что решение полностью безопасное для автомобильного и пешеходного движения, увеличение скоростного режима не приведёт к риску возникновения ДТП. Дорога полностью соответствует всем требованиям безопасности – на всём протяжении шоссе обустроено 14 надземных и подземных пешеходных переходов, транспортные потоки разделены.
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балашиха, авто, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Балашиха, Авто, Московская область (Подмосковье)
11:13 13.09.2022
 

На Горьковском шоссе в Балашихе изменят скоростной режим

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобили едут по участку Третьего транспортного кольца в Москве с ограничением скорости 80 км/ч
Автомобили едут по участку Третьего транспортного кольца в Москве с ограничением скорости 80 км/ч - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобили едут по участку Третьего транспортного кольца в Москве с ограничением скорости 80 км/ч
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Скоростной режим будет изменен на Горьковском шоссе в городском округе Балашиха с 1 октября – разрешенными станут 80 километров в час, сообщает пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В ведомстве отметили, что изменения затронут участок с 15 по 30 километр, который проходит до границы Балашихи с Богородским округом.
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"Горьковское шоссе – вылетная магистраль и одна из интенсивных дорог Подмосковья, транспортный поток здесь составляет более 154 тысяч автомобилей в сутки. В час пик возникают затруднения в движении – до 8 баллов, в пробке можно потерять до 25 минут. В связи с чем, было принято решение увеличить скоростной режим на шоссе до 80 км/ч – до 1 октября будут установлены соответствующие знаки и нанесена разметка", – приводятся слова заместителя председателя правительства Московской области Анны Кротовой.
Она добавила, что решение полностью безопасное для автомобильного и пешеходного движения, увеличение скоростного режима не приведёт к риску возникновения ДТП. Дорога полностью соответствует всем требованиям безопасности – на всём протяжении шоссе обустроено 14 надземных и подземных пешеходных переходов, транспортные потоки разделены.
 
Новости ПодмосковьяБалашихаАвтоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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