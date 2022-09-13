https://ria.ru/20220913/azerbaydzhan-1816372934.html

МИД Азербайджана обвинил Ереван в намерении сорвать мирный процесс

МИД Азербайджана обвинил Ереван в намерении сорвать мирный процесс - РИА Новости, 13.09.2022

МИД Азербайджана обвинил Ереван в намерении сорвать мирный процесс

Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило армянскую сторону в намерении сорвать мирный процесс. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T08:10

2022-09-13T08:10

2022-09-13T10:46

в мире

армения

азербайджан

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БАКУ, 13 сен – РИА Новости. Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило армянскую сторону в намерении сорвать мирный процесс."Армения под разными предлогами замедляла процесс нормализации, демонстрировала деструктивную позицию на переговорах, проводимых международными усилиями, не выводила армянские вооруженные формирования с территории Азербайджана вопреки обязательствам в рамках трехсторонних заявлений и достигнутых соглашений, а также продолжала минирование территорий, включая недавнее размещение производимых в Армении мин на территории Лачина, выдвижение Арменией новых условий в работе по открытию коммуникаций и транспортных маршрутов и развал процесса, а также отказ от мирной повестки дня продемонстрировали, что Армения не заинтересована в мирном процессе и преследует цель нанести удар по нему", - говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.По данным МИД, "очередная агрессия армянской стороны в отношении Азербайджана является грубым нарушением фундаментальных норм и принципов международного права, а также положений трехсторонних заявлений, подписанных между лидерами Азербайджана, Армении и Российской Федерации, и соглашений, достигнутых между Азербайджаном и Арменией, эти шаги армянской стороны полностью противоречат проводимому процессу нормализации и мира"."В то время как азербайджанское государство проводит масштабные восстановительные и строительные работы на этих освобожденных от оккупации территориях, Армения в очередной раз показала, что всячески препятствует этому процессу, проявив очередную агрессию", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220913/armeniya-1816370051.html

армения

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, армения, азербайджан