https://ria.ru/20220913/azerbaydzhan-1816372934.html
МИД Азербайджана обвинил Ереван в намерении сорвать мирный процесс
МИД Азербайджана обвинил Ереван в намерении сорвать мирный процесс - РИА Новости, 13.09.2022
МИД Азербайджана обвинил Ереван в намерении сорвать мирный процесс
Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило армянскую сторону в намерении сорвать мирный процесс. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T08:10
2022-09-13T08:10
2022-09-13T10:46
в мире
армения
азербайджан
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БАКУ, 13 сен – РИА Новости. Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило армянскую сторону в намерении сорвать мирный процесс."Армения под разными предлогами замедляла процесс нормализации, демонстрировала деструктивную позицию на переговорах, проводимых международными усилиями, не выводила армянские вооруженные формирования с территории Азербайджана вопреки обязательствам в рамках трехсторонних заявлений и достигнутых соглашений, а также продолжала минирование территорий, включая недавнее размещение производимых в Армении мин на территории Лачина, выдвижение Арменией новых условий в работе по открытию коммуникаций и транспортных маршрутов и развал процесса, а также отказ от мирной повестки дня продемонстрировали, что Армения не заинтересована в мирном процессе и преследует цель нанести удар по нему", - говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.По данным МИД, "очередная агрессия армянской стороны в отношении Азербайджана является грубым нарушением фундаментальных норм и принципов международного права, а также положений трехсторонних заявлений, подписанных между лидерами Азербайджана, Армении и Российской Федерации, и соглашений, достигнутых между Азербайджаном и Арменией, эти шаги армянской стороны полностью противоречат проводимому процессу нормализации и мира"."В то время как азербайджанское государство проводит масштабные восстановительные и строительные работы на этих освобожденных от оккупации территориях, Армения в очередной раз показала, что всячески препятствует этому процессу, проявив очередную агрессию", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220913/armeniya-1816370051.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан
В мире, Армения, Азербайджан
08:10 13.09.2022 (обновлено: 10:46 13.09.2022)
МИД Азербайджана обвинил Ереван в намерении сорвать мирный процесс
МИД Азербайджана обвинил Ереван в намерении сорвать мирный процесс и деструктивной позиции
БАКУ, 13 сен – РИА Новости. Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило армянскую сторону в намерении сорвать мирный процесс.
"Армения под разными предлогами замедляла процесс нормализации, демонстрировала деструктивную позицию на переговорах, проводимых международными усилиями, не выводила армянские вооруженные формирования с территории Азербайджана вопреки обязательствам в рамках трехсторонних заявлений и достигнутых соглашений, а также продолжала минирование территорий, включая недавнее размещение производимых в Армении
мин на территории Лачина, выдвижение Арменией новых условий в работе по открытию коммуникаций и транспортных маршрутов и развал процесса, а также отказ от мирной повестки дня продемонстрировали, что Армения не заинтересована в мирном процессе и преследует цель нанести удар по нему", - говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.
По данным МИД, "очередная агрессия армянской стороны в отношении Азербайджана является грубым нарушением фундаментальных норм и принципов международного права, а также положений трехсторонних заявлений, подписанных между лидерами Азербайджана, Армении и Российской Федерации, и соглашений, достигнутых между Азербайджаном и Арменией, эти шаги армянской стороны полностью противоречат проводимому процессу нормализации и мира".
"В то время как азербайджанское государство проводит масштабные восстановительные и строительные работы на этих освобожденных от оккупации территориях, Армения в очередной раз показала, что всячески препятствует этому процессу, проявив очередную агрессию", - говорится в сообщении.