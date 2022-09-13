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Китайские авто впервые стали самыми продаваемыми в Москве - РИА Новости, 13.09.2022
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https://ria.ru/20220913/avtomobili-1816481310.html
Китайские авто впервые стали самыми продаваемыми в Москве
Китайские авто впервые стали самыми продаваемыми в Москве - РИА Новости, 13.09.2022
Китайские авто впервые стали самыми продаваемыми в Москве
В августе самой продаваемой машиной в Москве впервые за все года стала китайская модель Haval Jolion. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T14:21
2022-09-13T14:21
россия-китай: главное
экономика
авто
китай
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МОСКВА, 13 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". В августе самой продаваемой машиной в Москве впервые за все года стала китайская модель Haval Jolion.Остальные четыре места также заняли автомобили из КНР, следует из рейтинга аналитического агентства "АВТОСТАТ" на основе данных АО "Электронный паспорт"."На первом месте — Havаl Jolion с показателем 854 купленных автомобиля (рост объемов по сравнению с прошлым годом почти в 8 раз). На второй позиции — Geely Coolray, который приобрели в количестве 776 экземпляров (рост в 7 раз). Далее с большим отрывом от первой двойки — Chery Tiggo 7 Pro (382 штук). Замыкает четверку китайских лидеров августа Geely Atlas Pro (245 штук). На пятом месте — отечественная LADA Granta с результатом 224 купленных автомобиля", — говорится в сообщении.В аналитическом агентстве отметили, что всего по итогам августа в Москве приобрели 6,4 тысячи автомобилей, что на 64% меньше, чем год назад.
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экономика, авто, китай
Россия-Китай: Главное, Экономика, Авто, Китай
14:21 13.09.2022
 

Китайские авто впервые стали самыми продаваемыми в Москве

CC BY-SA 4.0 / JustAnotherCarDesigner / Haval Jolion (Chulian)Haval Jolion
Haval Jolion - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
CC BY-SA 4.0 / JustAnotherCarDesigner / Haval Jolion (Chulian)
Haval Jolion
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МОСКВА, 13 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". В августе самой продаваемой машиной в Москве впервые за все года стала китайская модель Haval Jolion.
Остальные четыре места также заняли автомобили из КНР, следует из рейтинга аналитического агентства "АВТОСТАТ" на основе данных АО "Электронный паспорт".
"На первом месте — Havаl Jolion с показателем 854 купленных автомобиля (рост объемов по сравнению с прошлым годом почти в 8 раз). На второй позиции — Geely Coolray, который приобрели в количестве 776 экземпляров (рост в 7 раз). Далее с большим отрывом от первой двойки — Chery Tiggo 7 Pro (382 штук). Замыкает четверку китайских лидеров августа Geely Atlas Pro (245 штук). На пятом месте — отечественная LADA Granta с результатом 224 купленных автомобиля", — говорится в сообщении.
В аналитическом агентстве отметили, что всего по итогам августа в Москве приобрели 6,4 тысячи автомобилей, что на 64% меньше, чем год назад.
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