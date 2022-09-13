https://ria.ru/20220913/avtomobili-1816481310.html

Китайские авто впервые стали самыми продаваемыми в Москве

Китайские авто впервые стали самыми продаваемыми в Москве - РИА Новости, 13.09.2022

Китайские авто впервые стали самыми продаваемыми в Москве

В августе самой продаваемой машиной в Москве впервые за все года стала китайская модель Haval Jolion. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T14:21

2022-09-13T14:21

2022-09-13T14:21

россия-китай: главное

экономика

авто

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816478326_0:324:2565:1767_1920x0_80_0_0_99605ae70bcd876e3f7c0274c631bbc1.jpg

МОСКВА, 13 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". В августе самой продаваемой машиной в Москве впервые за все года стала китайская модель Haval Jolion.Остальные четыре места также заняли автомобили из КНР, следует из рейтинга аналитического агентства "АВТОСТАТ" на основе данных АО "Электронный паспорт"."На первом месте — Havаl Jolion с показателем 854 купленных автомобиля (рост объемов по сравнению с прошлым годом почти в 8 раз). На второй позиции — Geely Coolray, который приобрели в количестве 776 экземпляров (рост в 7 раз). Далее с большим отрывом от первой двойки — Chery Tiggo 7 Pro (382 штук). Замыкает четверку китайских лидеров августа Geely Atlas Pro (245 штук). На пятом месте — отечественная LADA Granta с результатом 224 купленных автомобиля", — говорится в сообщении.В аналитическом агентстве отметили, что всего по итогам августа в Москве приобрели 6,4 тысячи автомобилей, что на 64% меньше, чем год назад.

https://ria.ru/20220909/avtomobili-1815683589.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, авто, китай