В Кремле призвали Ереван и Баку соблюдать режим прекращения огня
Помощник Путина Ушаков призвал Ереван и Баку соблюдать режим прекращения огня
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. РФ крайне озабочена обострением обстановки на границе Армении с Азербайджаном, призывает стороны проявлять сдержанность и соблюдать режим прекращения огня, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
"Мы, конечно, выражаем крайнюю озабоченность в связи с обострением обстановки в отдельных районах армяно-азербайджанской границы", - сказал он журналистам. Ушаков напомнил, что ночью президенту России Владимиру Путину позвонил премьер Армении Никол Пашинян.
"Мы призываем и Азербайджан, и Армению проявлять сдержанность, неукоснительно соблюдать режим прекращения огня и вообще соблюдать известные трехсторонние заявления лидеров России, Азербайджана и Армении", - сказал он.
В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
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