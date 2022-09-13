https://ria.ru/20220913/armeniya-1816555318.html

В Кремле призвали Ереван и Баку соблюдать режим прекращения огня

В Кремле призвали Ереван и Баку соблюдать режим прекращения огня - РИА Новости, 13.09.2022

В Кремле призвали Ереван и Баку соблюдать режим прекращения огня

РФ крайне озабочена обострением обстановки на границе Армении с Азербайджаном, призывает стороны проявлять сдержанность и соблюдать режим прекращения огня,... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T17:34

2022-09-13T17:34

2022-09-13T17:34

в мире

армения

россия

одкб

ситуация на армяно-азербайджанской границе

юрий ушаков

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. РФ крайне озабочена обострением обстановки на границе Армении с Азербайджаном, призывает стороны проявлять сдержанность и соблюдать режим прекращения огня, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков."Мы, конечно, выражаем крайнюю озабоченность в связи с обострением обстановки в отдельных районах армяно-азербайджанской границы", - сказал он журналистам. Ушаков напомнил, что ночью президенту России Владимиру Путину позвонил премьер Армении Никол Пашинян."Мы призываем и Азербайджан, и Армению проявлять сдержанность, неукоснительно соблюдать режим прекращения огня и вообще соблюдать известные трехсторонние заявления лидеров России, Азербайджана и Армении", - сказал он.В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.

https://ria.ru/20220913/peremirie-1816400271.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, россия, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе, юрий ушаков