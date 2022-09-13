https://ria.ru/20220913/alzhir-1816492039.html
Из России в Алжир будет больше прямых рейсов
Из России в Алжир будет больше прямых рейсов - РИА Новости, 13.09.2022
Из России в Алжир будет больше прямых рейсов
Число рейсов между Алжиром и России может быть увеличено в будущем, заявил посол страны в РФ Смаил Бенамара. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T16:00
2022-09-13T16:00
2022-09-13T16:00
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С-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Число рейсов между Алжиром и России может быть увеличено в будущем, заявил посол страны в РФ Смаил Бенамара."У нас есть прямые перевозки, без пересадки. Мы, возможно, нарастим их количество в будущем", — заявил он на XI Петербургском международном газовом форуме.Бенамара уточнил, что с августа этого года выполняется два рейса в неделю, что облегчает сообщение между странами.Алжир открыт для туристов: для въезда нужен сертификат о вакцинации (подходит "Спутник V") или отрицательный ПЦР не старше 72 часов. Также по прибытии необходимо сдать тест на антиген.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алжир (республика), новости - туризм, туризм, авиасообщение
Туризм, Россия, Алжир (республика), Новости - Туризм, Туризм, Авиасообщение
Из России в Алжир будет больше прямых рейсов
Посол: Россия и Алжир могут увеличить число прямых рейсов в будущем
С-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Число рейсов между Алжиром и России может быть увеличено в будущем, заявил посол страны в РФ Смаил Бенамара.
"У нас есть прямые перевозки, без пересадки. Мы, возможно, нарастим их количество в будущем", — заявил он на XI Петербургском международном газовом форуме.
Бенамара уточнил, что с августа этого года выполняется два рейса в неделю, что облегчает сообщение между странами.
Алжир открыт для туристов: для въезда нужен сертификат о вакцинации (подходит "Спутник V") или отрицательный ПЦР не старше 72 часов. Также по прибытии необходимо сдать тест на антиген.