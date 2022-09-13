Рейтинг@Mail.ru
Из России в Алжир будет больше прямых рейсов - РИА Новости, 13.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220913/alzhir-1816492039.html
Из России в Алжир будет больше прямых рейсов
Из России в Алжир будет больше прямых рейсов - РИА Новости, 13.09.2022
Из России в Алжир будет больше прямых рейсов
Число рейсов между Алжиром и России может быть увеличено в будущем, заявил посол страны в РФ Смаил Бенамара. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T16:00
2022-09-13T16:00
туризм
россия
алжир (республика)
новости - туризм
туризм
авиасообщение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101745/93/1017459365_0:364:2772:1923_1920x0_80_0_0_b49df0c2c0868c7ecb9233f0039f2315.jpg
С-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Число рейсов между Алжиром и России может быть увеличено в будущем, заявил посол страны в РФ Смаил Бенамара."У нас есть прямые перевозки, без пересадки. Мы, возможно, нарастим их количество в будущем", — заявил он на XI Петербургском международном газовом форуме.Бенамара уточнил, что с августа этого года выполняется два рейса в неделю, что облегчает сообщение между странами.Алжир открыт для туристов: для въезда нужен сертификат о вакцинации (подходит "Спутник V") или отрицательный ПЦР не старше 72 часов. Также по прибытии необходимо сдать тест на антиген.
https://ria.ru/20220913/bangkok-1816455469.html
россия
алжир (республика)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101745/93/1017459365_135:0:2699:1923_1920x0_80_0_0_ecdfeb06402213c753316f022535dcb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, алжир (республика), новости - туризм, туризм, авиасообщение
Туризм, Россия, Алжир (республика), Новости - Туризм, Туризм, Авиасообщение
16:00 13.09.2022
 
Из России в Алжир будет больше прямых рейсов

Посол: Россия и Алжир могут увеличить число прямых рейсов в будущем

© AP Photo / Sidali DjarboubЛюди стоят возле информационного экрана в аэропорту Хуари
Люди стоят возле информационного экрана в аэропорту Хуари - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© AP Photo / Sidali Djarboub
Читать ria.ru в
С-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Число рейсов между Алжиром и России может быть увеличено в будущем, заявил посол страны в РФ Смаил Бенамара.
"У нас есть прямые перевозки, без пересадки. Мы, возможно, нарастим их количество в будущем", — заявил он на XI Петербургском международном газовом форуме.
Бенамара уточнил, что с августа этого года выполняется два рейса в неделю, что облегчает сообщение между странами.
Алжир открыт для туристов: для въезда нужен сертификат о вакцинации (подходит "Спутник V") или отрицательный ПЦР не старше 72 часов. Также по прибытии необходимо сдать тест на антиген.
Самолет в небе на фоне луны - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13:25Туризм
"Аэрофлот" начнет летать в Бангкок
 
ТуризмРоссияАлжир (республика)Новости - ТуризмТуризмАвиасообщение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала