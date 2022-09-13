https://ria.ru/20220913/alzhir-1816492039.html

Из России в Алжир будет больше прямых рейсов

Из России в Алжир будет больше прямых рейсов - РИА Новости, 13.09.2022

Из России в Алжир будет больше прямых рейсов

Число рейсов между Алжиром и России может быть увеличено в будущем, заявил посол страны в РФ Смаил Бенамара. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T16:00

2022-09-13T16:00

2022-09-13T16:00

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С-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Число рейсов между Алжиром и России может быть увеличено в будущем, заявил посол страны в РФ Смаил Бенамара."У нас есть прямые перевозки, без пересадки. Мы, возможно, нарастим их количество в будущем", — заявил он на XI Петербургском международном газовом форуме.Бенамара уточнил, что с августа этого года выполняется два рейса в неделю, что облегчает сообщение между странами.Алжир открыт для туристов: для въезда нужен сертификат о вакцинации (подходит "Спутник V") или отрицательный ПЦР не старше 72 часов. Также по прибытии необходимо сдать тест на антиген.

https://ria.ru/20220913/bangkok-1816455469.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

россия, алжир (республика), новости - туризм, туризм, авиасообщение