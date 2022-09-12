https://ria.ru/20220912/zerno-1816147686.html
В МИД допустили отказ от продления зерновой сделки на текущих условиях
В МИД допустили отказ от продления зерновой сделки на текущих условиях - РИА Новости, 12.09.2022
В МИД допустили отказ от продления зерновой сделки на текущих условиях
Россия поднимет вопрос о пересмотре параметров зерновой сделки, сообщил замминистра иностранных дел Александр Грушко. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T12:34
2022-09-12T12:34
2022-09-12T14:24
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
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стамбул
турция
александр грушко
украина
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Россия поднимет вопрос о пересмотре параметров зерновой сделки, сообщил замминистра иностранных дел Александр Грушко."Там есть положение о том, что она действует 120 дней, после этого страны должны рассмотреть ее действие. В случае необходимости могут вносится изменения в соответствующее соглашение. Мы поставили проблему, потому что очевидно, что с нынешним положением вещей соглашаться нельзя", — сказал дипломат.Происходящее принципиально противоречит пониманию условий, в которых создавали этот меморандум.Грушко напомнил, что более 87 процентов судов с пищевыми грузами из украинских портов идут не в беднейшие страны, а в те, которые никак нельзя отнести к голодающим.Он добавил, что ЕС смягчает ограничения только на "сельскохозяйственные товары и их доставку".Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов и удобрений на экспорт и о содействии Москвы вывозу зерна из портов Украины.Как заявил Владимир Путин, на деле лишь три процента от всех поставок в рамках сделки попали в нуждающиеся страны. По его словам, Москва предпримет усилия, чтобы интересы голодающих государств были обеспечены.Есть проблемы и с выполнением условий сделки. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что де-юре вывозу российского продовольствия ничего не мешает, но на деле он ограничен, поскольку торговые суда не пускают в порты.
https://ria.ru/20220910/zerno-1815828690.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, оон, стамбул, турция, александр грушко, украина, в мире, продовольствие
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Евросоюз, ООН, Стамбул, Турция, Александр Грушко, Украина, В мире, Продовольствие
12:34 12.09.2022 (обновлено: 14:24 12.09.2022)
В МИД допустили отказ от продления зерновой сделки на текущих условиях
Замглавы МИД Грушко: с нынешним положением вещей по зерновой сделке соглашаться нельзя
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Россия поднимет вопрос о пересмотре параметров зерновой сделки, сообщил замминистра иностранных дел Александр Грушко.
"Там есть положение о том, что она действует 120 дней, после этого страны должны рассмотреть ее действие. В случае необходимости могут вносится изменения в соответствующее соглашение. Мы поставили проблему, потому что очевидно, что с нынешним положением вещей соглашаться нельзя", — сказал дипломат.
Происходящее принципиально противоречит пониманию условий, в которых создавали этот меморандум.
Грушко напомнил, что более 87 процентов судов с пищевыми грузами из украинских портов идут не в беднейшие страны, а в те, которые никак нельзя отнести к голодающим.
"Кроме того, те решения, которые принимаются в Евросоюзе относительно снятия санкций, очевидным образом свидетельствуют о том, что ЕС не намерен действовать в соответствии с меморандумом, который был подписан в Стамбуле", — пояснил замминистра.
Он добавил, что ЕС смягчает ограничения только на "сельскохозяйственные товары и их доставку".
Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов и удобрений на экспорт и о содействии Москвы
вывозу зерна из портов Украины.
Как заявил Владимир Путин, на деле лишь три процента от всех поставок в рамках сделки попали в нуждающиеся страны. По его словам, Москва предпримет усилия, чтобы интересы голодающих государств были обеспечены.
Есть проблемы и с выполнением условий сделки. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что де-юре вывозу российского продовольствия ничего не мешает, но на деле он ограничен, поскольку торговые суда не пускают в порты.