https://ria.ru/20220912/zaytsev-1816067784.html

Зайцев лидирует на выборах главы Марий Эл

Зайцев лидирует на выборах главы Марий Эл - РИА Новости, 12.09.2022

Зайцев лидирует на выборах главы Марий Эл

Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев лидирует на выборах главы республики с 80,54% голосов после обработки 53,88% протоколов, сообщает ЦИК РФ. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T00:00

2022-09-12T00:00

2022-09-12T00:00

политика

юрий зайцев (политик)

цик рф

единый день голосования в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787977204_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_7abd16710548d737ccffed1074dba50e.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев лидирует на выборах главы республики с 80,54% голосов после обработки 53,88% протоколов, сообщает ЦИК РФ.Согласно данным ЦИК РФ, на выборах главы Республики Марий Эл обработано 53,88% протоколов. Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев набирает 80,54% голосов избирателей, Антон Мирбадалев (ЛДПР) – 8,65%, Наталья Глущенко ("Справедливая Россия") – 6,45%, Валентина Злобина (Партия пенсионеров) – 2,49%.На прошлых выборах главы региона в 2017 году врио главы республики Александр Евстифеев (Единая Россия) набрал 88,27% голосов избирателей. Участвовавшая в выборах кандидат от "Справедливой России" Наталия Глущенко, занявшая 3 место, набрала 3,48% голосов, кандидат от Партии пенсионеров Валентина Злобина, занявшая 4 место, – 1,76% голосов.

https://ria.ru/20220911/mazur-1816065194.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

политика, юрий зайцев (политик), цик рф, единый день голосования в россии