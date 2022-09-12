https://ria.ru/20220912/zaytsev-1816067784.html
Зайцев лидирует на выборах главы Марий Эл
Зайцев лидирует на выборах главы Марий Эл - РИА Новости, 12.09.2022
Зайцев лидирует на выборах главы Марий Эл
Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев лидирует на выборах главы республики с 80,54% голосов после обработки 53,88% протоколов, сообщает ЦИК РФ. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T00:00
2022-09-12T00:00
2022-09-12T00:00
политика
юрий зайцев (политик)
цик рф
единый день голосования в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев лидирует на выборах главы республики с 80,54% голосов после обработки 53,88% протоколов, сообщает ЦИК РФ.Согласно данным ЦИК РФ, на выборах главы Республики Марий Эл обработано 53,88% протоколов. Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев набирает 80,54% голосов избирателей, Антон Мирбадалев (ЛДПР) – 8,65%, Наталья Глущенко ("Справедливая Россия") – 6,45%, Валентина Злобина (Партия пенсионеров) – 2,49%.На прошлых выборах главы региона в 2017 году врио главы республики Александр Евстифеев (Единая Россия) набрал 88,27% голосов избирателей. Участвовавшая в выборах кандидат от "Справедливой России" Наталия Глущенко, занявшая 3 место, набрала 3,48% голосов, кандидат от Партии пенсионеров Валентина Злобина, занявшая 4 место, – 1,76% голосов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, юрий зайцев (политик), цик рф, единый день голосования в россии
Политика, Юрий Зайцев (политик), ЦИК РФ, Единый день голосования в России
Зайцев лидирует на выборах главы Марий Эл
Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев лидирует на выборах главы республики с 80,54% голосов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев лидирует на выборах главы республики с 80,54% голосов после обработки 53,88% протоколов, сообщает ЦИК РФ.
Согласно данным ЦИК РФ, на выборах главы Республики Марий Эл обработано 53,88% протоколов. Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев набирает 80,54% голосов избирателей, Антон Мирбадалев (ЛДПР) – 8,65%, Наталья Глущенко ("Справедливая Россия") – 6,45%, Валентина Злобина (Партия пенсионеров) – 2,49%.
На прошлых выборах главы региона в 2017 году врио главы республики Александр Евстифеев (Единая Россия) набрал 88,27% голосов избирателей. Участвовавшая в выборах кандидат от "Справедливой России" Наталия Глущенко, занявшая 3 место, набрала 3,48% голосов, кандидат от Партии пенсионеров Валентина Злобина, занявшая 4 место, – 1,76% голосов.