https://ria.ru/20220912/zayavlenie-1816352159.html

Путин сделал важное заявление о США, пишет Global Times

Путин сделал важное заявление о США, пишет Global Times - РИА Новости, 12.09.2022

Путин сделал важное заявление о США, пишет Global Times

На Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин произнес знаковую речь, пишет обозреватель китайской газеты Global Times Ван Вэн. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T22:37

2022-09-12T22:37

2022-09-12T22:59

политика

владимир путин

россия

дальний восток

сша

китай

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. На Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин произнес знаковую речь, пишет обозреватель китайской газеты Global Times Ван Вэн.По мнению Вэна, Запад действительно утратил прежнее экономическое и политическое значение для всего остального мира. На Дальнем Востоке формируется крупнейший промышленно-производственный пояс, также выстроена международная модель трансграничного разделения труда между Китаем, Японией, Южной Кореей и АСЕАН. Общий объем экспорта в регионе уже превысил этот показатель у Евросоюза и Северной Америки вместе взятых, напомнил журналист."В следующие два десятилетия мы увидим крупнейшее в истории перемещение богатства с обеих берегов Атлантики на Дальний Восток, где создаются тысячи управляющих и трастовых компаний", — спрогнозировал он.Обозреватель убежден, что и Москва ускорит процесс сближения с государствами Азии. При этом введенные против нее санкции не нанесут ей вред, а создадут новую Россию, интегрированную с Востоком, подытожил Вэн.

https://ria.ru/20220912/besporyadki-1816258517.html

россия

дальний восток

сша

китай

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, владимир путин, россия, дальний восток, сша, китай