https://ria.ru/20220912/zayavlenie-1816352159.html
Путин сделал важное заявление о США, пишет Global Times
Путин сделал важное заявление о США, пишет Global Times - РИА Новости, 12.09.2022
Путин сделал важное заявление о США, пишет Global Times
На Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин произнес знаковую речь, пишет обозреватель китайской газеты Global Times Ван Вэн. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T22:37
2022-09-12T22:37
2022-09-12T22:59
политика
владимир путин
россия
дальний восток
сша
китай
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. На Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин произнес знаковую речь, пишет обозреватель китайской газеты Global Times Ван Вэн.По мнению Вэна, Запад действительно утратил прежнее экономическое и политическое значение для всего остального мира. На Дальнем Востоке формируется крупнейший промышленно-производственный пояс, также выстроена международная модель трансграничного разделения труда между Китаем, Японией, Южной Кореей и АСЕАН. Общий объем экспорта в регионе уже превысил этот показатель у Евросоюза и Северной Америки вместе взятых, напомнил журналист."В следующие два десятилетия мы увидим крупнейшее в истории перемещение богатства с обеих берегов Атлантики на Дальний Восток, где создаются тысячи управляющих и трастовых компаний", — спрогнозировал он.Обозреватель убежден, что и Москва ускорит процесс сближения с государствами Азии. При этом введенные против нее санкции не нанесут ей вред, а создадут новую Россию, интегрированную с Востоком, подытожил Вэн.
https://ria.ru/20220912/besporyadki-1816258517.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия, дальний восток, сша, китай
Политика, Владимир Путин, Россия, Дальний Восток, США, Китай
22:37 12.09.2022 (обновлено: 22:59 12.09.2022)
Путин сделал важное заявление о США, пишет Global Times
Global Times: президент России Путин сделал важное заявление о гегемонии США