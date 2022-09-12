https://ria.ru/20220912/zapad-1816079453.html

В Японии раскрыли суть лицемерной политики Запада

В Японии раскрыли суть лицемерной политики Запада - РИА Новости, 12.09.2022

В Японии раскрыли суть лицемерной политики Запада

Развивающиеся страны попали в беду из-за "зеленой" повестки Запада, который в кризисной ситуации лицемерно "бросился" закупать ископаемые ресурсы, говорится в... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T03:23

2022-09-12T03:23

2022-09-12T03:23

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Развивающиеся страны попали в беду из-за "зеленой" повестки Запада, который в кризисной ситуации лицемерно "бросился" закупать ископаемые ресурсы, говорится в статье издания Sankei Shimbun за авторством главного научного сотрудника аналитического центра Canon Institute for Global Studies Тайси Сугиямы.Как отмечает автор, столкнувшаяся с энергетическим кризисом и "загнанная в угол" Европа бросилась вновь заниматься добычей всех видов ископаемого топлива. "Европа также увеличивает свой импорт ископаемых энергоресурсов. Она ввозит уголь со всего мира, включая Южную Африку, Ботсвану, Колумбию и США. Она закупает большие объемы сжиженного природного газа (СПГ) в США. Такие "взрывные" покупки традиционного топлива усилили энергетический кризис по всему миру", - пишет он.В ответ на этот кризис страны в других регионах мира также озадачились добычей ископаемого топлива. При этом те, у кого имеются внутренние возможности для добычи, еще как-то могут справится со сложившейся ситуацией, однако бедные страны без природных ресурсов испытывают серьезные трудности, предупреждает Сугияма.Широко разрекламированная в Европе политика "декарбонизации" доставила миру большие неприятности, однако сама она этого не признает, утверждая, что нынешний возврат к ископаемому топливу носит временный характер, продолжает автор."Но с другой стороны сама Европа ведет себя совершенно лицемерно, потому что скупает ископаемое топливо по всему миру. К сожалению, Япония также способствует этому лицемерию", - указывает он. Так, в июне МИД Японии объявил о прекращении программ официальной помощи в целях развития для проектов угольных электростанций в Бангладеш и Индонезии, однако сам Токио приступает к перезапуску остановленных угольных электростанций, чтобы справиться с хроническим дефицитом электроэнергии у себя."Разве это не лицемерие: отказаться от помощи в производстве тепловой энергии в развивающихся странах, в то же время расширяя тепловую электрогенерацию в своей стране?" – задается вопросом Сугияма.По его словам, в результате навязчивой агитации идеи "декарбонизации" странами G7 многие развивающиеся государства "попали в беду". "G7 греховно усугубила проблему, лишив развивающиеся страны доступа к ископаемому топливу. И развивающиеся страны будут совершенно правы, когда отвернутся от лицемерной G7, если группа и дальше будет действовать столь же эгоистично", - заключает автор.Европейские страны после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов. Президент Владимир Путин при этом заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы стала долгосрочной стратегией Запада, основная цель которой — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220907/ekonomika-1815262858.html

https://ria.ru/20220909/germaniya-1815754718.html

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в мире, владимир путин, япония, европа, сша, g7