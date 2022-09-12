https://ria.ru/20220912/zaes-1816215623.html

США предоставляют Украине данные для обстрелов ЗАЭС, заявил Патрушев

США предоставляют Украине данные для обстрелов ЗАЭС, заявил Патрушев - РИА Новости, 12.09.2022

США предоставляют Украине данные для обстрелов ЗАЭС, заявил Патрушев

США предоставляют Украине данные о расположении критически важных объектов Запорожской АЭС для обстрелов, которые чреваты катастрофой масштабнее Чернобыля и... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T14:37

2022-09-12T14:37

2022-09-12T14:39

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КЕМЕРОВО, 12 сен - РИА Новости. США предоставляют Украине данные о расположении критически важных объектов Запорожской АЭС для обстрелов, которые чреваты катастрофой масштабнее Чернобыля и Фукусимы, заявил в понедельник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Серьезную угрозу радиационной безопасности представляют обстрелы украинскими националистами критических объектов Запорожской атомной электростанции из тяжелых орудий, поставляемых странами НАТО, целеуказание по которым осуществляется США", - сказал Патрушев в Кемерово на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Сибирском федеральном округе."Последствия этих провокаций могут быть весьма катастрофическими не только для большинства населения Украины и России, но и Европы, а по своим масштабам могут превзойти трагедии, случившиеся на атомных станциях в Чернобыле и Фукусиме", - предупредил секретарь Совбеза РФ.

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Кирилл Волков

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