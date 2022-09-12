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США предоставляют Украине данные для обстрелов ЗАЭС, заявил Патрушев - РИА Новости, 12.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/zaes-1816215623.html
США предоставляют Украине данные для обстрелов ЗАЭС, заявил Патрушев
США предоставляют Украине данные для обстрелов ЗАЭС, заявил Патрушев - РИА Новости, 12.09.2022
США предоставляют Украине данные для обстрелов ЗАЭС, заявил Патрушев
США предоставляют Украине данные о расположении критически важных объектов Запорожской АЭС для обстрелов, которые чреваты катастрофой масштабнее Чернобыля и... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T14:37
2022-09-12T14:39
специальная военная операция на украине
в мире
николай патрушев
украина
россия
запорожская область
запорожская аэс
сша
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КЕМЕРОВО, 12 сен - РИА Новости. США предоставляют Украине данные о расположении критически важных объектов Запорожской АЭС для обстрелов, которые чреваты катастрофой масштабнее Чернобыля и Фукусимы, заявил в понедельник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Серьезную угрозу радиационной безопасности представляют обстрелы украинскими националистами критических объектов Запорожской атомной электростанции из тяжелых орудий, поставляемых странами НАТО, целеуказание по которым осуществляется США", - сказал Патрушев в Кемерово на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Сибирском федеральном округе."Последствия этих провокаций могут быть весьма катастрофическими не только для большинства населения Украины и России, но и Европы, а по своим масштабам могут превзойти трагедии, случившиеся на атомных станциях в Чернобыле и Фукусиме", - предупредил секретарь Совбеза РФ.
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в мире, николай патрушев, украина, россия, запорожская область, запорожская аэс, сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николай Патрушев, Украина, Россия, Запорожская область, Запорожская АЭС, США, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:37 12.09.2022 (обновлено: 14:39 12.09.2022)
 
США предоставляют Украине данные для обстрелов ЗАЭС, заявил Патрушев

Секретарь Совбеза Патрушев: США предоставляют Украине данные для обстрелов Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 12 сен - РИА Новости. США предоставляют Украине данные о расположении критически важных объектов Запорожской АЭС для обстрелов, которые чреваты катастрофой масштабнее Чернобыля и Фукусимы, заявил в понедельник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Серьезную угрозу радиационной безопасности представляют обстрелы украинскими националистами критических объектов Запорожской атомной электростанции из тяжелых орудий, поставляемых странами НАТО, целеуказание по которым осуществляется США", - сказал Патрушев в Кемерово на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Сибирском федеральном округе.
"Последствия этих провокаций могут быть весьма катастрофическими не только для большинства населения Украины и России, но и Европы, а по своим масштабам могут превзойти трагедии, случившиеся на атомных станциях в Чернобыле и Фукусиме", - предупредил секретарь Совбеза РФ.
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
02:43Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области отвергли "хотелки" Киева по АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколай ПатрушевУкраинаРоссияЗапорожская областьЗапорожская АЭССШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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