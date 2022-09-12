https://ria.ru/20220912/zaes-1816164516.html

В Кремле заявили, что Россия не будет отводить войска от Запорожской АЭС

В Кремле заявили, что Россия не будет отводить войска от Запорожской АЭС - РИА Новости, 12.09.2022

В Кремле заявили, что Россия не будет отводить войска от Запорожской АЭС

Речи об отводе войск от Запорожской АЭС не идет, главное - вынудить Украину прекратить обстрелы станции, это чревато катастрофическими последствиями, сообщил... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T13:10

2022-09-12T13:10

2022-09-12T13:10

специальная военная операция на украине

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энергодар

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магатэ

запорожская аэс

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Речи об отводе войск от Запорожской АЭС не идет, главное - вынудить Украину прекратить обстрелы станции, это чревато катастрофическими последствиями, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сейчас не идёт речи об отводе войск. Сейчас идёт речь о главном. Это вынудить украинскую сторону прекратить варварские обстрелы объектов на территории станции, что чревато очень печальными и катастрофическими последствиями. Мы по-прежнему призываем все страны употребить свое влияние , те страны, которые имеют таковое на украинскую сторону, прекратить эти обстрелы, которые продолжаются на ежедневной основе", - сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия по просьбе МАГАТЭ отвести войска от Запорожской АЭС, и если так, то на каких условиях.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, энергодар, украина, магатэ, запорожская аэс