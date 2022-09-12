https://ria.ru/20220912/zaes-1816156704.html
В Запорожской ВГА назвали сроки запуска остановленной ЗАЭС
В Запорожской ВГА назвали сроки запуска остановленной ЗАЭС - РИА Новости, 12.09.2022
В Запорожской ВГА назвали сроки запуска остановленной ЗАЭС
Для запуска Запорожской АЭС на необходимую мощность понадобится несколько дней, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T12:52
2022-09-12T12:52
2022-09-12T12:52
в мире
владимир рогов
запорожская область
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Для запуска Запорожской АЭС на необходимую мощность понадобится несколько дней, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее власти региона сообщили об остановке последнего работающего 6-го энергоблока АЭС. Применен так называемый режим "холодного останова". При этом электроснабжение региона осуществляется в штатном режиме, перебоев нет. Решение принято в связи с тем, что киевские власти намерено обстреливали и вывели из строя линии электропередач, питающие атомную станция, а также не принимали выработанную на АЭС энергию, искусственно блокируя переток на правый берег Днепра."Для запуска атомной станции потребуются большие объемы электроэнергии (не менее 40 МВт) и горячего пара. Для запуска в щадящем режиме понадобятся считанные часы и считанные дни, чтобы выйти на необходимую мощность без каких-либо колебаний и перепадов", - сказал РИА Новости Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220912/energodar-1816128955.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир рогов, запорожская область, запорожская аэс, украина
В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Запорожская АЭС, Украина
В Запорожской ВГА назвали сроки запуска остановленной ЗАЭС
Член Запорожской ВГА Рогов: для запуска остановленной ЗАЭС понадобится несколько дней
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Для запуска Запорожской АЭС на необходимую мощность понадобится несколько дней, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее власти региона сообщили об остановке последнего работающего 6-го энергоблока АЭС. Применен так называемый режим "холодного останова". При этом электроснабжение региона осуществляется в штатном режиме, перебоев нет. Решение принято в связи с тем, что киевские власти намерено обстреливали и вывели из строя линии электропередач, питающие атомную станция, а также не принимали выработанную на АЭС энергию, искусственно блокируя переток на правый берег Днепра.
"Для запуска атомной станции потребуются большие объемы электроэнергии (не менее 40 МВт) и горячего пара. Для запуска в щадящем режиме понадобятся считанные часы и считанные дни, чтобы выйти на необходимую мощность без каких-либо колебаний и перепадов", - сказал РИА Новости Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область
, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину
от Азовского моря
. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России
.