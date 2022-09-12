https://ria.ru/20220912/zaes-1816144916.html
Запорожская ВГА заверила, что радиационный фон на АЭС остается в норме
Запорожская ВГА заверила, что радиационный фон на АЭС остается в норме - РИА Новости, 12.09.2022
Запорожская ВГА заверила, что радиационный фон на АЭС остается в норме
Ситуация на Запорожской АЭС после остановки последнего энергоблока, контролируемая, радиационный фон нормальный, в пределах естественного фона, сообщил... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T12:28
2022-09-12T12:28
2022-09-12T12:28
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская область
запорожская аэс
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС после остановки последнего энергоблока, контролируемая, радиационный фон нормальный, в пределах естественного фона, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее власти региона сообщили об остановке последнего работающего 6-го энергоблока АЭС. Применен так называемый режим "холодного останова". При этом электроснабжение региона осуществляется в штатном режиме, перебоев нет. Решение принято в связи с тем, что киевские власти намерено обстреливали и вывели из строя линии электропередач, питающие атомную станция, а также не принимали выработанную на АЭС энергию, искусственно блокируя переток на правый берег Днепра."Ситуация на Запорожской АЭС контролируемая. Новых обстрелов не было. Уровень радиации нормальный, в пределах естественного фона для наших краёв. Продолжается процесс расхолаживания, то есть холодной остановки станции", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, переток из АЭС не поступает.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220912/aes-1816077467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир рогов, запорожская область, запорожская аэс, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Запорожская АЭС, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Запорожская ВГА заверила, что радиационный фон на АЭС остается в норме
Член Запорожской ВГА Рогов назвал ситуацию на АЭС после ее остановки контролируемой
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС после остановки последнего энергоблока, контролируемая, радиационный фон нормальный, в пределах естественного фона, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее власти региона сообщили об остановке последнего работающего 6-го энергоблока АЭС. Применен так называемый режим "холодного останова". При этом электроснабжение региона осуществляется в штатном режиме, перебоев нет. Решение принято в связи с тем, что киевские власти намерено обстреливали и вывели из строя линии электропередач, питающие атомную станция, а также не принимали выработанную на АЭС энергию, искусственно блокируя переток на правый берег Днепра.
"Ситуация на Запорожской АЭС контролируемая. Новых обстрелов не было. Уровень радиации нормальный, в пределах естественного фона для наших краёв. Продолжается процесс расхолаживания, то есть холодной остановки станции", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, переток из АЭС не поступает.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область
, заняв такие крупные города, как Херсон
, Мелитополь
и Бердянск
, и отрезав Украину
от Азовского моря
. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России
.