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Остановку шестого блока ЗАЭС провели корректно, заявили в "Росэнергоатоме"

Остановку шестого блока ЗАЭС провели корректно, заявили в "Росэнергоатоме" - РИА Новости, 12.09.2022

Остановку шестого блока ЗАЭС провели корректно, заявили в "Росэнергоатоме"

Остановка шестого энергоблока Запорожской АЭС проведена корректно, в "мягком режиме", сообщил советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T11:18

2022-09-12T11:18

2022-09-12T11:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Остановка шестого энергоблока Запорожской АЭС проведена корректно, в "мягком режиме", сообщил советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа."В этот раз по шестому энергоблоку имела место мягкая остановка двигателя. Только потому, что в этом была заинтересована Украина. Удалось без всякого их участия восстановить одну из линий, 330 (киловольт) и вывести электроэнергию туда к реактору. Соответственно, когда электроснабжение полноценное, охлаждение реактора проходит в плановом мягком режиме… В этот раз все было остановлено мягко и корректно", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".Ранее власти Запорожской области информировали об остановке последнего работающего шестого энергоблока АЭС. Применен так называемый режим "холодного останова", реактор охлаждается за счет работы дизель-генераторов. Причина остановки энергоблоков Запорожской АЭС связана с возможностью аварийной ситуации из-за постоянно меняющейся нагрузки и режимов работы турбин и реакторов в связи с обстрелами высоковольтных линий и энергоинфраструктуры, отметили власти.

https://ria.ru/20220912/referendum-1816100264.html

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Владимир Лаврентьев

росэнергоатом, в мире, украина, запорожская область, запорожская аэс