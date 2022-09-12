11:18 12.09.2022 (обновлено: 11:24 12.09.2022)
Остановку шестого блока ЗАЭС провели корректно, заявили в "Росэнергоатоме"
Советник "Росэнергоатома" Карчаа: остановку шестого блока ЗАЭС провели в мягком режиме
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Остановка шестого энергоблока Запорожской АЭС проведена корректно, в "мягком режиме", сообщил советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
"В этот раз по шестому энергоблоку имела место мягкая остановка двигателя. Только потому, что в этом была заинтересована Украина. Удалось без всякого их участия восстановить одну из линий, 330 (киловольт) и вывести электроэнергию туда к реактору. Соответственно, когда электроснабжение полноценное, охлаждение реактора проходит в плановом мягком режиме… В этот раз все было остановлено мягко и корректно", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее власти Запорожской области информировали об остановке последнего работающего шестого энергоблока АЭС. Применен так называемый режим "холодного останова", реактор охлаждается за счет работы дизель-генераторов. Причина остановки энергоблоков Запорожской АЭС связана с возможностью аварийной ситуации из-за постоянно меняющейся нагрузки и режимов работы турбин и реакторов в связи с обстрелами высоковольтных линий и энергоинфраструктуры, отметили власти.