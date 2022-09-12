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Остановку шестого блока ЗАЭС провели корректно, заявили в "Росэнергоатоме" - РИА Новости, 12.09.2022
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Остановку шестого блока ЗАЭС провели корректно, заявили в "Росэнергоатоме"
Остановку шестого блока ЗАЭС провели корректно, заявили в "Росэнергоатоме" - РИА Новости, 12.09.2022
Остановку шестого блока ЗАЭС провели корректно, заявили в "Росэнергоатоме"
Остановка шестого энергоблока Запорожской АЭС проведена корректно, в "мягком режиме", сообщил советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T11:18
2022-09-12T11:24
росэнергоатом
в мире
украина
запорожская область
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Остановка шестого энергоблока Запорожской АЭС проведена корректно, в "мягком режиме", сообщил советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа."В этот раз по шестому энергоблоку имела место мягкая остановка двигателя. Только потому, что в этом была заинтересована Украина. Удалось без всякого их участия восстановить одну из линий, 330 (киловольт) и вывести электроэнергию туда к реактору. Соответственно, когда электроснабжение полноценное, охлаждение реактора проходит в плановом мягком режиме… В этот раз все было остановлено мягко и корректно", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".Ранее власти Запорожской области информировали об остановке последнего работающего шестого энергоблока АЭС. Применен так называемый режим "холодного останова", реактор охлаждается за счет работы дизель-генераторов. Причина остановки энергоблоков Запорожской АЭС связана с возможностью аварийной ситуации из-за постоянно меняющейся нагрузки и режимов работы турбин и реакторов в связи с обстрелами высоковольтных линий и энергоинфраструктуры, отметили власти.
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росэнергоатом, в мире, украина, запорожская область, запорожская аэс
Росэнергоатом, В мире, Украина, Запорожская область, Запорожская АЭС
11:18 12.09.2022 (обновлено: 11:24 12.09.2022)
 
Остановку шестого блока ЗАЭС провели корректно, заявили в "Росэнергоатоме"

Советник "Росэнергоатома" Карчаа: остановку шестого блока ЗАЭС провели в мягком режиме

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Остановка шестого энергоблока Запорожской АЭС проведена корректно, в "мягком режиме", сообщил советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
"В этот раз по шестому энергоблоку имела место мягкая остановка двигателя. Только потому, что в этом была заинтересована Украина. Удалось без всякого их участия восстановить одну из линий, 330 (киловольт) и вывести электроэнергию туда к реактору. Соответственно, когда электроснабжение полноценное, охлаждение реактора проходит в плановом мягком режиме… В этот раз все было остановлено мягко и корректно", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее власти Запорожской области информировали об остановке последнего работающего шестого энергоблока АЭС. Применен так называемый режим "холодного останова", реактор охлаждается за счет работы дизель-генераторов. Причина остановки энергоблоков Запорожской АЭС связана с возможностью аварийной ситуации из-за постоянно меняющейся нагрузки и режимов работы турбин и реакторов в связи с обстрелами высоковольтных линий и энергоинфраструктуры, отметили власти.
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