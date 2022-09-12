00:40 12.09.2022 (обновлено: 00:41 12.09.2022)
Власти Запорожья заявили, что МАГАТЭ сохраняет свое присутствие на ЗАЭС
Член ГСА Запорожской области Рогов заявил, что МАГАТЭ сохраняет свое присутствие на ЗАЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. МАГАТЭ сохраняет присутствие своих представителей на Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее власти региона сообщили об остановке последнего работающего 6-го энергоблока АЭС. Применен так называемый режим "холодной остановки". Решение принято в связи с тем, что киевские власти намерено обстреливали и вывели из строя линии электропередач, питающие атомную станция, а также не принимали выработанную на АЭС энергию, искусственно блокируя переток на правый берег Днепра.
"На Запорожской АЭС остается двое представителей МАГАТЭ. Информации об изменении их планов и графика пребывания на атомной станции к нам не поступало", - сказал Рогов.