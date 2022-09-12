https://ria.ru/20220912/zaes-1816070503.html

Власти Запорожья заявили, что МАГАТЭ сохраняет свое присутствие на ЗАЭС

Власти Запорожья заявили, что МАГАТЭ сохраняет свое присутствие на ЗАЭС - РИА Новости, 12.09.2022

Власти Запорожья заявили, что МАГАТЭ сохраняет свое присутствие на ЗАЭС

МАГАТЭ сохраняет присутствие своих представителей на Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T00:40

2022-09-12T00:40

2022-09-12T00:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. МАГАТЭ сохраняет присутствие своих представителей на Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее власти региона сообщили об остановке последнего работающего 6-го энергоблока АЭС. Применен так называемый режим "холодной остановки". Решение принято в связи с тем, что киевские власти намерено обстреливали и вывели из строя линии электропередач, питающие атомную станция, а также не принимали выработанную на АЭС энергию, искусственно блокируя переток на правый берег Днепра."На Запорожской АЭС остается двое представителей МАГАТЭ. Информации об изменении их планов и графика пребывания на атомной станции к нам не поступало", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20220911/zaes-1815981841.html

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Максим Горбачев

в мире, владимир рогов, запорожская область, магатэ, запорожская аэс, днепр (город)