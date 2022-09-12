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Власти Запорожья заявили, что МАГАТЭ сохраняет свое присутствие на ЗАЭС - РИА Новости, 12.09.2022
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Власти Запорожья заявили, что МАГАТЭ сохраняет свое присутствие на ЗАЭС
Власти Запорожья заявили, что МАГАТЭ сохраняет свое присутствие на ЗАЭС - РИА Новости, 12.09.2022
Власти Запорожья заявили, что МАГАТЭ сохраняет свое присутствие на ЗАЭС
МАГАТЭ сохраняет присутствие своих представителей на Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T00:40
2022-09-12T00:41
в мире
владимир рогов
запорожская область
магатэ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. МАГАТЭ сохраняет присутствие своих представителей на Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее власти региона сообщили об остановке последнего работающего 6-го энергоблока АЭС. Применен так называемый режим "холодной остановки". Решение принято в связи с тем, что киевские власти намерено обстреливали и вывели из строя линии электропередач, питающие атомную станция, а также не принимали выработанную на АЭС энергию, искусственно блокируя переток на правый берег Днепра."На Запорожской АЭС остается двое представителей МАГАТЭ. Информации об изменении их планов и графика пребывания на атомной станции к нам не поступало", - сказал Рогов.
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в мире, владимир рогов, запорожская область, магатэ, запорожская аэс, днепр (город)
В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Днепр (город)
00:40 12.09.2022 (обновлено: 00:41 12.09.2022)
 
Власти Запорожья заявили, что МАГАТЭ сохраняет свое присутствие на ЗАЭС

Член ГСА Запорожской области Рогов заявил, что МАГАТЭ сохраняет свое присутствие на ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. МАГАТЭ сохраняет присутствие своих представителей на Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее власти региона сообщили об остановке последнего работающего 6-го энергоблока АЭС. Применен так называемый режим "холодной остановки". Решение принято в связи с тем, что киевские власти намерено обстреливали и вывели из строя линии электропередач, питающие атомную станция, а также не принимали выработанную на АЭС энергию, искусственно блокируя переток на правый берег Днепра.
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"На Запорожской АЭС остается двое представителей МАГАТЭ. Информации об изменении их планов и графика пребывания на атомной станции к нам не поступало", - сказал Рогов.
 
В миреВладимир РоговЗапорожская областьМАГАТЭЗапорожская АЭСДнепр (город)
 
 
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