https://ria.ru/20220912/yandexru-1816346508.html

Заработала полноценная переадресация yandex.ru на портал "Дзен"

Заработала полноценная переадресация yandex.ru на портал "Дзен" - РИА Новости, 12.09.2022

Заработала полноценная переадресация yandex.ru на портал "Дзен"

Пользователи, которые будут заходить на страницы yandex.ru или zen.yandex.ru, будут автоматически перенаправлены на dzen.ru - сайт портала "Дзен", рассказали... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T21:38

2022-09-12T21:38

2022-09-12T21:40

общество

технологии

яндекс

delivery club

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Пользователи, которые будут заходить на страницы yandex.ru или zen.yandex.ru, будут автоматически перенаправлены на dzen.ru - сайт портала "Дзен", рассказали РИА Новости в пресс-службе VK."Бывшая главная "Яндекса" - yandex.ru - становится порталом dzen.ru и переходит под управление VK. Пользователи, которые пытаются попасть на страницы yandex.ru или zen.yandex.ru, будут автоматически попадать на dzen.ru", - говорится в сообщении.Уточняется, что на портале представлены: контент от авторов "Дзена", "Новости", поисковая строка "Яндекса" и погода.VK и "Яндекс" ранее в понедельник объявили о закрытии сделки по обмену активами: "Яндекс" получил в августе сервис доставки еды Delivery Club, а VK - контентные платформы "Дзен" и "Новости". В рамках этой сделки "Яндекс" объявлял, что откажется от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы - она станет основной точкой входа в "Поиск", "Почту" и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя "Яндекс ID".

https://ria.ru/20220912/yandeks-1816338279.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, яндекс, delivery club