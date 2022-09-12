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Заработала полноценная переадресация yandex.ru на портал "Дзен" - РИА Новости, 12.09.2022
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Заработала полноценная переадресация yandex.ru на портал "Дзен"
Заработала полноценная переадресация yandex.ru на портал "Дзен" - РИА Новости, 12.09.2022
Заработала полноценная переадресация yandex.ru на портал "Дзен"
Пользователи, которые будут заходить на страницы yandex.ru или zen.yandex.ru, будут автоматически перенаправлены на dzen.ru - сайт портала "Дзен", рассказали... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T21:38
2022-09-12T21:40
общество
технологии
яндекс
delivery club
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Пользователи, которые будут заходить на страницы yandex.ru или zen.yandex.ru, будут автоматически перенаправлены на dzen.ru - сайт портала "Дзен", рассказали РИА Новости в пресс-службе VK."Бывшая главная "Яндекса" - yandex.ru - становится порталом dzen.ru и переходит под управление VK. Пользователи, которые пытаются попасть на страницы yandex.ru или zen.yandex.ru, будут автоматически попадать на dzen.ru", - говорится в сообщении.Уточняется, что на портале представлены: контент от авторов "Дзена", "Новости", поисковая строка "Яндекса" и погода.VK и "Яндекс" ранее в понедельник объявили о закрытии сделки по обмену активами: "Яндекс" получил в августе сервис доставки еды Delivery Club, а VK - контентные платформы "Дзен" и "Новости". В рамках этой сделки "Яндекс" объявлял, что откажется от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы - она станет основной точкой входа в "Поиск", "Почту" и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя "Яндекс ID".
https://ria.ru/20220912/yandeks-1816338279.html
РИА Новости
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РИА Новости
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общество, технологии, яндекс, delivery club
Общество, Технологии, Яндекс, Delivery Club
21:38 12.09.2022 (обновлено: 21:40 12.09.2022)
 
Заработала полноценная переадресация yandex.ru на портал "Дзен"

Пресс-служба VK: полноценная переадресация yandex.ru на портал dzen.ru заработала

© Depositphotos / HayDmitriyМолодые люди изучают настройки смартфонов
Молодые люди изучают настройки смартфонов - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© Depositphotos / HayDmitriy
Молодые люди изучают настройки смартфонов . Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Пользователи, которые будут заходить на страницы yandex.ru или zen.yandex.ru, будут автоматически перенаправлены на dzen.ru - сайт портала "Дзен", рассказали РИА Новости в пресс-службе VK.
"Бывшая главная "Яндекса" - yandex.ru - становится порталом dzen.ru и переходит под управление VK. Пользователи, которые пытаются попасть на страницы yandex.ru или zen.yandex.ru, будут автоматически попадать на dzen.ru", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на портале представлены: контент от авторов "Дзена", "Новости", поисковая строка "Яндекса" и погода.
VK и "Яндекс" ранее в понедельник объявили о закрытии сделки по обмену активами: "Яндекс" получил в августе сервис доставки еды Delivery Club, а VK - контентные платформы "Дзен" и "Новости". В рамках этой сделки "Яндекс" объявлял, что откажется от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы - она станет основной точкой входа в "Поиск", "Почту" и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя "Яндекс ID".
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
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ОбществоТехнологииЯндексDelivery Club
 
 
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