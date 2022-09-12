https://ria.ru/20220912/yandeks-1816338279.html

Приложение "Яндекса" на Android сменило название

Приложение "Яндекса" на Android сменило название - РИА Новости, 12.09.2022

Приложение "Яндекса" на Android сменило название

Существующее приложение "Яндекса" на Android поменяло название на "Яндекс Старт", кроме того, на мобильной операционной системе также появится приложение с... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T20:24

2022-09-12T20:24

2022-09-12T20:24

общество

яндекс

delivery club

google android

apple ios

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576329725_0:20:3072:1748_1920x0_80_0_0_8cce04b5fe847655e867c140eb06dd87.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Существующее приложение "Яндекса" на Android поменяло название на "Яндекс Старт", кроме того, на мобильной операционной системе также появится приложение с голосовым помощником Алисой, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса"."Существующее приложение "Яндекса" для Android теперь называется "Яндекс Старт" и работает как браузер с настраиваемой стартовой страницей. На Android также появилось новое приложение "Яндекс" с Алисой", - рассказали в пресс-службе.Кроме того, как выяснил корреспондент РИА Новости, в приложении "Яндекс - с Алисой" на платформе iOS со стартовой страницы исчезли сервисы "Дзен" и "Новости".VK и "Яндекс" ранее в понедельник объявили о закрытии сделки по обмену активами: "Яндекс" получил в августе сервис доставки еды Delivery Club, а VK - контентные платформы "Дзен" и "Новости". В рамках этой сделки "Яндекс" объявлял, что откажется от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы - она станет основной точкой входа в "Поиск", "Почту" и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя "Яндекс ID".

https://ria.ru/20220728/yandeks-1805641997.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, яндекс, delivery club, google android, apple ios, технологии