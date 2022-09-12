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Приложение "Яндекса" на Android сменило название - РИА Новости, 12.09.2022
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Приложение "Яндекса" на Android сменило название
Приложение "Яндекса" на Android сменило название - РИА Новости, 12.09.2022
Приложение "Яндекса" на Android сменило название
Существующее приложение "Яндекса" на Android поменяло название на "Яндекс Старт", кроме того, на мобильной операционной системе также появится приложение с... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T20:24
2022-09-12T20:24
общество
яндекс
delivery club
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apple ios
технологии
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Существующее приложение "Яндекса" на Android поменяло название на "Яндекс Старт", кроме того, на мобильной операционной системе также появится приложение с голосовым помощником Алисой, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса"."Существующее приложение "Яндекса" для Android теперь называется "Яндекс Старт" и работает как браузер с настраиваемой стартовой страницей. На Android также появилось новое приложение "Яндекс" с Алисой", - рассказали в пресс-службе.Кроме того, как выяснил корреспондент РИА Новости, в приложении "Яндекс - с Алисой" на платформе iOS со стартовой страницы исчезли сервисы "Дзен" и "Новости".VK и "Яндекс" ранее в понедельник объявили о закрытии сделки по обмену активами: "Яндекс" получил в августе сервис доставки еды Delivery Club, а VK - контентные платформы "Дзен" и "Новости". В рамках этой сделки "Яндекс" объявлял, что откажется от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы - она станет основной точкой входа в "Поиск", "Почту" и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя "Яндекс ID".
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общество, яндекс, delivery club, google android, apple ios, технологии
Общество, Яндекс, Delivery Club, Google Android, Apple iOS, Технологии
20:24 12.09.2022
 
Приложение "Яндекса" на Android сменило название

Существующее приложение "Яндекса" на Android сменило название на "Яндекс Старт"

© Depositphotos / VadmaryДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© Depositphotos / Vadmary
Девушка со смартфоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Существующее приложение "Яндекса" на Android поменяло название на "Яндекс Старт", кроме того, на мобильной операционной системе также появится приложение с голосовым помощником Алисой, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".
"Существующее приложение "Яндекса" для Android теперь называется "Яндекс Старт" и работает как браузер с настраиваемой стартовой страницей. На Android также появилось новое приложение "Яндекс" с Алисой", - рассказали в пресс-службе.
Кроме того, как выяснил корреспондент РИА Новости, в приложении "Яндекс - с Алисой" на платформе iOS со стартовой страницы исчезли сервисы "Дзен" и "Новости".
VK и "Яндекс" ранее в понедельник объявили о закрытии сделки по обмену активами: "Яндекс" получил в августе сервис доставки еды Delivery Club, а VK - контентные платформы "Дзен" и "Новости". В рамках этой сделки "Яндекс" объявлял, что откажется от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы - она станет основной точкой входа в "Поиск", "Почту" и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя "Яндекс ID".
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