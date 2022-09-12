https://ria.ru/20220912/yandeks-1816257822.html

Главной страницей "Яндекса" стала ya.ru

Главной страницей "Яндекса" стала ya.ru - РИА Новости, 12.09.2022

Главной страницей "Яндекса" стала ya.ru

Главной страницей "Яндекса" уже стала ya.ru, а на yandex.ru теперь у части пользователей доступен портал dzen.ru с контентными платформами "Дзен" и "Новости",... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T16:03

2022-09-12T16:03

2022-09-12T22:07

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Главной страницей "Яндекса" уже стала ya.ru, а на yandex.ru теперь у части пользователей доступен портал dzen.ru с контентными платформами "Дзен" и "Новости", владельцем которых стал VK, передает корреспондент РИА Новости.Теперь пользователи могут зайти на бывшую страницу "Яндекса" — yandex.ru, написать в строке поиска запрос и получить необходимый результат. Однако при нажатии на логотип "Яндекса", система переадресовывает пользователя на сайт ya.ru, выяснил корреспондент РИА Новости.В свою очередь, в компании "Яндекс" сообщили РИА Новости, что новой главной страницей стала ya.ru, а по адресу yandex.ru теперь находится портал dzen.ru. "Теперь на месте yandex.ru будет портал dzen.ru, который принадлежит VK. Нашей новой главной стала ya.ru. Это основная точка входа в сервисы "Яндекса", например "Почту" или личный кабинет "Яндекс ID", — рассказали в компании.При этом, как выяснил корреспондент РИА Новости, dzen.ru по адресу yandex.ru пока доступен лишь у части пользователей — у остальных по этому адресу все еще открывается главная страница "Яндекса".VK и "Яндекс" ранее в понедельник объявили о закрытии сделки по обмену активами: "Яндекс" получил в августе сервис доставки еды Delivery Club, а VK — контентные платформы "Дзен" и "Новости". В рамках этой сделки "Яндекс" объявлял, что откажется от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы — она станет основной точкой входа в "Поиск", "Почту" и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя "Яндекс ID".

https://ria.ru/20220823/yandeks-1811478475.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

яндекс, технологии, общество, delivery club, россия, вконтакте