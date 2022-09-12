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Главной страницей "Яндекса" стала ya.ru - РИА Новости, 12.09.2022
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Главной страницей "Яндекса" стала ya.ru
Главной страницей "Яндекса" стала ya.ru - РИА Новости, 12.09.2022
Главной страницей "Яндекса" стала ya.ru
Главной страницей "Яндекса" уже стала ya.ru, а на yandex.ru теперь у части пользователей доступен портал dzen.ru с контентными платформами "Дзен" и "Новости",... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T16:03
2022-09-12T22:07
яндекс
технологии
общество
delivery club
россия
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Главной страницей "Яндекса" уже стала ya.ru, а на yandex.ru теперь у части пользователей доступен портал dzen.ru с контентными платформами "Дзен" и "Новости", владельцем которых стал VK, передает корреспондент РИА Новости.Теперь пользователи могут зайти на бывшую страницу "Яндекса" — yandex.ru, написать в строке поиска запрос и получить необходимый результат. Однако при нажатии на логотип "Яндекса", система переадресовывает пользователя на сайт ya.ru, выяснил корреспондент РИА Новости.В свою очередь, в компании "Яндекс" сообщили РИА Новости, что новой главной страницей стала ya.ru, а по адресу yandex.ru теперь находится портал dzen.ru. "Теперь на месте yandex.ru будет портал dzen.ru, который принадлежит VK. Нашей новой главной стала ya.ru. Это основная точка входа в сервисы "Яндекса", например "Почту" или личный кабинет "Яндекс ID", — рассказали в компании.При этом, как выяснил корреспондент РИА Новости, dzen.ru по адресу yandex.ru пока доступен лишь у части пользователей — у остальных по этому адресу все еще открывается главная страница "Яндекса".VK и "Яндекс" ранее в понедельник объявили о закрытии сделки по обмену активами: "Яндекс" получил в августе сервис доставки еды Delivery Club, а VK — контентные платформы "Дзен" и "Новости". В рамках этой сделки "Яндекс" объявлял, что откажется от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы — она станет основной точкой входа в "Поиск", "Почту" и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя "Яндекс ID".
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Влада Копылова
Влада Копылова
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яндекс, технологии, общество, delivery club, россия, вконтакте
Яндекс, Технологии, Общество, Delivery Club, Россия, ВКонтакте
16:03 12.09.2022 (обновлено: 22:07 12.09.2022)
 
Главной страницей "Яндекса" стала ya.ru

Главной страницей "Яндекса" стала ya.ru, на yandex.ru теперь будет портал dzen.ru

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Главной страницей "Яндекса" уже стала ya.ru, а на yandex.ru теперь у части пользователей доступен портал dzen.ru с контентными платформами "Дзен" и "Новости", владельцем которых стал VK, передает корреспондент РИА Новости.
Теперь пользователи могут зайти на бывшую страницу "Яндекса" — yandex.ru, написать в строке поиска запрос и получить необходимый результат. Однако при нажатии на логотип "Яндекса", система переадресовывает пользователя на сайт ya.ru, выяснил корреспондент РИА Новости.
В свою очередь, в компании "Яндекс" сообщили РИА Новости, что новой главной страницей стала ya.ru, а по адресу yandex.ru теперь находится портал dzen.ru. "Теперь на месте yandex.ru будет портал dzen.ru, который принадлежит VK. Нашей новой главной стала ya.ru. Это основная точка входа в сервисы "Яндекса", например "Почту" или личный кабинет "Яндекс ID", — рассказали в компании.
При этом, как выяснил корреспондент РИА Новости, dzen.ru по адресу yandex.ru пока доступен лишь у части пользователей — у остальных по этому адресу все еще открывается главная страница "Яндекса".
VK и "Яндекс" ранее в понедельник объявили о закрытии сделки по обмену активами: "Яндекс" получил в августе сервис доставки еды Delivery Club, а VK — контентные платформы "Дзен" и "Новости". В рамках этой сделки "Яндекс" объявлял, что откажется от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы — она станет основной точкой входа в "Поиск", "Почту" и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя "Яндекс ID".
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
23 августа, 10:10
"Яндекс" откажется от новостного агрегатора
 
ЯндексТехнологииОбществоDelivery ClubРоссияВКонтакте
 
 
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