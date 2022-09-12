https://ria.ru/20220912/yandeks-1816148192.html

"Яндекс" и VK закрыли сделку по обмену Delivery Club на "Дзен" и "Новости"

"Яндекс" и VK закрыли сделку по обмену Delivery Club на "Дзен" и "Новости" - РИА Новости, 12.09.2022

"Яндекс" и VK закрыли сделку по обмену Delivery Club на "Дзен" и "Новости"

"Яндекс" и VK закрыли сделку по обмену сервиса доставки еды Delivery Club на контентные платформы "Дзен" и "Новости", сообщили в компаниях. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T12:36

2022-09-12T12:36

2022-09-12T14:26

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. "Яндекс" и VK закрыли сделку по обмену сервиса доставки еды Delivery Club на контентные платформы "Дзен" и "Новости", сообщили в компаниях.VK и "Яндекс" в августе подписали обязывающие документы по сделке, в рамках которой VK становится собственником контентных платформ "Дзен" и "Новости" и передает "Яндексу" сервис Delivery Club. Компании сообщали, что планируют закрыть сделку до конца 2022 года."Яндекс" закрыл сделку по продаже "Дзена" и "Новостей". Новым владельцем этих сервисов стала компания VK. Все изменения в сервисах "Яндекса", связанные с продажей "Дзена" и "Новостей", будут появляться у пользователей постепенно, начиная с сегодняшнего дня", - говорится в сообщении "Яндекса".Уточняется, что в результате сделки Delivery Club стал частью бизнеса "Яндекса". "Компания продолжит развивать бренд Delivery Club, его приложение и сайт будут работать. При этом сервис перейдет на единую технологическую платформу с "Яндекс Едой", - отметили в пресс-службе компании."VK закрыла сделку по приобретению у "Яндекса" контентных платформ "Дзена" и "Новостей". Одновременно компания продала "Яндексу" 100% долю в сервисе доставки готовой еды и продуктов Delivery Club, который в сентябре выкупила у "О2О Холдинг", - заявили в VK.Там отметили, что сделки закрыты после получения необходимых разрешений со стороны регулирующих органов. Результаты деятельности платформ "Дзен" и "Новости" будут консолидированы в отчетности VK с третьего квартала текущего года."VK получила права на технологии и айдентику сервисов "Дзен" и "Новости" и регистрирует переход прав на товарный знак "Дзена". Сервисы сохранят привычный пользователям интерфейс и будут доступны на портале dzen.ru, где также будут представлены поисковая строка "Яндекса" и погода. Действующие команды и менеджмент сервисов продолжат работу над ними. "Дзен" также сохранит текущие инструменты монетизации для создателей контента, будет доступен в веб-версии и в мобильном приложении", - добавили в компании.

https://ria.ru/20220823/yandeks-1811478475.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

яндекс, экономика, delivery club, вконтакте, технологии