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Власти Крыма хотят ввести выплаты детям погибших на Украине военных - РИА Новости, 12.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/vyplaty-1816339450.html
Власти Крыма хотят ввести выплаты детям погибших на Украине военных
Власти Крыма хотят ввести выплаты детям погибших на Украине военных - РИА Новости, 12.09.2022
Власти Крыма хотят ввести выплаты детям погибших на Украине военных
В Крыму намерены ввести ежемесячные выплаты детям погибших в спецоперации на Украине военных, сообщил глава правительства региона Юрий Гоцанюк. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T20:31
2022-09-12T20:31
специальная военная операция на украине
юрий гоцанюк
украина
россия
донецкая народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. В Крыму намерены ввести ежемесячные выплаты детям погибших в спецоперации на Украине военных, сообщил глава правительства региона Юрий Гоцанюк."Министерством труда и социальной защиты Республики Крым разработан и находится на согласовании законопроект, которым детям погибших военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии России и имеющих специальное звание полиции, участников СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины предоставляется ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.Кроме того, по его словам, в регионе оказывают помощь семьям тех военных, которые не вернулись домой. В частности, выплачивается разовая материальная помощь в размере одного миллиона рублей в равных долях каждому члену семьи сотрудника Росгвардии, погибшего во время проведения специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины."Недавно Минобороны России выступило с инициативой выдавать земельные участки в Московской области, Крыму и городе Севастополе отличившимся участникам, а также ветеранам СВО на Украине. Мы всецело поддерживаем это предложение", - подчеркнул Гоцанюк.
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юрий гоцанюк, украина, россия, донецкая народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Юрий Гоцанюк, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
20:31 12.09.2022
 
Власти Крыма хотят ввести выплаты детям погибших на Украине военных

Власти Крыма хотят ввести ежемесячные выплаты детям военных, погибших в спецоперации

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. В Крыму намерены ввести ежемесячные выплаты детям погибших в спецоперации на Украине военных, сообщил глава правительства региона Юрий Гоцанюк.
"Министерством труда и социальной защиты Республики Крым разработан и находится на согласовании законопроект, которым детям погибших военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии России и имеющих специальное звание полиции, участников СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины предоставляется ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, в регионе оказывают помощь семьям тех военных, которые не вернулись домой. В частности, выплачивается разовая материальная помощь в размере одного миллиона рублей в равных долях каждому члену семьи сотрудника Росгвардии, погибшего во время проведения специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины.
"Недавно Минобороны России выступило с инициативой выдавать земельные участки в Московской области, Крыму и городе Севастополе отличившимся участникам, а также ветеранам СВО на Украине. Мы всецело поддерживаем это предложение", - подчеркнул Гоцанюк.
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Специальная военная операция на УкраинеЮрий ГоцанюкУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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