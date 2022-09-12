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Власти Крыма хотят ввести выплаты детям погибших на Украине военных

Власти Крыма хотят ввести выплаты детям погибших на Украине военных - РИА Новости, 12.09.2022

Власти Крыма хотят ввести выплаты детям погибших на Украине военных

В Крыму намерены ввести ежемесячные выплаты детям погибших в спецоперации на Украине военных, сообщил глава правительства региона Юрий Гоцанюк. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T20:31

2022-09-12T20:31

2022-09-12T20:31

специальная военная операция на украине

юрий гоцанюк

украина

россия

донецкая народная республика

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. В Крыму намерены ввести ежемесячные выплаты детям погибших в спецоперации на Украине военных, сообщил глава правительства региона Юрий Гоцанюк."Министерством труда и социальной защиты Республики Крым разработан и находится на согласовании законопроект, которым детям погибших военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии России и имеющих специальное звание полиции, участников СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины предоставляется ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.Кроме того, по его словам, в регионе оказывают помощь семьям тех военных, которые не вернулись домой. В частности, выплачивается разовая материальная помощь в размере одного миллиона рублей в равных долях каждому члену семьи сотрудника Росгвардии, погибшего во время проведения специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины."Недавно Минобороны России выступило с инициативой выдавать земельные участки в Московской области, Крыму и городе Севастополе отличившимся участникам, а также ветеранам СВО на Украине. Мы всецело поддерживаем это предложение", - подчеркнул Гоцанюк.

https://ria.ru/20220729/matkapital-1805871893.html

украина

россия

донецкая народная республика

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юрий гоцанюк, украина, россия, донецкая народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)