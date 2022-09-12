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ЕС заявил, что не будет признавать итоги выборов в Крыму и Севастополе - РИА Новости, 12.09.2022
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ЕС заявил, что не будет признавать итоги выборов в Крыму и Севастополе
ЕС заявил, что не будет признавать итоги выборов в Крыму и Севастополе - РИА Новости, 12.09.2022
ЕС заявил, что не будет признавать итоги выборов в Крыму и Севастополе
ЕС не будет признавать проведение и итоги российских выборов, состоявшихся 9 -11 сентября в Крыму и Севастополе, избранные в этих районах представители также не РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T16:31
2022-09-12T16:31
евросоюз
севастополь
оон
россия
украина
владимир путин
в мире
республика крым
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БРЮССЕЛЬ, 12 сен – РИА Новости. ЕС не будет признавать проведение и итоги российских выборов, состоявшихся 9 -11 сентября в Крыму и Севастополе, избранные в этих районах представители также не будут признаны Европейским союзом, следует из заявления европейской внешнеполитической службы.Выборы прошли в России с 9 по 11 сентября. Около 4,7 тысячи избирательных кампаний охватили 82 региона, в них могли принять участие 44 миллиона россиян. Прямым голосованием выбирались 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров."ЕС не признает проведение этих выборов и их результаты в Крыму и в Севастополе… Никто из "избранных" на незаконно аннексированном Крымском полуострове в ходе этих выборов и претендующих на "представление" населения Крыма и Севастополя не имеет легитимности и не будет признан", - указывается в документе.ЕС также в очередной раз напомнил свое требование "немедленно и безоговорочно прекратить незаконную, неспровоцированную и необоснованную военную агрессию против Украины и вывести все силы и военную технику со всей территории Украины в пределах ее признанных международным сообществом границ".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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евросоюз, севастополь, оон, россия, украина, владимир путин, в мире, республика крым
Евросоюз, Севастополь, ООН, Россия, Украина, Владимир Путин, В мире, Республика Крым
16:31 12.09.2022
 
ЕС заявил, что не будет признавать итоги выборов в Крыму и Севастополе

Евросоюз заявил, что не будет признавать итоги российских выборов в Крыму и Севастополе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 сен – РИА Новости. ЕС не будет признавать проведение и итоги российских выборов, состоявшихся 9 -11 сентября в Крыму и Севастополе, избранные в этих районах представители также не будут признаны Европейским союзом, следует из заявления европейской внешнеполитической службы.
Выборы прошли в России с 9 по 11 сентября. Около 4,7 тысячи избирательных кампаний охватили 82 региона, в них могли принять участие 44 миллиона россиян. Прямым голосованием выбирались 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
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Соглашение об упрощенном визовом режиме ЕС и России прекратило действовать
"ЕС не признает проведение этих выборов и их результаты в Крыму и в Севастополе… Никто из "избранных" на незаконно аннексированном Крымском полуострове в ходе этих выборов и претендующих на "представление" населения Крыма и Севастополя не имеет легитимности и не будет признан", - указывается в документе.
ЕС также в очередной раз напомнил свое требование "немедленно и безоговорочно прекратить незаконную, неспровоцированную и необоснованную военную агрессию против Украины и вывести все силы и военную технику со всей территории Украины в пределах ее признанных международным сообществом границ".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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В Кремле оценили итоги прошедших выборов
 
ЕвросоюзСевастопольООНРоссияУкраинаВладимир ПутинВ миреРеспублика Крым
 
 
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