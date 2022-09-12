https://ria.ru/20220912/vybory-1816268953.html

ЕС заявил, что не будет признавать итоги выборов в Крыму и Севастополе

ЕС заявил, что не будет признавать итоги выборов в Крыму и Севастополе - РИА Новости, 12.09.2022

ЕС заявил, что не будет признавать итоги выборов в Крыму и Севастополе

ЕС не будет признавать проведение и итоги российских выборов, состоявшихся 9 -11 сентября в Крыму и Севастополе, избранные в этих районах представители также не РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T16:31

2022-09-12T16:31

2022-09-12T16:31

евросоюз

севастополь

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БРЮССЕЛЬ, 12 сен – РИА Новости. ЕС не будет признавать проведение и итоги российских выборов, состоявшихся 9 -11 сентября в Крыму и Севастополе, избранные в этих районах представители также не будут признаны Европейским союзом, следует из заявления европейской внешнеполитической службы.Выборы прошли в России с 9 по 11 сентября. Около 4,7 тысячи избирательных кампаний охватили 82 региона, в них могли принять участие 44 миллиона россиян. Прямым голосованием выбирались 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров."ЕС не признает проведение этих выборов и их результаты в Крыму и в Севастополе… Никто из "избранных" на незаконно аннексированном Крымском полуострове в ходе этих выборов и претендующих на "представление" населения Крыма и Севастополя не имеет легитимности и не будет признан", - указывается в документе.ЕС также в очередной раз напомнил свое требование "немедленно и безоговорочно прекратить незаконную, неспровоцированную и необоснованную военную агрессию против Украины и вывести все силы и военную технику со всей территории Украины в пределах ее признанных международным сообществом границ".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220912/vizy-1816069268.html

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евросоюз, севастополь, оон, россия, украина, владимир путин, в мире, республика крым