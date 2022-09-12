https://ria.ru/20220912/vybory-1816168032.html

Путин проведет встречу с избранными главами регионов

Путин проведет встречу с избранными главами регионов - РИА Новости, 12.09.2022

Путин проведет встречу с избранными главами регионов

Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с избранными главами регионов, а также даст оценку результатам выборов, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T13:17

2022-09-12T13:17

2022-09-12T13:17

политика

владимир путин

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с избранными главами регионов, а также даст оценку результатам выборов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Такие встречи, действительно, проходят каждый раз после выборов. Ожидаем, что такая встреча состоится и сейчас. Когда будет точная дата такой встречи, мы вас проинформируем. Что касается оценки, то своевременно президент это сделает", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент лично дать оценку состоявшемуся голосованию и встретиться с избранными губернаторами.Выборы прошли в России с 9 по 11 сентября. Около 4,7 тысячи избирательных кампаний охватили 82 региона, в них могли принять участие 44 миллиона россиян. Прямым голосованием выбирались 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров.

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, владимир путин, единый день голосования — 2022