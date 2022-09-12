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В Кремле оценили итоги прошедших выборов - РИА Новости, 12.09.2022
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В Кремле оценили итоги прошедших выборов
В Кремле оценили итоги прошедших выборов - РИА Новости, 12.09.2022
В Кремле оценили итоги прошедших выборов
Выборы в России состоялись, и они были проведены на очень высоком уровне, сбоев или происшествий, способных повлиять на итоги выборов, нет, заявил... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T13:08
2022-09-12T13:34
политика
единый день голосования — 2022
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Выборы в России состоялись, и они были проведены на очень высоком уровне, сбоев или происшествий, способных повлиять на итоги выборов, нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Ну мы, разумеется, присоединяемся ко всем поздравляющим (главу ЦИК Эллу) Памфилову (которая 12 сентября отмечает день рождения), и здоровья, и желаем ей дальнейшего успеха. У нее очень очень сложная работа, исходим прежде всего из того, что выборы состоялись, исходим из того, что они организованы и проведены на весьма и весьма высоком уровне, исходим также из того, что каких-либо сбоев или происшествий или замечаний, которые способны так или иначе повлиять на итоги выборов, не зафиксировано. Ориентируемся вот на эти заявления избиркома", - сказал Песков журналистам.
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353
60
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60
политика, единый день голосования — 2022, дмитрий песков
Политика, Единый день голосования — 2022, Дмитрий Песков
13:08 12.09.2022 (обновлено: 13:34 12.09.2022)
 
В Кремле оценили итоги прошедших выборов

Песков: выборы в России состоялись, они прошли на высоком уровне

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкЖенщина голосует на дополнительных выборах депутатов муниципальных советов Санкт-Петербурга на одном из избирательных участков города
Женщина голосует на дополнительных выборах депутатов муниципальных советов Санкт-Петербурга на одном из избирательных участков города - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Женщина голосует на дополнительных выборах депутатов муниципальных советов Санкт-Петербурга на одном из избирательных участков города
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Выборы в России состоялись, и они были проведены на очень высоком уровне, сбоев или происшествий, способных повлиять на итоги выборов, нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Ну мы, разумеется, присоединяемся ко всем поздравляющим (главу ЦИК Эллу) Памфилову (которая 12 сентября отмечает день рождения), и здоровья, и желаем ей дальнейшего успеха. У нее очень очень сложная работа, исходим прежде всего из того, что выборы состоялись, исходим из того, что они организованы и проведены на весьма и весьма высоком уровне, исходим также из того, что каких-либо сбоев или происшествий или замечаний, которые способны так или иначе повлиять на итоги выборов, не зафиксировано. Ориентируемся вот на эти заявления избиркома", - сказал Песков журналистам.
Подсчет голосов на выборах в России
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

В единый день голосования прошли более девяти тысяч избирательных кампаний практически по всей стране — везде, кроме Санкт-Петербурга и Кабардино-Балкарии.

Электронное табло с информацией о выборах в информационном центре ЦИК РФ в Москве
1 из 11

В единый день голосования прошли более девяти тысяч избирательных кампаний практически по всей стране — везде, кроме Санкт-Петербурга и Кабардино-Балкарии.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

В 20 регионах выбирали губернаторов, в 11 — депутатов местных парламентов.

Сотрудники избирательного участка №404 в поселке Жемчужном подсчитывают бюллетени после завершения голосования на выборах депутатов Совета депутатов Ширинского района Республики Хакасия пятого созыва
2 из 11

В 20 регионах выбирали губернаторов, в 11 — депутатов местных парламентов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

В Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане прошли дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.

Сотрудники избирательного участка №404 в поселке Жемчужном достают из переносной урны бюллетени после завершения голосования на выборах депутатов Совета депутатов Ширинского района Республики Хакасия пятого созыва
3 из 11

В Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане прошли дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

"Единая Россия" на выборах в гордумы суммарно взяла 81% мандатов, в заксобрания — 79,9%.

Сотрудники избирательного участка №404 в поселке Жемчужном подсчитывают бюллетени после завершения голосования на выборах депутатов Совета депутатов Ширинского района Республики Хакасия пятого созыва
4 из 11

"Единая Россия" на выборах в гордумы суммарно взяла 81% мандатов, в заксобрания — 79,9%.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Елена Копылова / Перейти в медиабанк

После предыдущих выборов единороссы провели работу над ошибками и смогли везде улучшить результаты.

Сотрудники избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после завершения голосования
5 из 11

После предыдущих выборов единороссы провели работу над ошибками и смогли везде улучшить результаты.

© РИА Новости / Елена Копылова
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© РИА Новости / Елена Копылова / Перейти в медиабанк

Там, где выбирали губернаторов, победили тринадцать действующих и временно исполняющих обязанности глав регионов.

Сотрудник избирательной комиссии во Владивостоке уничтожает неиспользованные бюллетени после завершения голосования. 11 сентября во Владивостоке состоялись выборы депутатов городской Думы
6 из 11

Там, где выбирали губернаторов, победили тринадцать действующих и временно исполняющих обязанности глав регионов.

© РИА Новости / Елена Копылова
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Единый день голосования подтвердил консолидацию общества вокруг лидеров регионального развития, считает замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов.

Сотрудники избирательного участка №360 в Санкт-Петербурге подсчитывают бюллетени после завершения голосования на выборах депутатов муниципальных советов Санкт-Петербурга
7 из 11

Единый день голосования подтвердил консолидацию общества вокруг лидеров регионального развития, считает замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Яков Андреев / Перейти в медиабанк

Глава ЦИК Элла Памфилова назвала прошедшую кампанию максимально открытой и конкурентной.

Сотрудники избирательного участка в Томске подсчитывают бюллетени после завершения голосования на досрочных выборах губернатора области
8 из 11

Глава ЦИК Элла Памфилова назвала прошедшую кампанию максимально открытой и конкурентной.

© РИА Новости / Яков Андреев
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© РИА Новости / Яков Андреев / Перейти в медиабанк

Практически на всех избирательных участках ситуация была спокойной.

Сотрудники избирательного участка в Томске собирают данные по бюллетеням после завершения голосования на досрочных выборах губернатора области
9 из 11

Практически на всех избирательных участках ситуация была спокойной.

© РИА Новости / Яков Андреев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, зафиксировано не было.

Электронное табло с предварительными результатами выборов в информационном центре ЦИК РФ в Москве
10 из 11

Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, зафиксировано не было.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Яков Андреев / Перейти в медиабанк

Сотрудница избирательного участка в Томске вносит данные по бюллетеням после завершения голосования на досрочных выборах губернатора.

Сотрудница избирательного участка в Томске вносит данные по бюллетеням после завершения голосования на досрочных выборах губернатора области
11 из 11

Сотрудница избирательного участка в Томске вносит данные по бюллетеням после завершения голосования на досрочных выборах губернатора.

© РИА Новости / Яков Андреев
Перейти в медиабанк
1 из 11

В единый день голосования прошли более девяти тысяч избирательных кампаний практически по всей стране — везде, кроме Санкт-Петербурга и Кабардино-Балкарии.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
2 из 11

В 20 регионах выбирали губернаторов, в 11 — депутатов местных парламентов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
3 из 11

В Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане прошли дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
4 из 11

"Единая Россия" на выборах в гордумы суммарно взяла 81% мандатов, в заксобрания — 79,9%.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
5 из 11

После предыдущих выборов единороссы провели работу над ошибками и смогли везде улучшить результаты.

© РИА Новости / Елена Копылова
Перейти в медиабанк
6 из 11

Там, где выбирали губернаторов, победили тринадцать действующих и временно исполняющих обязанности глав регионов.

© РИА Новости / Елена Копылова
Перейти в медиабанк
7 из 11

Единый день голосования подтвердил консолидацию общества вокруг лидеров регионального развития, считает замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
8 из 11

Глава ЦИК Элла Памфилова назвала прошедшую кампанию максимально открытой и конкурентной.

© РИА Новости / Яков Андреев
Перейти в медиабанк
9 из 11

Практически на всех избирательных участках ситуация была спокойной.

© РИА Новости / Яков Андреев
Перейти в медиабанк
10 из 11

Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, зафиксировано не было.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
11 из 11

Сотрудница избирательного участка в Томске вносит данные по бюллетеням после завершения голосования на досрочных выборах губернатора.

© РИА Новости / Яков Андреев
Перейти в медиабанк
 
ПолитикаЕдиный день голосования — 2022Дмитрий Песков
 
 
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