https://ria.ru/20220912/vybory-1816163264.html

В Кремле оценили итоги прошедших выборов

В Кремле оценили итоги прошедших выборов - РИА Новости, 12.09.2022

В Кремле оценили итоги прошедших выборов

Выборы в России состоялись, и они были проведены на очень высоком уровне, сбоев или происшествий, способных повлиять на итоги выборов, нет, заявил... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T13:08

2022-09-12T13:08

2022-09-12T13:34

политика

единый день голосования — 2022

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Выборы в России состоялись, и они были проведены на очень высоком уровне, сбоев или происшествий, способных повлиять на итоги выборов, нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Ну мы, разумеется, присоединяемся ко всем поздравляющим (главу ЦИК Эллу) Памфилову (которая 12 сентября отмечает день рождения), и здоровья, и желаем ей дальнейшего успеха. У нее очень очень сложная работа, исходим прежде всего из того, что выборы состоялись, исходим из того, что они организованы и проведены на весьма и весьма высоком уровне, исходим также из того, что каких-либо сбоев или происшествий или замечаний, которые способны так или иначе повлиять на итоги выборов, не зафиксировано. Ориентируемся вот на эти заявления избиркома", - сказал Песков журналистам.

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, единый день голосования — 2022, дмитрий песков