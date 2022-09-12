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"Рубеж пройден". В России подводят итоги единого дня голосования - РИА Новости, 12.09.2022
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"Рубеж пройден". В России подводят итоги единого дня голосования
"Рубеж пройден". В России подводят итоги единого дня голосования - РИА Новости, 12.09.2022
"Рубеж пройден". В России подводят итоги единого дня голосования
С 9 по 11 сентября в стране провели около 4,7 тысячи различных выборов на 31,2 тысячи должностей. Глава ЦИК Элла Памфилова обещала, что, несмотря на высокую... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T13:32
2022-09-12T15:11
политика
элла памфилова
алексей цыденов
максим егоров
москва
ярославская область
тамбовская область
единая россия
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Михаил Катков. С 9 по 11 сентября в стране провели около 4,7 тысячи различных выборов на 31,2 тысячи должностей. Глава ЦИК Элла Памфилова обещала, что, несмотря на высокую конкурентность, все пройдет очень спокойно. Так и вышло. Чем завершилась кампания — в материале РИА Новости.Честные выборыНа избирательных участках работали почти 163 тысячи наблюдателей. В Москве, Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской, Ярославской областях также состоялось электронное голосование.По предварительным данным, явка варьировалась от 16 до 50 процентов. Наибольшую активность продемонстрировали Северная Осетия и Тамбовская область, самыми пассивными оказались Марий Эл, Свердловская область и Карелия.Вечером 11 сентября в МВД сообщили, что не зафиксировали ни одного случая, который мог бы поставить под сомнение итоги выборов. Вместе с тем полицейские получили не меньше 80 сообщений о нарушениях и возбудили восемь уголовных дел.Памфилова считает, что "все прошло более-менее прилично". Однако ЦИК не остановится на достигнутом. С каждым годом требования будут ужесточаться.Главы регионовВ единый день голосования выбирали глав 14 регионов. Везде выиграли действующие губернаторы — в основном представители "Единой России". Лишь в Ярославской области и Марий Эл победили самовыдвиженцы.Наилучший результат у руководителя Бурятии Алексея Цыденова — 86,23%. В Тамбовской области выбрали Максима Егорова (84,95), Томской — Владимира Мазура (84,94), Рязанской — Павла Малкова (84,55), Владимирской — Александра Авдеева (83,68). В Марий Эл победил Юрий Зайцев (82,45), в Ярославской области — Михаил Евраев (82,31), в Калининградской — Антон Алиханов (80,21).В Новгородской — Андрей Никитин (77,03%), Саратовской — Роман Бусаргин (72,74), Кировской — Александр Соколов (71,84), Карелии — Артур Парфенчиков (69,15), Свердловской области — Евгений Куйвашев (65,78), Удмуртии — Александр Бречалов (64,38).Кроме того, в Адыгее местный парламент по предложению президента России переутвердил в должности Мурата Кумпилова. Его поддержали все 49 депутатов.Региональные парламентыНа выборах в заксобрания также доминировала "Единая Россия". Интрига была только в том, кому достанется второе место.В Северной Осетии партия власти набрала почти 68%, а КПРФ с 12,35% уступила и "Справедливой России — За правду" (СРЗП) — 14,27%. Больше в осетинский парламент никто не прошел.В Удмуртии единороссов поддержали 51,07% избирателей, КПРФ — 15,56%, ЛДПР — 13,64%. Также в заксобрании будет представлена СРЗП — 6,06%.На Сахалине "Единая Россия" получила 47,2% по спискам, а также победила в 17 из 18 одномандатных округов. У КПРФ — 14,25%, ЛДПР — 9,19, "Новых людей" — 8,89, Партии пенсионеров — 6,7, СРЗП — 5,14.В Саратовской области партии власти досталось 22 депутатских кресла из 40 — благодаря победе в одномандатных округах. КПРФ выиграла четыре мандата, ЛДПР, СРПЗ, "Родина" и "Новые люди" — по одному. Еще десять человек пройдут по партийным спискам.В Пензенской области у "Единой России" 74,91% и 17 из 18 одномандатников. Всего в заксобрании 36 депутатов. Помимо единороссов, в местный парламент попали КПРФ (8,53% плюс два одномандатника), ЛДПР (5,59% и один) и СРЗП (одномандатник).В Краснодарском крае результат единороссов — 70%. У КПРФ — 10,75, ЛДПР — 6,63%.Выбор МосквыВ столице выбирали муниципальных депутатов. "Единая Россия" выдвинула 1261 кандидата, КПРФ — 928, "Новые люди" — 547, "Справедливая Россия — За правду" — 503, ЛДПР — 308, "Яблоко" — 179.Явка — 33,9%. В итоге единороссы смогут провести в местные органы 1100 человек. Всего же вакантными были 1417 мест.Комментируя результаты, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев отметил: выборы — это лишь рубеж, после которого открывается основная страница работы. И добавил, что стране предстоит решить "очень много проблем", поэтому партия должна оправдать выданный ей кредит доверия.
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политика, элла памфилова, алексей цыденов, максим егоров, москва, ярославская область, тамбовская область, единая россия, лдпр, яблоко, единый день голосования — 2022, выборы, россия
Политика, Элла Памфилова, Алексей Цыденов, Максим Егоров, Москва, Ярославская область, Тамбовская область, Единая Россия, ЛДПР, Яблоко, Единый день голосования — 2022, Выборы, Россия
13:32 12.09.2022 (обновлено: 15:11 12.09.2022)
 

"Рубеж пройден". В России подводят итоги единого дня голосования

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Михаил Катков. С 9 по 11 сентября в стране провели около 4,7 тысячи различных выборов на 31,2 тысячи должностей. Глава ЦИК Элла Памфилова обещала, что, несмотря на высокую конкурентность, все пройдет очень спокойно. Так и вышло. Чем завершилась кампания — в материале РИА Новости.

Честные выборы

На избирательных участках работали почти 163 тысячи наблюдателей. В Москве, Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской, Ярославской областях также состоялось электронное голосование.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова в информационном центре ЦИК в Москве
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова в информационном центре ЦИК в Москве
По предварительным данным, явка варьировалась от 16 до 50 процентов. Наибольшую активность продемонстрировали Северная Осетия и Тамбовская область, самыми пассивными оказались Марий Эл, Свердловская область и Карелия.
Вечером 11 сентября в МВД сообщили, что не зафиксировали ни одного случая, который мог бы поставить под сомнение итоги выборов. Вместе с тем полицейские получили не меньше 80 сообщений о нарушениях и возбудили восемь уголовных дел.
Памфилова считает, что "все прошло более-менее прилично". Однако ЦИК не остановится на достигнутом. С каждым годом требования будут ужесточаться.

Главы регионов

В единый день голосования выбирали глав 14 регионов. Везде выиграли действующие губернаторы — в основном представители "Единой России". Лишь в Ярославской области и Марий Эл победили самовыдвиженцы.
© РИА Новости / Яков Андреев / Перейти в медиабанкСотрудники избирательного участка в Томске собирают данные по бюллетеням после завершения голосования на досрочных выборах губернатора области
Сотрудники избирательного участка в Томске собирают данные по бюллетеням после завершения голосования на досрочных выборах губернатора области - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Яков Андреев
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Сотрудники избирательного участка в Томске собирают данные по бюллетеням после завершения голосования на досрочных выборах губернатора области
Наилучший результат у руководителя Бурятии Алексея Цыденова — 86,23%. В Тамбовской области выбрали Максима Егорова (84,95), Томской — Владимира Мазура (84,94), Рязанской — Павла Малкова (84,55), Владимирской — Александра Авдеева (83,68). В Марий Эл победил Юрий Зайцев (82,45), в Ярославской области — Михаил Евраев (82,31), в Калининградской — Антон Алиханов (80,21).
В Новгородской — Андрей Никитин (77,03%), Саратовской — Роман Бусаргин (72,74), Кировской — Александр Соколов (71,84), Карелии — Артур Парфенчиков (69,15), Свердловской области — Евгений Куйвашев (65,78), Удмуртии — Александр Бречалов (64,38).
Кроме того, в Адыгее местный парламент по предложению президента России переутвердил в должности Мурата Кумпилова. Его поддержали все 49 депутатов.
Экран с символикой ЕДГ-2022 в ЦИК в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
00:49
Памфилова заявила, что избирательная кампания прошла достаточно спокойно

Региональные парламенты

На выборах в заксобрания также доминировала "Единая Россия". Интрига была только в том, кому достанется второе место.
В Северной Осетии партия власти набрала почти 68%, а КПРФ с 12,35% уступила и "Справедливой России — За правду" (СРЗП) — 14,27%. Больше в осетинский парламент никто не прошел.
В Удмуртии единороссов поддержали 51,07% избирателей, КПРФ — 15,56%, ЛДПР — 13,64%. Также в заксобрании будет представлена СРЗП — 6,06%.
© РИА Новости / Елена Копылова / Перейти в медиабанкСотрудники избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после завершения голосования
Сотрудники избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после завершения голосования - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Елена Копылова
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Сотрудники избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после завершения голосования
На Сахалине "Единая Россия" получила 47,2% по спискам, а также победила в 17 из 18 одномандатных округов. У КПРФ — 14,25%, ЛДПР — 9,19, "Новых людей" — 8,89, Партии пенсионеров — 6,7, СРЗП — 5,14.
В Саратовской области партии власти досталось 22 депутатских кресла из 40 — благодаря победе в одномандатных округах. КПРФ выиграла четыре мандата, ЛДПР, СРПЗ, "Родина" и "Новые люди" — по одному. Еще десять человек пройдут по партийным спискам.
В Пензенской области у "Единой России" 74,91% и 17 из 18 одномандатников. Всего в заксобрании 36 депутатов. Помимо единороссов, в местный парламент попали КПРФ (8,53% плюс два одномандатника), ЛДПР (5,59% и один) и СРЗП (одномандатник).
В Краснодарском крае результат единороссов — 70%. У КПРФ — 10,75, ЛДПР — 6,63%.
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкСотрудники избирательного участка № 404 в поселке Жемчужном подсчитывают бюллетени после завершения голосования на выборах депутатов Совета депутатов Ширинского района Республики Хакасии пятого созыва
Сотрудники избирательного участка №404 в поселке Жемчужном подсчитывают бюллетени после завершения голосования на выборах депутатов Совета депутатов Ширинского района Республики Хакасия пятого созыва - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Сотрудники избирательного участка № 404 в поселке Жемчужном подсчитывают бюллетени после завершения голосования на выборах депутатов Совета депутатов Ширинского района Республики Хакасии пятого созыва

Выбор Москвы

В столице выбирали муниципальных депутатов. "Единая Россия" выдвинула 1261 кандидата, КПРФ — 928, "Новые люди" — 547, "Справедливая Россия — За правду" — 503, ЛДПР — 308, "Яблоко" — 179.
Явка — 33,9%. В итоге единороссы смогут провести в местные органы 1100 человек. Всего же вакантными были 1417 мест.
Комментируя результаты, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев отметил: выборы — это лишь рубеж, после которого открывается основная страница работы. И добавил, что стране предстоит решить "очень много проблем", поэтому партия должна оправдать выданный ей кредит доверия.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкБрифинг "Единой России" по подведению предварительных итогов выборов-2022
Брифинг Единой России по подведению предварительных итогов выборов-2022 - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Брифинг "Единой России" по подведению предварительных итогов выборов-2022
 
ПолитикаЭлла ПамфиловаАлексей ЦыденовМаксим ЕгоровМоскваЯрославская областьТамбовская областьЕдиная РоссияЛДПРЯблокоЕдиный день голосования — 2022ВыборыРоссия
 
 
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