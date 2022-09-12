https://ria.ru/20220912/vybory-1816135330.html

В ЕР отметили влияние спецоперации на Украине на осенние выборы

В ЕР отметили влияние спецоперации на Украине на осенние выборы - РИА Новости, 12.09.2022

В ЕР отметили влияние спецоперации на Украине на осенние выборы

Спецоперация повлияла на ход голосования на осенних выборах, каждая партия получила дополнительный процент влияния и поддержки, полагает замсекретаря Генсовета... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T12:02

2022-09-12T12:02

2022-09-12T12:17

политика

сергей перминов

украина

единая россия

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Спецоперация повлияла на ход голосования на осенних выборах, каждая партия получила дополнительный процент влияния и поддержки, полагает замсекретаря Генсовета "Единой России" Сергей Перминов."Конечно, повлияла на ход голосования (спецоперация - ред.). Потому что… уровень поддержки президента страны - 80%, рейтинги ... ("Единой России" - ред.) были на уровне 40-42%", - сказал Перминов на брифинге об итогах единого дня голосования.При этом рейтинги других партий, по его оценке, тоже подросли."То есть каждая партия получила в этом поле политической гравитации тот процент влияния дополнительный поддержки",- сказал замсекретаря генсовета ЕР.Он уточнил, что с начала спецоперации партия была вовлечена в гуманитарную миссию, и это стало одним из факторов успеха "Единой России".

https://ria.ru/20220912/vybory-1816113895.html

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Варвара Скокшина

политика, сергей перминов, украина, единая россия, единый день голосования — 2022