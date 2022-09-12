11:24 12.09.2022 (обновлено: 11:25 12.09.2022)
Итоги осенних выборов подведут 15 сентября
Глава ЦИК Памфилова: окончательные итоги осенних выборов подведут 15 сентября
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК РФ в Москве
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК РФ в Москве
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Итоги осенних выборов будут подведены в четверг, 15 сентября, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Сегодня мы подводим лишь предварительные итоги только что завершившейся избирательной кампании, поскольку мы даем возможность регионам подвести официально итоги... В четверг, когда мы соберемся уже на заседании ЦИК, уже у нас, надеюсь, будут окончательные сведения", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК.
Единый день голосования прошел в России с 9 по 11 сентября. Около 4,7 тысячи избирательных кампаний охватили 82 региона, в них могли принять участие 44 миллиона россиян. Прямым голосованием выбирались 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров.