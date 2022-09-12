https://ria.ru/20220912/vybory-1816121050.html

Итоги осенних выборов подведут 15 сентября

Итоги осенних выборов подведут 15 сентября - РИА Новости, 12.09.2022

Итоги осенних выборов подведут 15 сентября

Итоги осенних выборов будут подведены в четверг, 15 сентября, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T11:24

2022-09-12T11:24

2022-09-12T11:25

политика

элла памфилова

россия

цик рф

единый день голосования — 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816107125_0:73:2999:1760_1920x0_80_0_0_1e98dbebbecf87dceed83c969349bd06.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Итоги осенних выборов будут подведены в четверг, 15 сентября, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова."Сегодня мы подводим лишь предварительные итоги только что завершившейся избирательной кампании, поскольку мы даем возможность регионам подвести официально итоги... В четверг, когда мы соберемся уже на заседании ЦИК, уже у нас, надеюсь, будут окончательные сведения", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК.Единый день голосования прошел в России с 9 по 11 сентября. Около 4,7 тысячи избирательных кампаний охватили 82 региона, в них могли принять участие 44 миллиона россиян. Прямым голосованием выбирались 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров.

https://ria.ru/20220912/vybory_gubernatorov-1815899461.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, элла памфилова, россия, цик рф, единый день голосования — 2022