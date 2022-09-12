https://ria.ru/20220912/vybory-1816094704.html

На выборах в Москве не выявили серьезных нарушений

На выборах в Москве не выявили серьезных нарушений - РИА Новости, 12.09.2022

На выборах в Москве не выявили серьезных нарушений

Выборы муниципальных депутатов в Москве прошли штатно, жалоб было немного, за три дня голосования было почти 20 тысяч попыток хакерских атак, но они не повлияли РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T09:12

2022-09-12T09:12

2022-09-12T09:27

москва

политика

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Выборы муниципальных депутатов в Москве прошли штатно, жалоб было немного, за три дня голосования было почти 20 тысяч попыток хакерских атак, но они не повлияли на работу систем, сообщается в Telegram-канале общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году."Выборы муниципальных депутатов в Москве завершены, заканчивает свою работу и Общественный штаб по наблюдению за выборами. Сейчас идет обработка последних данных. После этого будут объявлены официальные итоги выборов. Выборы прошли штатно, жалоб было немного. Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, не произошло. За три дня голосования было почти 20 тысяч попыток хакерских атак, но они не повлияли на работу систем", - говорится в сообщении.Отмечается, что электронный реестр облегчил процесс выборов и решил свою задачу — недопущение повторных голосований, так что опыт пилотной работы реестра можно считать успешным.

https://ria.ru/20220912/vybory_gubernatorov-1815899461.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, политика, единый день голосования — 2022