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На выборах в Москве не выявили серьезных нарушений - РИА Новости, 12.09.2022
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На выборах в Москве не выявили серьезных нарушений
На выборах в Москве не выявили серьезных нарушений - РИА Новости, 12.09.2022
На выборах в Москве не выявили серьезных нарушений
Выборы муниципальных депутатов в Москве прошли штатно, жалоб было немного, за три дня голосования было почти 20 тысяч попыток хакерских атак, но они не повлияли РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T09:12
2022-09-12T09:27
москва
политика
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Выборы муниципальных депутатов в Москве прошли штатно, жалоб было немного, за три дня голосования было почти 20 тысяч попыток хакерских атак, но они не повлияли на работу систем, сообщается в Telegram-канале общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году."Выборы муниципальных депутатов в Москве завершены, заканчивает свою работу и Общественный штаб по наблюдению за выборами. Сейчас идет обработка последних данных. После этого будут объявлены официальные итоги выборов. Выборы прошли штатно, жалоб было немного. Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, не произошло. За три дня голосования было почти 20 тысяч попыток хакерских атак, но они не повлияли на работу систем", - говорится в сообщении.Отмечается, что электронный реестр облегчил процесс выборов и решил свою задачу — недопущение повторных голосований, так что опыт пилотной работы реестра можно считать успешным.
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москва, политика, единый день голосования — 2022
Москва, Политика, Единый день голосования — 2022
09:12 12.09.2022 (обновлено: 09:27 12.09.2022)
 
На выборах в Москве не выявили серьезных нарушений

Штаб по наблюдению: на выборах в Москве не выявили серьезных нарушений

© РИА Новости / Яков Андреев / Перейти в медиабанкЧлен избирательной комиссии
Член избирательной комиссии - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Яков Андреев
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Член избирательной комиссии
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Выборы муниципальных депутатов в Москве прошли штатно, жалоб было немного, за три дня голосования было почти 20 тысяч попыток хакерских атак, но они не повлияли на работу систем, сообщается в Telegram-канале общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году.
"Выборы муниципальных депутатов в Москве завершены, заканчивает свою работу и Общественный штаб по наблюдению за выборами. Сейчас идет обработка последних данных. После этого будут объявлены официальные итоги выборов. Выборы прошли штатно, жалоб было немного. Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, не произошло. За три дня голосования было почти 20 тысяч попыток хакерских атак, но они не повлияли на работу систем", - говорится в сообщении.
Итоги выборов глав регионов России
05:48Инфографика
Итоги выборов глав регионов России
Отмечается, что электронный реестр облегчил процесс выборов и решил свою задачу — недопущение повторных голосований, так что опыт пилотной работы реестра можно считать успешным.
 
МоскваПолитикаЕдиный день голосования — 2022
 
 
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