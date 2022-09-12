https://ria.ru/20220912/vybory-1816084752.html

Выборы в Хабаровском крае признали состоявшимися

Выборы в Хабаровском крае признали состоявшимися - РИА Новости, 12.09.2022

Выборы в Хабаровском крае признали состоявшимися

Выборы в Хабаровском крае признаны состоявшимися, 101 кампания прошла за два дня, сообщил председатель избирательной комиссии региона Денис Кузьменко. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T06:22

2022-09-12T06:22

2022-09-12T06:22

политика

хабаровский край

единый день голосования — 2022

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ХАБАРОВСК, 12 сен - РИА Новости. Выборы в Хабаровском крае признаны состоявшимися, 101 кампания прошла за два дня, сообщил председатель избирательной комиссии региона Денис Кузьменко.В течение 10 и 11 сентября в Хабаровском крае проходило голосование на дополнительных выборах депутатов региональной законодательной думы седьмого созыва по Комсомольскому одномандатному избирательному округу № 16, Силинскому одномандатному избирательному округу № 18 и выборах в органы местного самоуправления. Прошла 101 избирательная кампания.По его словам, в целом победу на этих выборах одержали кандидаты-самовыдвиженцы. Между тем, среди партий большее число депутатских мест заняли более 100 кандидатов от ЕР. Выдвинутые остальными партиями получили больше 10 мандатов, констатировал председатель крайизбиркома."Можно констатировать, что на территории Хабаровского края в дни голосования значимых нарушений не зафиксировано. В избирательную комиссию края вообще не поступило не одной жалобы", - сообщил Кузьменко.По предварительным итогам, в краевую закдуму по одномандатному избирательному округу №16 (Комсомольский) - победил Вадим Горуленко (ЕР) - 52,57%. По одномандатному избирательному округу №18 (Силинский) - Максим Косенко (ЛДПР) - 42,03%. В гордуму Хабаровска были довыборы по двум одномандатным округам: избирательный округ №30 - Андрей Белоглазов (ЕР) - 60,41% голосов, избирательный округ №31 - Иван Рыбин (ЛДПР) - 36,51%.

https://ria.ru/20220912/vybory_gubernatorov-1815899461.html

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

политика, хабаровский край, единый день голосования — 2022