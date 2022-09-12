https://ria.ru/20220912/vybory-1816084752.html
Выборы в Хабаровском крае признали состоявшимися
Выборы в Хабаровском крае признали состоявшимися - РИА Новости, 12.09.2022
Выборы в Хабаровском крае признали состоявшимися
Выборы в Хабаровском крае признаны состоявшимися, 101 кампания прошла за два дня, сообщил председатель избирательной комиссии региона Денис Кузьменко. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T06:22
2022-09-12T06:22
2022-09-12T06:22
политика
хабаровский край
единый день голосования — 2022
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ХАБАРОВСК, 12 сен - РИА Новости. Выборы в Хабаровском крае признаны состоявшимися, 101 кампания прошла за два дня, сообщил председатель избирательной комиссии региона Денис Кузьменко.В течение 10 и 11 сентября в Хабаровском крае проходило голосование на дополнительных выборах депутатов региональной законодательной думы седьмого созыва по Комсомольскому одномандатному избирательному округу № 16, Силинскому одномандатному избирательному округу № 18 и выборах в органы местного самоуправления. Прошла 101 избирательная кампания.По его словам, в целом победу на этих выборах одержали кандидаты-самовыдвиженцы. Между тем, среди партий большее число депутатских мест заняли более 100 кандидатов от ЕР. Выдвинутые остальными партиями получили больше 10 мандатов, констатировал председатель крайизбиркома."Можно констатировать, что на территории Хабаровского края в дни голосования значимых нарушений не зафиксировано. В избирательную комиссию края вообще не поступило не одной жалобы", - сообщил Кузьменко.По предварительным итогам, в краевую закдуму по одномандатному избирательному округу №16 (Комсомольский) - победил Вадим Горуленко (ЕР) - 52,57%. По одномандатному избирательному округу №18 (Силинский) - Максим Косенко (ЛДПР) - 42,03%. В гордуму Хабаровска были довыборы по двум одномандатным округам: избирательный округ №30 - Андрей Белоглазов (ЕР) - 60,41% голосов, избирательный округ №31 - Иван Рыбин (ЛДПР) - 36,51%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, хабаровский край, единый день голосования — 2022
Политика, Хабаровский край, Единый день голосования — 2022
Выборы в Хабаровском крае признали состоявшимися
Председатель избиркома региона Кузьменко: выборы в Хабаровском крае признаны состоявшимися
ХАБАРОВСК, 12 сен - РИА Новости. Выборы в Хабаровском крае признаны состоявшимися, 101 кампания прошла за два дня, сообщил председатель избирательной комиссии региона Денис Кузьменко.
В течение 10 и 11 сентября в Хабаровском крае проходило голосование на дополнительных выборах депутатов региональной законодательной думы седьмого созыва по Комсомольскому одномандатному избирательному округу № 16, Силинскому одномандатному избирательному округу № 18 и выборах в органы местного самоуправления. Прошла 101 избирательная кампания.
"Выборы состоялись. Избирали 23 главы поселенческого и районного уровня, 676 депутатов по краю. В целом на этих выборах приняло участие 42 672 избирателя. При общем числе избирателей, которые были задействованы в выборах - около 190 тысяч избирателей - явка составила 22,51%. На краевом уровне по двум одномандатным округам явка составила 23,76%... Можно констатировать, что явка абсолютно прогнозируемая, число избирателей - абсолютно адекватное", - рассказал Кузьменко журналистам на пресс-конференции в понедельник.
По его словам, в целом победу на этих выборах одержали кандидаты-самовыдвиженцы. Между тем, среди партий большее число депутатских мест заняли более 100 кандидатов от ЕР
. Выдвинутые остальными партиями получили больше 10 мандатов, констатировал председатель крайизбиркома.
"Можно констатировать, что на территории Хабаровского края в дни голосования значимых нарушений не зафиксировано. В избирательную комиссию края вообще не поступило не одной жалобы", - сообщил Кузьменко.
По предварительным итогам, в краевую закдуму по одномандатному избирательному округу №16 (Комсомольский) - победил Вадим Горуленко (ЕР) - 52,57%. По одномандатному избирательному округу №18 (Силинский) - Максим Косенко (ЛДПР
) - 42,03%. В гордуму Хабаровска
были довыборы по двум одномандатным округам: избирательный округ №30 - Андрей Белоглазов (ЕР) - 60,41% голосов, избирательный округ №31 - Иван Рыбин (ЛДПР) - 36,51%.