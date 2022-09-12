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Выборы в Хабаровском крае признали состоявшимися - РИА Новости, 12.09.2022
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Выборы в Хабаровском крае признали состоявшимися
Выборы в Хабаровском крае признали состоявшимися - РИА Новости, 12.09.2022
Выборы в Хабаровском крае признали состоявшимися
Выборы в Хабаровском крае признаны состоявшимися, 101 кампания прошла за два дня, сообщил председатель избирательной комиссии региона Денис Кузьменко. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T06:22
2022-09-12T06:22
политика
хабаровский край
единый день голосования — 2022
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ХАБАРОВСК, 12 сен - РИА Новости. Выборы в Хабаровском крае признаны состоявшимися, 101 кампания прошла за два дня, сообщил председатель избирательной комиссии региона Денис Кузьменко.В течение 10 и 11 сентября в Хабаровском крае проходило голосование на дополнительных выборах депутатов региональной законодательной думы седьмого созыва по Комсомольскому одномандатному избирательному округу № 16, Силинскому одномандатному избирательному округу № 18 и выборах в органы местного самоуправления. Прошла 101 избирательная кампания.По его словам, в целом победу на этих выборах одержали кандидаты-самовыдвиженцы. Между тем, среди партий большее число депутатских мест заняли более 100 кандидатов от ЕР. Выдвинутые остальными партиями получили больше 10 мандатов, констатировал председатель крайизбиркома."Можно констатировать, что на территории Хабаровского края в дни голосования значимых нарушений не зафиксировано. В избирательную комиссию края вообще не поступило не одной жалобы", - сообщил Кузьменко.По предварительным итогам, в краевую закдуму по одномандатному избирательному округу №16 (Комсомольский) - победил Вадим Горуленко (ЕР) - 52,57%. По одномандатному избирательному округу №18 (Силинский) - Максим Косенко (ЛДПР) - 42,03%. В гордуму Хабаровска были довыборы по двум одномандатным округам: избирательный округ №30 - Андрей Белоглазов (ЕР) - 60,41% голосов, избирательный округ №31 - Иван Рыбин (ЛДПР) - 36,51%.
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политика, хабаровский край, единый день голосования — 2022
Политика, Хабаровский край, Единый день голосования — 2022
06:22 12.09.2022
 
Выборы в Хабаровском крае признали состоявшимися

Председатель избиркома региона Кузьменко: выборы в Хабаровском крае признаны состоявшимися

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВ информационном центре ЦИК РФ
В информационном центре ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ХАБАРОВСК, 12 сен - РИА Новости. Выборы в Хабаровском крае признаны состоявшимися, 101 кампания прошла за два дня, сообщил председатель избирательной комиссии региона Денис Кузьменко.
В течение 10 и 11 сентября в Хабаровском крае проходило голосование на дополнительных выборах депутатов региональной законодательной думы седьмого созыва по Комсомольскому одномандатному избирательному округу № 16, Силинскому одномандатному избирательному округу № 18 и выборах в органы местного самоуправления. Прошла 101 избирательная кампания.
"Выборы состоялись. Избирали 23 главы поселенческого и районного уровня, 676 депутатов по краю. В целом на этих выборах приняло участие 42 672 избирателя. При общем числе избирателей, которые были задействованы в выборах - около 190 тысяч избирателей - явка составила 22,51%. На краевом уровне по двум одномандатным округам явка составила 23,76%... Можно констатировать, что явка абсолютно прогнозируемая, число избирателей - абсолютно адекватное", - рассказал Кузьменко журналистам на пресс-конференции в понедельник.
По его словам, в целом победу на этих выборах одержали кандидаты-самовыдвиженцы. Между тем, среди партий большее число депутатских мест заняли более 100 кандидатов от ЕР. Выдвинутые остальными партиями получили больше 10 мандатов, констатировал председатель крайизбиркома.
"Можно констатировать, что на территории Хабаровского края в дни голосования значимых нарушений не зафиксировано. В избирательную комиссию края вообще не поступило не одной жалобы", - сообщил Кузьменко.
По предварительным итогам, в краевую закдуму по одномандатному избирательному округу №16 (Комсомольский) - победил Вадим Горуленко (ЕР) - 52,57%. По одномандатному избирательному округу №18 (Силинский) - Максим Косенко (ЛДПР) - 42,03%. В гордуму Хабаровска были довыборы по двум одномандатным округам: избирательный округ №30 - Андрей Белоглазов (ЕР) - 60,41% голосов, избирательный округ №31 - Иван Рыбин (ЛДПР) - 36,51%.
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ПолитикаХабаровский крайЕдиный день голосования — 2022
 
 
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