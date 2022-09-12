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"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Пензенской области - РИА Новости, 12.09.2022
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"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Пензенской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Пензенской области - РИА Новости, 12.09.2022
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Пензенской области
Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в законодательное собрание Пензенской области с 74,53% голосов после обработки 72,67% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T01:26
2022-09-12T01:26
политика
пензенская область
единый день голосования — 2022
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САРАТОВ, 12 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в законодательное собрание Пензенской области с 74,53% голосов после обработки 72,67% протоколов, свидетельствуют данные избиркома региона.Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале регионального избиркома, после обработки 72,67% протоколов "Единая Россия" набирает 74,53% голосов, КПРФ - 8,76%, ЛДПР - 5,36%, Партия пенсионеров - 3,59%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 3,45%, "Новые люди" - 3,07%.В парламент региона седьмого созыва на пять лет избираются 36 депутатов: 18 по партийным спискам и еще столько же одномандатников. Избирком зарегистрировал партийные списки партий "Единая Россия", КПРФ, "Новые люди", ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и Партии пенсионеров. По одномандатным избирательным округам баллотируются кандидаты от этих же партий, а также самовыдвиженцы. Всего на 36 депутатских мандатов претендуют 412 кандидатов.Голосование проходило с 9 по 11 сентября. По данным облизбиркома, явка на 18.00 мск воскресенья составила 48,49%.
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политика, пензенская область, единый день голосования — 2022
Политика, Пензенская область, Единый день голосования — 2022
01:26 12.09.2022
 
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Пензенской области

ЕР набирает 74,53% на выборах в заксобрание Пензенской области по данным 72,67% протоколов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВ информационном центре ЦИК РФ в Москве
В информационном центре ЦИК РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В информационном центре ЦИК РФ в Москве
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САРАТОВ, 12 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в законодательное собрание Пензенской области с 74,53% голосов после обработки 72,67% протоколов, свидетельствуют данные избиркома региона.
Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале регионального избиркома, после обработки 72,67% протоколов "Единая Россия" набирает 74,53% голосов, КПРФ - 8,76%, ЛДПР - 5,36%, Партия пенсионеров - 3,59%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 3,45%, "Новые люди" - 3,07%.
В парламент региона седьмого созыва на пять лет избираются 36 депутатов: 18 по партийным спискам и еще столько же одномандатников. Избирком зарегистрировал партийные списки партий "Единая Россия", КПРФ, "Новые люди", ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и Партии пенсионеров. По одномандатным избирательным округам баллотируются кандидаты от этих же партий, а также самовыдвиженцы. Всего на 36 депутатских мандатов претендуют 412 кандидатов.
Голосование проходило с 9 по 11 сентября. По данным облизбиркома, явка на 18.00 мск воскресенья составила 48,49%.
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ПолитикаПензенская областьЕдиный день голосования — 2022
 
 
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