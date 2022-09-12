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Жители Рубежного, чьи родные погибли от ВСУ, ожидают наказания виновных - РИА Новости, 12.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/vsu-1816229278.html
Жители Рубежного, чьи родные погибли от ВСУ, ожидают наказания виновных
Жители Рубежного, чьи родные погибли от ВСУ, ожидают наказания виновных - РИА Новости, 12.09.2022
Жители Рубежного, чьи родные погибли от ВСУ, ожидают наказания виновных
Жители освобожденного в ходе спецоперации РФ города Рубежное в Луганской Народной Республике, чьи родственники погибли от обстрелов со стороны украинских войск, РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T15:04
2022-09-12T15:04
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
анна сорока
рубежное
донбасс
международный уголовный суд
европейский суд по правам человека (еспч)
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ЛУГАНСК, 12 сен – РИА Новости. Жители освобожденного в ходе спецоперации РФ города Рубежное в Луганской Народной Республике, чьи родственники погибли от обстрелов со стороны украинских войск, подают заявки для помощи в составлении исков в Международный уголовный суд, передает корреспондент РИА Новости.Ранее советник главы ЛНР, председатель правления общественной организации "Не забудем, не простим!" Анна Сорока заявила, что начался сбор заявлений в Международный уголовный суд от пострадавших из-за украинской агрессии на освобожденных в 2022 году территориях ЛНР."У меня трое сразу погибли: муж, его брат и жена. Я хочу в глаза посмотреть тому, кто отдал приказ на обстрел. Мне хотелось бы наказания. Зачем было город обстреливать? Там были только мирные, военных не было там вообще. Погибли мирные люди. Хотелось бы, чтобы их наказали", - прокомментировала РИА Новости свои действия жительница Рубежного Людмила.По данным МИД ЛНР, за восемь лет конфликта в Донбассе ЛНР и ДНР подали в ЕСПЧ и Международный уголовный суд более 3 тысяч исков о военных преступлениях Киева. Однако суд так и не приступил к расследованию этих дел. Следственный комитет РФ сообщал, что представители российских адвокатских образований подготовили и направили в ЕСПЧ более 7350 жалоб жителей Донбасса, пострадавших от действий украинских властей. О том, что таких заявлений более 7 тысяч, сообщали и в минюсте Украины.
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луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, анна сорока, рубежное, донбасс, международный уголовный суд, европейский суд по правам человека (еспч)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Анна Сорока, Рубежное, Донбасс, Международный уголовный суд, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
15:04 12.09.2022
 
Жители Рубежного, чьи родные погибли от ВСУ, ожидают наказания виновных

Жители Рубежного, чьи родные погибли от украинских обстрелов, ожидают наказания виновных

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкРубежное
Рубежное - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Рубежное. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 сен – РИА Новости. Жители освобожденного в ходе спецоперации РФ города Рубежное в Луганской Народной Республике, чьи родственники погибли от обстрелов со стороны украинских войск, подают заявки для помощи в составлении исков в Международный уголовный суд, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее советник главы ЛНР, председатель правления общественной организации "Не забудем, не простим!" Анна Сорока заявила, что начался сбор заявлений в Международный уголовный суд от пострадавших из-за украинской агрессии на освобожденных в 2022 году территориях ЛНР.
"У меня трое сразу погибли: муж, его брат и жена. Я хочу в глаза посмотреть тому, кто отдал приказ на обстрел. Мне хотелось бы наказания. Зачем было город обстреливать? Там были только мирные, военных не было там вообще. Погибли мирные люди. Хотелось бы, чтобы их наказали", - прокомментировала РИА Новости свои действия жительница Рубежного Людмила.
По данным МИД ЛНР, за восемь лет конфликта в Донбассе ЛНР и ДНР подали в ЕСПЧ и Международный уголовный суд более 3 тысяч исков о военных преступлениях Киева. Однако суд так и не приступил к расследованию этих дел. Следственный комитет РФ сообщал, что представители российских адвокатских образований подготовили и направили в ЕСПЧ более 7350 жалоб жителей Донбасса, пострадавших от действий украинских властей. О том, что таких заявлений более 7 тысяч, сообщали и в минюсте Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаАнна СорокаРубежноеДонбассМеждународный уголовный судЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
 
 
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