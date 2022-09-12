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ВКС России уничтожили до 250 украинских военных в Харьковской области

ВКС России уничтожили до 250 украинских военных в Харьковской области - РИА Новости, 12.09.2022

ВКС России уничтожили до 250 украинских военных в Харьковской области

ВСУ за сутки потеряли в Харьковской области до 250 человек, говорится в сводке Минобороны за 12 сентября. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T12:40

2022-09-12T12:40

2022-09-12T14:09

специальная военная операция на украине

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харьковская область

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли в Харьковской области до 250 человек, говорится в сводке Минобороны за 12 сентября.На Николаево-Криворожском направлении в районах населенных пунктов Костромка и Белогорка Херсонской области ВКС России поразили подразделения 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ. Кроме того, в районе Вознесенска Николаевской области удалось уничтожить склад с 45 тысячами тонн боеприпасов.Всего за сутки на этом операционном направлении киевский режим потерял более трехсот человек убитыми и до тысячи получили ранения.В Черкасской области ВКС нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации мотопехотной бригады оперативного резерва ВСУ, уничтожив более 30 военнослужащих.Как сообщали в минувшую субботу в Министерстве обороны, войска из Балаклеи и Изюма перегруппировали на Донецкое направление. По данным ведомства, только с 6 по 10 сентября ВСУ потеряли на Николаево-Криворожском и Харьковском направлениях более четырех тысяч человек убитыми и восьми тысяч ранеными.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220912/kharkov-1816116254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, харьковская область, в мире, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр