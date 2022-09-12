12:40 12.09.2022 (обновлено: 14:09 12.09.2022)
ВКС России уничтожили до 250 украинских военных в Харьковской области
Минобороны: в районах Купянска и Изюма потери ВСУ от ударов ВКС составили до 250 военных
Ударные вертолеты Ка-52. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли в Харьковской области до 250 человек, говорится в сводке Минобороны за 12 сентября.
"В районах населенных пунктов Купянск и Изюм поражена живая сила и военная техника националистического формирования "Кракен", 113-й бригады территориальной обороны и 93-й механизированной бригады. Потери противника составили до 250 военнослужащих и более 20 единиц военной техники", — указано в документе.
На Николаево-Криворожском направлении в районах населенных пунктов Костромка и Белогорка Херсонской области ВКС России поразили подразделения 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ. Кроме того, в районе Вознесенска Николаевской области удалось уничтожить склад с 45 тысячами тонн боеприпасов.
Всего за сутки на этом операционном направлении киевский режим потерял более трехсот человек убитыми и до тысячи получили ранения.
В Черкасской области ВКС нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации мотопехотной бригады оперативного резерва ВСУ, уничтожив более 30 военнослужащих.
Как сообщали в минувшую субботу в Министерстве обороны, войска из Балаклеи и Изюма перегруппировали на Донецкое направление. По данным ведомства, только с 6 по 10 сентября ВСУ потеряли на Николаево-Криворожском и Харьковском направлениях более четырех тысяч человек убитыми и восьми тысяч ранеными.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.