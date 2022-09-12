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ВКС России уничтожили до 250 украинских военных в Харьковской области - РИА Новости, 12.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/vsu-1816150140.html
ВКС России уничтожили до 250 украинских военных в Харьковской области
ВКС России уничтожили до 250 украинских военных в Харьковской области - РИА Новости, 12.09.2022
ВКС России уничтожили до 250 украинских военных в Харьковской области
ВСУ за сутки потеряли в Харьковской области до 250 человек, говорится в сводке Минобороны за 12 сентября. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T12:40
2022-09-12T14:09
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
в мире
вооруженные силы рф
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли в Харьковской области до 250 человек, говорится в сводке Минобороны за 12 сентября.На Николаево-Криворожском направлении в районах населенных пунктов Костромка и Белогорка Херсонской области ВКС России поразили подразделения 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ. Кроме того, в районе Вознесенска Николаевской области удалось уничтожить склад с 45 тысячами тонн боеприпасов.Всего за сутки на этом операционном направлении киевский режим потерял более трехсот человек убитыми и до тысячи получили ранения.В Черкасской области ВКС нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации мотопехотной бригады оперативного резерва ВСУ, уничтожив более 30 военнослужащих.Как сообщали в минувшую субботу в Министерстве обороны, войска из Балаклеи и Изюма перегруппировали на Донецкое направление. По данным ведомства, только с 6 по 10 сентября ВСУ потеряли на Николаево-Криворожском и Харьковском направлениях более четырех тысяч человек убитыми и восьми тысяч ранеными.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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россия, харьковская область, в мире, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, В мире, Вооруженные силы РФ, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:40 12.09.2022 (обновлено: 14:09 12.09.2022)
 
ВКС России уничтожили до 250 украинских военных в Харьковской области

Минобороны: в районах Купянска и Изюма потери ВСУ от ударов ВКС составили до 250 военных

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли в Харьковской области до 250 человек, говорится в сводке Минобороны за 12 сентября.
"В районах населенных пунктов Купянск и Изюм поражена живая сила и военная техника националистического формирования "Кракен", 113-й бригады территориальной обороны и 93-й механизированной бригады. Потери противника составили до 250 военнослужащих и более 20 единиц военной техники", — указано в документе.
На Николаево-Криворожском направлении в районах населенных пунктов Костромка и Белогорка Херсонской области ВКС России поразили подразделения 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ. Кроме того, в районе Вознесенска Николаевской области удалось уничтожить склад с 45 тысячами тонн боеприпасов.
Всего за сутки на этом операционном направлении киевский режим потерял более трехсот человек убитыми и до тысячи получили ранения.
Украинские военнослужащие ведут огонь из 82-миллиметрового миномета - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
11:11Специальная военная операция на Украине
Харьковская ВГА объяснила отвод войск численным превосходством ВСУ
В Черкасской области ВКС нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации мотопехотной бригады оперативного резерва ВСУ, уничтожив более 30 военнослужащих.
Как сообщали в минувшую субботу в Министерстве обороны, войска из Балаклеи и Изюма перегруппировали на Донецкое направление. По данным ведомства, только с 6 по 10 сентября ВСУ потеряли на Николаево-Криворожском и Харьковском направлениях более четырех тысяч человек убитыми и восьми тысяч ранеными.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.09.2022
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