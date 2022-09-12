https://ria.ru/20220912/vs-1816151377.html

ВС России за сутки поразили четыре украинских пункта управления

ВС России за сутки поразили четыре украинских пункта управления - РИА Новости, 12.09.2022

ВС России за сутки поразили четыре украинских пункта управления

Российская авиация и артиллерия поразили четыре пункта управления украинских военных в ДНР и Запорожской области за прошедшие сутки, следует из сводки... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T12:42

2022-09-12T12:42

2022-09-12T12:51

специальная военная операция на украине

россия

константиновка

донецкая народная республика

в мире

запорожская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808829780_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68764e80d32e0a4a768ffdb32b989a4b.jpg

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Российская авиация и артиллерия поразили четыре пункта управления украинских военных в ДНР и Запорожской области за прошедшие сутки, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной в понедельник."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены четыре пункта управления ВСУ", - говорится в документе.Уточняется, что пораженные пункты находились в районах населённых пунктов Славянск, Артёмовск и Константиновка в ДНР, а также у Ольговского в Запорожской области. Кроме того, поражены 36 артиллерийских подразделений, живая сила и украинская военная техника в 125 районах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

константиновка

донецкая народная республика

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, константиновка, донецкая народная республика, в мире, запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины