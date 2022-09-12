https://ria.ru/20220912/vs-1816151377.html
ВС России за сутки поразили четыре украинских пункта управления
ВС России за сутки поразили четыре украинских пункта управления - РИА Новости, 12.09.2022
ВС России за сутки поразили четыре украинских пункта управления
Российская авиация и артиллерия поразили четыре пункта управления украинских военных в ДНР и Запорожской области за прошедшие сутки, следует из сводки... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T12:42
2022-09-12T12:42
2022-09-12T12:51
специальная военная операция на украине
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константиновка
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запорожская область
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Российская авиация и артиллерия поразили четыре пункта управления украинских военных в ДНР и Запорожской области за прошедшие сутки, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной в понедельник."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены четыре пункта управления ВСУ", - говорится в документе.Уточняется, что пораженные пункты находились в районах населённых пунктов Славянск, Артёмовск и Константиновка в ДНР, а также у Ольговского в Запорожской области. Кроме того, поражены 36 артиллерийских подразделений, живая сила и украинская военная техника в 125 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, константиновка, донецкая народная республика, в мире, запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Константиновка, Донецкая Народная Республика, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
12:42 12.09.2022 (обновлено: 12:51 12.09.2022)
ВС России за сутки поразили четыре украинских пункта управления
Минобороны: ВС России за сутки поразили четыре пункта управления ВСУ и 36 артподразделений