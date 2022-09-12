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Пользователи ВКонтакте рассказали, работают ли они по специальности - РИА Новости, 12.09.2022
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Пользователи ВКонтакте рассказали, работают ли они по специальности
Пользователи ВКонтакте рассказали, работают ли они по специальности - РИА Новости, 12.09.2022
Пользователи ВКонтакте рассказали, работают ли они по специальности
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T12:13
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образование
вконтакте
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, работают ли они по специальности. Варианты ответа были: да; нет; работаю в смежной сфере; пока не работаю.В итоге большинство подписчиков ответили, что не работают по специальности. Так проголосовали 50% опрошенных. На втором месте оказались те, кто работают по специальности — около 34%. И лишь 8% пользователей ответили, что работают в смежной сфере.Также у пользователей была возможность ответить, что они пока не работают по специальности. Таких оказалось 6%.В комментариях пользователи отметили, что полученное образование не гарантирует трудоустройство, так как в большинстве отраслей требуется опыт.
РИА Новости
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60
353
60
образование, вконтакте
Образование, ВКонтакте
12:13 12.09.2022
 
Пользователи ВКонтакте рассказали, работают ли они по специальности

Пользователи ВКонтакте рассказали, получилось ли у них найти работу по специальности

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, работают ли они по специальности. Варианты ответа были: да; нет; работаю в смежной сфере; пока не работаю.
В итоге большинство подписчиков ответили, что не работают по специальности. Так проголосовали 50% опрошенных. На втором месте оказались те, кто работают по специальности — около 34%. И лишь 8% пользователей ответили, что работают в смежной сфере.
Также у пользователей была возможность ответить, что они пока не работают по специальности. Таких оказалось 6%.
В комментариях пользователи отметили, что полученное образование не гарантирует трудоустройство, так как в большинстве отраслей требуется опыт.
 
ОбразованиеВКонтакте
 
 
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