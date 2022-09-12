https://ria.ru/20220912/vkontakte-1816117803.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, работают ли они по специальности
Пользователи ВКонтакте рассказали, работают ли они по специальности - РИА Новости, 12.09.2022
Пользователи ВКонтакте рассказали, работают ли они по специальности
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T12:13
2022-09-12T12:13
2022-09-12T12:13
образование
вконтакте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765466896_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_41c2e30252d941c90c7356b7cf88430d.jpg
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, работают ли они по специальности. Варианты ответа были: да; нет; работаю в смежной сфере; пока не работаю.В итоге большинство подписчиков ответили, что не работают по специальности. Так проголосовали 50% опрошенных. На втором месте оказались те, кто работают по специальности — около 34%. И лишь 8% пользователей ответили, что работают в смежной сфере.Также у пользователей была возможность ответить, что они пока не работают по специальности. Таких оказалось 6%.В комментариях пользователи отметили, что полученное образование не гарантирует трудоустройство, так как в большинстве отраслей требуется опыт.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765466896_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6b010cc3c3853eefde0c2c4c9c092135.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование, вконтакте
Пользователи ВКонтакте рассказали, работают ли они по специальности
Пользователи ВКонтакте рассказали, получилось ли у них найти работу по специальности
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, работают ли они по специальности. Варианты ответа были: да; нет; работаю в смежной сфере; пока не работаю.
В итоге большинство подписчиков ответили, что не работают по специальности. Так проголосовали 50% опрошенных. На втором месте оказались те, кто работают по специальности — около 34%. И лишь 8% пользователей ответили, что работают в смежной сфере.
Также у пользователей была возможность ответить, что они пока не работают по специальности. Таких оказалось 6%.
В комментариях пользователи отметили, что полученное образование не гарантирует трудоустройство, так как в большинстве отраслей требуется опыт.