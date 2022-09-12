https://ria.ru/20220912/vkontakte-1816117803.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, работают ли они по специальности

Пользователи ВКонтакте рассказали, работают ли они по специальности - РИА Новости, 12.09.2022

Пользователи ВКонтакте рассказали, работают ли они по специальности

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T12:13

2022-09-12T12:13

2022-09-12T12:13

образование

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, работают ли они по специальности. Варианты ответа были: да; нет; работаю в смежной сфере; пока не работаю.В итоге большинство подписчиков ответили, что не работают по специальности. Так проголосовали 50% опрошенных. На втором месте оказались те, кто работают по специальности — около 34%. И лишь 8% пользователей ответили, что работают в смежной сфере.Также у пользователей была возможность ответить, что они пока не работают по специальности. Таких оказалось 6%.В комментариях пользователи отметили, что полученное образование не гарантирует трудоустройство, так как в большинстве отраслей требуется опыт.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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