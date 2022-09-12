https://ria.ru/20220912/vizy-1816302988.html

Франция изменила правила выдачи виз россиянам

Франция изменила правила выдачи виз россиянам - РИА Новости, 12.09.2022

Франция изменила правила выдачи виз россиянам

Франция продолжит выдавать россиянам краткосрочные визы, но увеличит при этом сборы и сроки рассмотрения запросов, сообщается на сайте посольства республики в... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T18:06

2022-09-12T18:06

2022-09-12T18:37

франция

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санкции в отношении россии

санкции

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Франция продолжит выдавать россиянам краткосрочные визы, но увеличит при этом сборы и сроки рассмотрения запросов, сообщается на сайте посольства республики в Москве.В публикации уточняется, что Париж действует согласно указаниям Совета Евросоюза. По новым правилам визовый сбор вырастет более чем в два раза — с 35 евро до 80. Кроме того, рассмотрение запроса на "шенген" теперь может занять до 45 дней.Изменения не коснутся долгосрочных виз, подчеркнули в посольстве.В конце августа главы МИД стран ЕС на неформальной встрече в Праге договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз с Россией, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим.Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя планы Евросоюза, заявила, что Москва не собирается уподобляться Брюсселю в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что если Евросоюз введет ограничения на выдачу виз россиянам, то их граждане также столкнутся с неудобствами при пересечении границы. По его словам, это "еще одна спираль безрассудного русофобского отношения". При этом ранее в Кремле выразили надежду на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи "шенгена".

https://ria.ru/20220912/vizy-1815754005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

франция, россия, визы, евросоюз, украина, санкции в отношении россии, санкции, в мире, туризм, новости - туризм