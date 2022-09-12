00:08 12.09.2022 (обновлено: 09:24 12.09.2022)
Спикер парламента Венгрии назвал проигравшего в украинском конфликте
Спикер парламента Венгрии Кевер назвал Евросоюз проигравшим в украинском конфликте
Спикер венгерского парламента Ласло Ковер. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 12 сен - РИА Новости. Евросоюз уже сейчас можно назвать проигравшим в украинском конфликте, поскольку он действует вопреки собственным экономическим интересам, Будапешт мог бы поделиться опытом восстановления после поражений, заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кевер.
"Сегодня Евросоюз, неспособный политически предотвратить начало войны на Украине, неспособный восстановить мир дипломатическим путем и — под внешним давлением — действующий вопреки своим самым основным экономическим интересам, уже сейчас считается проигравшим, независимо от того, какая непосредственно ведущая боевые действия на фронтах сторона объявит себя победителем", - приводит слова Кевера агентство MTI.
По его словам, "группы интересов и частный капитал вне Европы обрекают Европейский Союз в целом и каждое государство-член по отдельности на военную зависимость, политическое подчинение, экономическую и энергетическую нежизнеспособность, финансовую задолженность, грабежи и общественную разобщенность".
Кевер напомнил, что Венгрия по результатам Трианонского договора 1920 года по итогам Первой мировой войны лишилась огромных территорий, и три миллиона этнических венгров оказались за границей. Однако за прошедшие сто лет, по его словам, "венгерское государство вновь обрело способность действовать и свою силу служить своему народу и защищать его, свою способность учиться у своих соседей и Европы, а также вновь обрело уверенность в себе и авторитет, чтобы во многих отношениях указывать путь и пример своим соседям и всей Европе".
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что против России введено 11 тысяч санкций, однако они не увенчались успехом, а вызванные ими инфляция и дефицит энергии могут поставить Европу на колени. По его словам, Европе необходимо изменить санкционную политику, потому что иначе ситуация будет непростой, континент сам делает свою жизнь дороже и усложняет положение собственной промышленности. Его советник по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что санкции, введенные Евросоюзом против России, не оправдали ожиданий, поэтому, вероятно, будут пересмотрены в новом политическом сезоне. По результатам опроса центра изучения общественного мнения Szazadveg, более 70% венгров считают, что антироссийские санкции вредят Европе, в том числе Венгрии.