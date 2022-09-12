https://ria.ru/20220912/vengriya-1816068795.html

Спикер парламента Венгрии назвал проигравшего в украинском конфликте

Спикер парламента Венгрии назвал проигравшего в украинском конфликте - РИА Новости, 12.09.2022

Спикер парламента Венгрии назвал проигравшего в украинском конфликте

Евросоюз уже сейчас можно назвать проигравшим в украинском конфликте, поскольку он действует вопреки собственным экономическим интересам, Будапешт мог бы... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T00:08

2022-09-12T00:08

2022-09-12T09:24

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БУДАПЕШТ, 12 сен - РИА Новости. Евросоюз уже сейчас можно назвать проигравшим в украинском конфликте, поскольку он действует вопреки собственным экономическим интересам, Будапешт мог бы поделиться опытом восстановления после поражений, заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кевер.По его словам, "группы интересов и частный капитал вне Европы обрекают Европейский Союз в целом и каждое государство-член по отдельности на военную зависимость, политическое подчинение, экономическую и энергетическую нежизнеспособность, финансовую задолженность, грабежи и общественную разобщенность".Кевер напомнил, что Венгрия по результатам Трианонского договора 1920 года по итогам Первой мировой войны лишилась огромных территорий, и три миллиона этнических венгров оказались за границей. Однако за прошедшие сто лет, по его словам, "венгерское государство вновь обрело способность действовать и свою силу служить своему народу и защищать его, свою способность учиться у своих соседей и Европы, а также вновь обрело уверенность в себе и авторитет, чтобы во многих отношениях указывать путь и пример своим соседям и всей Европе".Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что против России введено 11 тысяч санкций, однако они не увенчались успехом, а вызванные ими инфляция и дефицит энергии могут поставить Европу на колени. По его словам, Европе необходимо изменить санкционную политику, потому что иначе ситуация будет непростой, континент сам делает свою жизнь дороже и усложняет положение собственной промышленности. Его советник по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что санкции, введенные Евросоюзом против России, не оправдали ожиданий, поэтому, вероятно, будут пересмотрены в новом политическом сезоне. По результатам опроса центра изучения общественного мнения Szazadveg, более 70% венгров считают, что антироссийские санкции вредят Европе, в том числе Венгрии.Ранее Орбан также высказал мнение, что после окончания военной операции на Украине ЕС ослабнет, другие государства мира, например, Россия и Китай, а также крупные американские корпорации выиграют.

https://ria.ru/20220911/sanktsii-1815977672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, венгрия, европа, евросоюз, украина